BABYMONSTER "tái debut": MV như mashup loạt hit BLACKPINK, bao giờ mới thoát được cái bóng của đàn chị?

0h ngày 1/4 (theo giờ Hàn Quốc), BABYMONSTER chính thức phát hành mini album đầu tay BABYMONS7ER và MV chủ đề Sheesh. Đây là dự án đầu tiên của nhóm quảng bá với 7 thành viên cũng như đánh dấu màn debut chính thức của Ahyeon. MV nhanh chóng đạt hơn 2 triệu views trong giờ đầu lên sóng.

Mini album BABYMONS7ER gồm 7 tracks, bao gồm 2 digital single mở đường trước đó là Batter Up và Stuck In The Middle phiên bản 7 người. Bên cạnh đó, còn có ca khúc Like That được sản xuất bởi Charlie Puth dành tặng các cô gái.

BABYMONSTER - Sheesh

Ca khúc chủ đề Sheesh được giới thiệu theo concept đen tối, bí ẩn với bản phối Hip-hop sôi động và điệp khúc mạnh mẽ. Sheesh mở đầu khá ấn tượng với âm thanh piano và vocal của BABYMONSTER được xử lý mượt mà, hợp giai điệu.

Ở giây 26, ca khúc nâng cao trào và đi vào phần điệp khúc lấy âm thanh "sheesh" lặp lại mục đích khiến khán giả dễ nhớ, nhưng phản tác dụng. Phần hook này từ thời điểm nhá hàng giai điệu đã bị dân tình chê thậm tệ, không nịnh tai và cũng không ấn tượng. Lặp lại 2 lần chorus, ca khúc "quay xe" 180 độ ở phần outro, chạy một luồng melody hoàn toàn lệch với tổng thể.

Sheesh trộn nhiều chất liệu, chuyển đoạn đột ngột cốt tạo nên sự thú vị. Công thức này từng thành công với I Got A Boy của SNSD. Nhưng với xu hướng âm nhạc hiện tại, trộn quá nhiều thứ sẽ khiến tổng thể rời rạc, làm người nghe cụt hứng, ảnh hưởng đến khả năng streaming.

MV mở đầu ấn tượng, intro là phần "ăn tiền" nhất trong cả ca khúc

Concept monster, phù thuỷ gây tò mò

Bên cạnh đó, đội ngũ làm nhạc của BABYMONSTER vẫn "chấp niệm" với những đặc trưng tạo nên thành công của BLACKPINK. Ngoài điểm sáng trong phần intro cùng outro lạc quẻ, phần điệp khúc lại quá quen thuộc. Người nghe như cảm nhận được một màn mashup "tinh vi" những bản hit toàn cầu của BLACKPINK như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love hay Pink Venom trong cách lựa chọn chất liệu và đặt để âm thanh.

MV lần này của tân binh YG đã được ghi nhận hơn về phần visual được làm khá chỉn chu theo dark concept

Vũ đạo đặc biệt được chú trọng

MV lần này của tân binh YG đã được ghi nhận hơn về phần visual được làm khá chỉn chu theo dark concept. 7 thành viên khắc hoạ hình tượng "monster" riêng, những chi tiết về mắt lửa, phù thuỷ khơi gợi sự tò mò. Vũ đạo đặc biệt được chú trọng, choreography đẹp mắt và nhiều động tác thử thách.

Sắp xếp rapline Ahyeon và Ruka của BABYMONSTER gây liên tưởng đến Jennie - Lisa trong Kill This Love

Cách để Rora xuất hiện trong live bridge như lấy cảm hứng từ Rosé trong Pink Venom

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa khiến fan thực sự thoả mãn. Đâu đó trong cách thể hiện tính thẩm mỹ, sắp xếp bố cục lẫn màu sắc, thứ tự thành viên xuất hiện vẫn còn phảng phất bóng hình BLACKPINK. Ở lần comeback này, YG vẫn chưa xây dựng được bản sắc cho nhóm nữ mới. BABYMONSTER lại bị đặt lên bàn cân với đàn chị nổi tiếng.

"Bản sao Jennie" Ahyeon là thành viên được ưu ái nhất

Không ngoài dự đoán, Ahyeon là thành viên được YG "push" nhất trong lần trở lại này. "Bản sao Jennie" không chỉ được lên hình nhiều nhất trong MV mà còn đứng center ở những phân đoạn thực hiện vũ đạo nhóm. Từ trước khi debut, Ahyeon đã được giới thiệu như "át chủ bài", có bộ kỹ năng để trở thành all-rounder (idol toàn năng) trong tương lai. Do đó, cô nàng là thành viên duy nhất vừa được rap vừa được lên highnote điểm nhất trong ca khúc chủ đề Sheesh.

YG và Yang Hyun Suk cũng gây tranh cãi khi đổi ngày debut của BABYMONSTER từ 3/11/2023 thành 1/4/2024

YG và Yang Hyun Suk cũng gây tranh cãi khi đổi ngày debut của BABYMONSTER từ 3/11/2023 thành 1/4/2024. Đóng vai trò giám đốc sản xuất, Yang Hyun Suk cho biết: "Tôi coi màn debut chính thức của BABYMONSTER là qua mini album này. Phát hành album vào 1/4 và bắt đầu hoạt động quảng bá."

Động thái này đến từ phía công ty khiến nội bộ fan lục đục vì như phủ nhận mọi công sức 6 thành viên tạo ra. YG không công nhận BABYMONSTER ra mắt ngày 3/11/2023 và bỏ bê các hoạt động quảng bá vì thiếu Ahyeon, làm lãng phí thời gian lẫn cơ hội của 6 thành viên khác.

Dù BABYMONSTER có đổi ngày debut, thì theo tình hình hiện tại, nhóm vẫn khó vượt lên tân binh nhà HYBE ILLIT

Dù BABYMONSTER có đổi ngày debut, thì theo tình hình hiện tại, nhóm vẫn khó vượt lên tân binh nhà HYBE. Chỉ sau 1 tuần debut, ILLIT cùng Magnetic đã tiến thẳng vào top 5 mọi BXH nhạc số nội địa. ILLIT cũng gây sốt toàn cầu bằng ca khúc đầu tay, là nhóm nữ Kpop đầu tiên tiến thẳng vào top Spotify Global chỉ trong ngày đầu ra mắt.

Nhờ âm nhạc viral, ILLIT đang nhanh chóng nổi tiếng, là đối thủ nặng ký của BABYMONSTER

ILLIT đang là "tân binh khủng long" được chú ý nhất. Cả thành tích nội địa lẫn quốc tế đều tăng trưởng nhanh chóng. Trong khi đó, nhạc mới của BABYMONSTER vẫn bị đánh giá khá khó nghe. Hình ảnh bị đóng khung với BLACKPINK là điểm hạn chế khiến 7 cô gái khó bật lên. Nhiều người thực sự muốn hỏi, khi nào thì YG để BABYMONSTER thoát khỏi "cái bóng" của nhóm nữ toàn cầu?