BABYMONSTER xử lý sự cố "đỉnh chóp": Đang nhảy thì nhạc tắt, hát chay luôn hit của BLACKPINK

Chiều tối ngày 11/5, 7 nàng "quái vật nhỏ" nhà YG tổ chức fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp, cũng như mở đầu tour fancon châu Á. BABYMONSTER lần đầu xuất ngoại, gặp gỡ các fan Nhật Bản và được chào đón như minh tinh dù mới "tái debut" chưa đầy 2 tháng. Tại sự kiện fancon, BABYMONSTER mang đến sân khấu live loạt ca khúc mới, giao lưu cùng người hâm mộ và không thể thiếu "đặc sản" cover nhạc đàn chị.

Quy mô fancon đầu tiên của BABYMONSTER tại Nhật Bản

BABYMONSTER mashup dance nhạc 2NE1

BABYMONSTER mang cả nhạc 2NE1 lẫn BLACKPINK đến fancon đầu tay của mình. Màn mashup dance các ca khúc của 2NE1 được fan truyền tay nhau rộn ràng khắp MXH. Nhưng viral nhất phải kể để màn xử lý sự cố đỉnh chóp khi đang nhảy bản hit As If It's Your Last của chị gái ruột BLACKPINK.

BABYMONSTER xử lý sự cố đỉnh chóp, hát chay bản hit As If It's Your Last của BLACKPINK

Là "em gái BLACKPINK", BABYMONSTER khiến dân tình cực kỳ tò mò, không biết khi hát nhạc của nhóm nữ toàn cầu như thế nào. Không để fan thất vọng, BABYMONSTER đã có màn chinh phục As If It's Your Last cực kỳ ấn tượng. Tân binh nữ nhà YG đã bình tĩnh xử lý một cách mượt mà, làm fan tự hào không thôi.

Đang nhảy thì nhạc tắt, BABYMONSTER bình tĩnh xử lý sự cố, biểu cảm của Ahyeon gây sốt vì quá đáng yêu

Các nàng quái vật nhỏ vừa hát chay hit đàn chị, vừa nhảy

Cực kỳ tận hưởng sân khấu

Đang chuẩn bị nhảy điệp khúc As If It's Your Last thì nhạc bất ngờ tắt, các cô gái không hề bối rối. Biểu cảm giận dỗi của Ahyeon còn gây sốt vì quá đáng yêu. Để "chữa cháy" tình huống bất ngờ, BABYMONSTER hát chay luôn ca khúc của đàn chị. Một lần nữa, khả năng hát live của BABYMONSTER lại khiến dân tình "nổi da gà".

Nghe BABYMONSTER hát As If It's Your Last, cảm giác như quay lại thời kỳ tân binh của BLACKPINK

Nghe BABYMONSTER hát As If It's Your Last, cảm giác như quay lại thời kỳ tân binh của BLACKPINK. Nhiều người tấm tắc nhận xét, đúng là chỉ có "gà nhà" YG mới thể hiện ra đúng chất YG. Chứng kiến điều này, khán giả mới biết tại sao Yang Hyun Suk lại cực kỳ tự tin với 7 cô nàng idol thế hệ mới. Fan còn đùa rằng, là chính YG "làm màu", muốn flex kỹ năng đỉnh chóp của BABYMONSTER nên mới cố tình cho tắt nhạc.

Fan còn đùa rằng, chính YG "làm màu", muốn flex kỹ năng đỉnh chóp của BABYMONSTER nên mới cố tình cho tắt nhạc

Thời gian qua, BABYMONSTER nhận hảo cảm từ công chúng nhờ bộ kỹ năng idol ổn định. 7 cô nàng chứng minh thực lực qua những sân khấu khoe trọn khả năng hát live "nuốt đĩa", giọng rap ấn tượng của bộ ba rapper Ahyeon - Ruka - Asa cũng như thần thái tân binh nhưng cuốn hút như idol lâu năm. Phát huy hết thế mạnh, BABYMONSTER "lội ngược dòng" trên các BXH nhạc số, đưa ca khúc Sheesh từng bị dân Hàn chê khó nghe lọt top 10 MelOn.

BABYMONSTER chỉ cần có thêm nhạc hay để khẳng định tên tuổi

Hiện nhóm đang trên đà phát triển. Sau quãng thời gian bị fan "la ó" vì YG không cho quảng bá, cuối cùng BABYMONSTER cũng đã nhận được sự chú ý xứng đáng với tài năng, công sức luyện tập đã bỏ ra. Với phong độ hiện tại , 7 quái vật nhỏ chỉ cần có thêm nhạc hay để khẳng định tên tuổi. Nhóm được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai, vì tài năng là thứ không cần bàn cãi!