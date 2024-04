BABYMONSTER quả là "ngoại lệ" của YG: Không chỉ "tái debut" mà còn có lịch trình đặc biệt đến BLACKPINK cũng chưa từng làm ngay năm đầu hoạt động

Sáng 17/4, YG tung poster công bố fanmeeting tour đầu tay của BABYMONSTER khiến dân tình đứng ngồi không yên. Sau khi comeback đủ đội hình 7 thành viên, YG đẩy mạnh các hoạt động quảng bá cho BABYMONSTER. Gần đây, nhóm có lịch trình dày đặc xuất hiện trên các show âm nhạc, liên tục quay content và đi show. Dù gặp tranh cãi liên quan đến sản phẩm, BABYMONSTER vẫn dễ dàng chiếm được cảm tình công chúng nhờ tài năng góp phần nâng cao danh tiếng.

Theo đó, 7 nữ tân binh sẽ có cơ hội gặp gỡ người hâm mộ toàn châu Á ở 6 thành phố cho fanmeeting See You There trong tháng 5 và 6. Hiếm có nhóm nhạc YG nào được làm fanmeeting tour quy mô châu Á như BABYMONSTER ngay trong năm đầu sự nghiệp.

Được gặp người hâm mộ ở nhiều quốc gia mở ra nhiều cơ hội hơn cho BABYMONSTER, thu hút thêm nhiều fan cứng và góp phần xây dựng fandom vững mạnh. Qua đây có thể thấy rõ YG đang quyết tâm "push" cho nhóm nữ tân binh BABYMONSTER làm nên chuyện trong năm nay.

Sau quãng thời gian khiến nhóm "đóng băng" tên tuổi, không cho tham gia show quảng bá, YG đã "thả xích" cho BABYMONSTER liên tục phủ sóng. Debut với Batter Up không mấy ấn tượng, YG đổi luôn ngày ra mắt của BABYMONSTER thành ngày 1/4 - thời điểm nhóm chính thức quảng bá 7 thành viên. BABYMONSTER được quay nhiều chương trình âm nhạc, trong đó có cả It's Live giúp các cô gái phô diễn trọn vẹn kỹ năng.

Ngay khi lịch trình fanmeeting tour BABYMONSTER được công bố, fan Kpop xôn xao trước kế hoạch YG dành cho nhóm nữ mới. Nhiều người còn nhận định BABYMONSTER đúng là ngoại lệ của YG. Công ty này hiếm cho "gà nhà" tổ chức sự kiện họp fan.

Thậm chí trong 7 năm hoạt động của BLACKPINK, nhóm nữ toàn cầu cũng chỉ tổ chức 1 lần fanmeeting. Với phương châm "xuất hiện ít mà chất lượng", BLACKPINK bị YG cất giấu như rương kho báu, ít comeback, ít sự kiện giao lưu fan và chỉ có đúng 2 World Tour trong suốt sự nghiệp.