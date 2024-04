Quên BABYMONSTER đi, nhóm nữ này mới chính là "phiên bản 2.0" phù hợp nhất của BLACKPINK!

Thời gian này, Kpop không chỉ gây ấn tượng với sự "đổ bộ" tân binh từ công ty lớn như ILLIT, BABYMONSTER,... mà còn chứng kiến màn bứt phá ngoạn mục của KISS OF LIFE. Là nhóm nhạc mới đến từ công ty nhỏ, KISS OF LIFE thoát kiếp "vô danh" nhờ màn comeback chất lượng Midas Touch.

Hình ảnh sang - xịn - mịn, âm nhạc có chiều sâu, KISS OF LIFE khiến fan Kpop hứng thú và "truy lùng" xuất thân của nhóm. Càng tìm hiểu, dân tình càng mê mẩn đội hình gồm 4 cô gái cá tính, tài năng, cả âm nhạc và hình tượng đều cực kỳ thu hút.

KISS OF LIFE - tân binh nữ sang xịn mịn đến từ công ty nhỏ

Đội hình chất lượng, tài năng đồng đều

KISS OF LIFE, còn được gọi là KIOF, là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi S2 Entertainment. Nhóm chính thức debut tháng 7/2023 với mini album đầu tay Kiss of Life. Nhóm gồm 4 thành viên tài năng và cực kỳ cá tính: Julie, Natty, Belle, Haneul. KISS OF LIFE gây chú ý với truyền thông khi được giới thiệu là tổ hợp của những cựu thực tập sinh đến từ BIG4 Kpop HYBE, SM, YG và JYP.

Trong 4 cô gái, Natty là thành viên quen mặt nhất với fan quốc tế. Nữ idol người Thái sinh năm 2002, từng là thực tập sinh nổi tiếng của JYP, được biết đến rộng rãi qua 2 show sống còn SIXTEEN và Idol School. Visual Natty gây chú ý khi "hao hao" hai gương mặt nổi tiếng là Lisa (BLACKPINK) và Minnie ((G)I-DLE). Natty từng suýt debut cùng TWICE lẫn fromis_9 nhưng cuối cùng con đường của lại khá truân chuyên và lựa chọn ra mắt solo.

Năm 2020, Natty phát hành album NINETEEN và Teddy Bear, cho thấy năng lực của một nghệ sĩ toàn diện với kỹ năng hát, rap cùng phong độ ổn định. Qua 3 năm, Natty gây chú ý khi trở lại giới idol một lần nữa, với tư cách là thành viên KISS OF LIFE, giữ vai trò nhảy chính.

Sinh năm 2004 tại Seattle, Mỹ, Belle là thành viên thứ hai của KISS OF LIFE được tiết lộ. Cô nàng được giới thiệu có khả năng ca hát đỉnh cao và có thể tự sáng tác. Belle trở thành giọng ca chính của KISS OF LIFE. Trước khi debut, Belle đã có màn chào sân ấn tượng khi góp giọng trong ca khúc solo Child của Mark (NCT). Belle cũng sáng tác nhiều nhạc phẩm cho Miyeon ((G)I-DLE), Purple KISS và đặc biệt là Unforgiven của LE SSERAFIM.

Julie Han - thành viên thứ 3 của KISS OF LIFE cũng là một người Mỹ gốc Hàn. Cô từng là thực tập sinh dưới trướng The Black Label - hãng thu của Teddy. Julie đào tạo tại đây trong vòng 5 năm từ 2017 - 2022. Cô nàng được nhiều fan nhạc biết đến với danh nghĩa là một rapper xuất sắc cùng khả năng rap song ngữ điêu luyện. Julie là trưởng nhóm kiêm main rapper của KISS OF LIFE.

Sinh năm 2005, Haneul là thành viên thứ 4 được hé lộ và là em út của KISS OF LIFE. Haneul có visual đúng gu SM, từng là thực tập sinh tại đây trong thời gian ngắn. Giữ vai trò lead vocalist, Haneul có khả năng sử dụng đa ngôn ngữ, có thể nói cả tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Cô nàng được kỳ vọng là "maknae hút fan" nhờ sự quảng giao và duyên dáng khi giao tiếp.

Âm nhạc, hình tượng cuốn hút không kém gì BLACKPINK

Tháng 7/2023, KISS OF LIFE phát hành E.P debut với ca khúc chủ đề Shhh và 4 bản solo cho mỗi thành viên. Với đặc trưng về đội hình 4 thành viên, theo hình tượng nữ quyền và mạnh mẽ, KISS OF LIFE khiến người ta liên tưởng đến BLACKPINK. Nói về sự tương đồng với đàn chị, nhóm nữ tân binh từng chia sẻ "Chúng tôi cũng là fan của các tiền bối BLACKPINK, và chúng tôi muốn phát triển thành 'Little BLACKPINK' theo cách ngầu như các tiền bối".

Xuất phát điểm từ công ty nhỏ, mini album đầu tay của KISS OF LIFE nhanh chóng tích luỹ được hơn 10 triệu lượt streams trên Spotify sau 2 tháng ra mắt - một con số khá khả quan cho nhóm nữ ít người biết đến. Âm nhạc của KISS OF LIFE không theo số đông Kpop, nhóm kết hợp giữa hai màu sắc mạnh mẽ, sôi động với chất RnB thời thượng kiểu Âu Mỹ. Do đó, thời gian đầu, KISS OF LIFE khá mờ nhạt tại Hàn Quốc.

Trên các sân khấu quảng bá, KISS OF LIFE thể hiện khả năng trình diễn thượng thừa, không có "lỗ hổng" kỹ năng. Việc phân chia vai trò rõ ràng từ main dancer - main rapper và main vocal cũng gần như giống với BLACKPINK.

Ngày 3/4 vừa qua, KISS OF LIFE chính thức trở lại với MV Midas Touch. Dù đến từ công ty nhỏ, nhưng chất lượng MV với tính thẩm mỹ cao, đại cảnh hoành tráng "thơm mùi tiền" đến từng chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ khiến dân tình không khỏi choáng ngợp.

KISS OF LIFE - Midas Touch

Lấy cảm hứng từ giai thoại bàn tay vàng của vua Midas trong Thần Thoại Hy Lạp, Midas Touch được đầu tư khủng về mặt hình ảnh. 4 cô nàng Julie, Natty, Belle và Haneul được khen ngợi khi sở hữu phong thái trình diễn đầy tự tin, mạnh mẽ. KISS OF LIFE nhận về cơn mưa lời khen với Midas Touch.

Bên cạnh đó, phần âm nhạc của Midas Touch khiến người nghe gợi nhớ đến màu sắc đặc trưng của Kpop những năm 2000, sôi động và hấp dẫn. Ca khúc phù hợp để "quẩy" với vũ đạo mạnh. Chất nhạc của KISS OF LIFE cũng rất theo direction mà Teddy đề ra cho BLACKPINK.

So với màn comeback của BABYMONSTER, KISS OF LIFE nhận về nhiều phản hồi tích cực hơn nhờ sản phẩm chất lượng từ phần nghe đến phần nhìn. Nhiều người nhận xét, KISS OF LIFE có nhiều điểm gợi nhớ đến BLACKPINK, là phiên bản hoàn hảo nhất kế thừa concept girlcrush của đàn chị nhưng không tạo cảm giác sao chép hay vay mượn. Không phải tân binh YG, KISS OF LIFE mới chính xác là "em gái BLACKPINK" nếu xét về chất lượng sản phẩm và định hướng sự nghiệp.