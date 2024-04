E.P đầu tay của tân binh YG bị chuyên trang âm nhạc Anh chấm 2 sao, còn nhận xét “nỗ lực tái tạo BLACKPINK rỗng tuếch”

Vừa qua, tân binh nữ của BABYMONSTER chính thức trở lại với đội hình 7 người cùng mini album đầu tay và MV chủ đề Sheesh. Sản phẩm đánh dấu lần đầu tiên “bản sao Jennie" Ahyeon ra mắt công chúng, sau khi vắng bóng vì lý do sức khoẻ thu hút sự chú ý của cộng đồng fan Kpop. Với 2 single mở đường khá mờ nhạt, E.P mới và title track Sheesh được kỳ vọng sẽ giúp BABYMONSTER “lội ngược dòng". Tuy nhiên, cả chất lượng âm nhạc lẫn hình ảnh của dự án này vẫn khiến dân tình thất vọng.

BABYMONSTER - Sheesh

Gây tranh cãi nhất chính là việc YG dường như mất phong độ trong việc xây dựng nhóm nữ. Là đế chế giải trí tạo nên thành công của BLACKPINK, nhưng YG hoàn toàn đuối sức trước BABYMONSTER. Thiếu Teddy, YG loay hoay trong việc tạo hit cho tân binh nữ. Những bản phối rập khuôn, theo chủ nghĩa maximalism nhưng thiếu tính mới. Người ta vẫn nhìn thấy ở BABYMONSTER chất Hip-hop và những chất liệu đã tạo nên đặc trưng cho 2NE1, BLACKPINK nhưng là bản dupe sơ sài và kém hoàn hảo.

BABYMONSTER đã có thể được quảng bá tốt hơn, nếu YG không chọn sai ca khúc chủ đề. Sheesh là một bài hát quen thuộc đến nhàm chán, chưa kể điệp khúc khiến người ta không muốn nghe lại lần hai. Bắt đầu bằng âm thanh piano cùng vocal được xử lý tinh tế cực kỳ đưa tai, mọi thứ bị phá vỡ với cao trào đột ngột, chorus lặp lại từ “sheesh" một cách khó chịu.

Vì chất lượng âm nhạc đi xuống, E.P đầu tay của BABYMONSTER đã bị chuyên trang âm nhạc Anh Quốc NME đánh giá thấp. NME là tạp chí lâu đời tại xứ sở sương mù, nổi tiếng với những bài review, xếp hạng âm nhạc uy tín. Năm qua, NME được đông đảo người yêu nhạc tại Việt Nam ủng hộ khi chọn album ái của tlinh vào top 25 album châu Á hay nhất 2023.



Theo đó, NME chỉ chấm cho E.P của BABYMONSTER số điểm cực khiêm tốn - 2/5 sao. Bên cạnh đó, chuyên trang này còn dành một bài đánh giá chi tiết những điểm hạn chế trong khâu sản xuất và lựa chọn title track của YG cho tân binh nữ. NME không ngại nhận định BABYMONSTER đã “làm hết mình với những chất liệu nửa vời nhưng chưa đủ".

Về track chủ đề, Sheesh gần như lặp lại công thức trong các bản hit của BLACKPINK, từ cấu trúc, đoạn rap mạnh mẽ cho đến điệp khúc lặp đi lặp lại những từ dễ nhớ. Tuy nhiên, ca khúc này chỉ đủ để làm 1 bản b-side trong bất kỳ album nào BLACKPINK có thể phát hành. Sẽ là một sự bất công cho BABYMONSTER khi phải thể hiện một bài hát “cộp mác" đàn chị nhưng kém hấp dẫn hơn. NME cho rằng “ YG có ý định nắm bắt điều kỳ diệu của BLACKPINK một lần nữa, nhưng thật không may, sét không đánh trúng cùng một nơi hai lần. ”

BABYMONSTER - Like That

Ở khía cạnh khác, NME đánh giá cao ca khúc Like That - món quà Charlie Puth tặng BABYMONSTER đã bị YG lãng phí khi không được lựa chọn quảng bá. “Like That - do Charlie Puth chắp bút, là một viên ngọc ẩn chứng tỏ BABYMONSTER có đủ tố chất để vượt lên nỗ lực lười biếng của YG. Ca khúc mang đến sự tán tỉnh dễ chịu, tràn đầy lạc quan. "Like That" là bản phối được ảnh hưởng bởi chất liệu RnB của những năm 2000. Ca khúc có khả năng giúp BABYMONSTER trở thành nhóm nhạc nữ Kpop tuyệt vời tiếp theo - nếu như YG đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn.”

NME đã dùng những lời lẽ “sắc ngọt” nhất để nhận xét về mini album BABYMONS7ER và bày tỏ sự thất vọng với chiến lược âm nhạc YG đề ra cho tân binh. Kết bài, NME viết: “...Thật không công bằng khi đánh giá BABYMONSTER chỉ dựa trên một bản phát hành, nhưng ấn tượng đầu tiên có thể thành công vang dội hoặc huỷ hoại một nhóm. Hiện tại thật khó để nhận định nhóm là gì, ngoài nỗ lực rỗng tuếch của công ty quản lý nhằm tái tạo lại những thành công trong quá khứ. Nếu có điều gì cần rút ra từ việc mini album này, thì đó là ‘tái chế công thức cũ không phải là một chiến lược hoàn hảo’”.

Trước đánh giá của NME, Knet cũng đồng tình và mong YG sẽ có định hướng phù hợp hơn dành cho 7 tài năng trẻ. Khác với tân binh HYBE nhạc hay, concept xu hướng nhưng tài năng gây tranh cãi, thì BABYMONSTER là tổ hợp những màu sắc tươi mới, kỹ năng được đánh giá tích cực. Nhóm có đủ tố chất để phát triển độc lập và tiến đến vị thế vững chắc trong tương lai. Nhưng tham vọng tạo “BLACKPINK 2.0” có thể khiến BABYMONSTER chưa kịp bùng nổ đã vụt tắt.