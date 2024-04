"Tiểu Jennie" được ưu ái vẫn lép vế trước 1 người, netizen phản ứng trái chiều với tham vọng tạo "bản sao BLACKPINK" của YG

Ahyeon được ưu ái trong MV chủ đề

Mới đây, BABYMONSTER chính thức comeback với mini album đầu tay và MV chủ đề Sheesh. MV đánh dấu lần đầu BABYMONSTER xuất hiện với 7 thành viên và là màn ra mắt của "át chủ bài" Ahyeon. Có thời lượng khá ngắn - chỉ 2 phút 55 giây, Sheesh khiến nhiều fan tò mò về cách phân chia thời lượng cho 7 cô gái. Là một bản phối Hip-hop, Sheesh thiên về các line rap và được nâng cao trào bởi những phân đoạn phô diễn vocal nội lực.

BABYMONSTER - Sheesh

Dễ nhận thấy nhất chính là sự áp đảo của thành viên Ahyeon. "Bản sao Jennie" được ưu ái nhiều phân cảnh cá nhân và đứng center trong suốt MV Sheesh. Ahyeon được giao nhiều phân đoạn điểm nhấn, là thành viên duy nhất vừa rap vừa được trưng trổ highnote. Nhưng Ahyeon về sau Pharita với 19.7 giây cất giọng. Thành viên người Thái hát nhiều nhất, xếp #1 trong tổng thời lượng với 23.1 giây.

Ahyeon được ưu ái với nhiều phân đoạn lên hình cá nhân

Được ưu ái nhưng "bản sao Jennie" chỉ xếp #2 về thời lượng cất giọng

Ca khúc chủ đề của BABYMONSTER được chia line khá đồng đều, không có cách biệt quá lớn giữa các cô gái. Trong đó, giọng ca chính Rami xếp #3, nổi bật qua những phân đoạn khoe giọng ấn tượng. Em út Chiquita được thể hiện chorus, về thứ #4 với 17.9 giây. Bộ đôi người Nhật Ruka và Asa đồng đều về line rap, xấp xỉ 13~16 giây. Xếp cuối là Rora với line hát khá hạn chế 11.6 giây.

Pharita xếp #1 với hơn 23 giây hát

Em út Chiquita được đảm nhận chorus

Xếp cuối là Rora với line hát khá hạn chế 11.6 giây

Netizen phản ứng trái chiều, thành tích nhạc số thế nào?

Sau hơn nửa ngày lên sóng, BABYMONSTER đang "ăn nên làm ra" với lượt view YouTube tăng chóng mặt. MV Sheesh cán mốc 2 triệu views chỉ sau giờ đầu và vượt 15 triệu views sau 15 giờ lên sóng. Với tốc độ này, tân binh YG được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục lượt xem trong 24 giờ đầu tiên.

Tuy nhiên, nhóm lại "flop toàn tập" trên các BXH nhạc số nội địa. Tính đến 13h trưa 1/4 (theo giờ Hàn Quốc), ca khúc Sheesh chỉ mới lọt #150 Genie và #100 Bugs, chưa xuất hiện trong BXH MelOn Top 100. Một lần nữa, nhạc số lại là "lỗ hổng" của tân binh YG.

BABYMONSTER "flop toàn tập" trên các BXH nhạc số nội địa

E.P đầu tay của BABYMONSTER bị đánh giá kén người nghe, ca khúc chủ đề theo thể loại hip-hop quen thuộc nhưng cũ kỹ, phối rời rạc và thiếu tính đột phá. Nhiều người tiếc nuối vì YG không chọn Like That - ca khúc do Charlie Puth tặng làm bài chủ đề. Đây cũng là track được đánh giá hay nhất E.P. Sheesh sẽ khó để leo chart, nhất là trong bối cảnh xu hướng âm nhạc như hiện tại. Với phong độ hiện tại, BABYMONSTER mờ nhạt khi đứng trước "đối thủ" nhà HYBE ILLIT với Magnetic.

Dân tình phản ứng trái chiều với tham vọng tạo ra "BLACKPINK thứ hai" của YG

Về phần MV, dân tình phản ứng trái chiều với tham vọng tạo ra "BLACKPINK thứ hai" của YG. Từ âm nhạc cho đến concept đều theo công thức đã tạo nên thành công cho nhóm nữ toàn cầu, nhưng là "bản dupe" kém hoàn hảo. Được biết, BABYMONSTER không có giám đốc sáng tạo đứng sau xây dựng hình ảnh. Do đó, YG bị nhiều fan phàn nàn vì thiếu tính sáng tạo, "xào nấu" concept.

Asa được phản hồi tốt nhất sau MV Sheesh

Dù có nhiều điểm chưa ưng ý, nhưng các fan Kpop cũng công tâm nhận xét tân binh YG rất có khả năng thành công. Nhất là việc cả 7 cô gái đều phát triển kỹ năng idol đồng đều. Sự trở lại của Ahyeon cũng được đón nhận và viral trên nhiều nền tảng MXH. Đặc biệt là 2 thành viên Nhật luôn chiếm trọn tâm điểm trong các sản phẩm comeback.

Line rap của Asa trong Sheesh nhận về cơn mưa lời khen vì "quá slay". Fan nhóm mong YG sẽ sớm hoạch định chiến lược quảng bá cho BABYMONSTER để không phí hoài tài năng của các cô gái.

Phản ứng netizen:

- Like That hay như vậy sao không chọn làm bài chủ đề?

- Tân binh nhưng lại ra nhạc vào nửa đêm? Thật sự không hiểu Yang Hyunsuk nghĩ gì, cứ thành thật phát hành vào thứ hai sáu giờ chiều không được hả?

- Nghe xong toàn bộ album tôi cảm thấy YG thực lực không tồi, riêng khoản không chạy theo xu hướng điểm này đã rất trâu bò rồi.

- YG chính muốn đi theo con đường cũ, trời tối mịt vẫn cứ đi.

- Ngoại trừ phần cuối khó có thể nhận xét thì tôi thích nhất là đoạn rap của Asa.

- Hình ảnh MV quá lỗi thời, chủ yếu là do vấn đề phối màu và sắp đặt cảnh quay, hiệu ứng của bài hát bị chồng lên quá nhiều, cảm tưởng các cảnh trong MV này đã từng xuất hiện ở các MV khác của YG.

- YG cố chấp với việc tạo ra BLACKPINK thứ hai trong khi đội ngũ chẳng còn mấy ai có khả năng.

- Không có Teddy, YG mất hit.

- Phần đầu thì hay, phần thứ hai rap dài quá, phần cuối thì như hét vào người nghe. Bài này nếu không có đoạn cuối sẽ rất hay.

- Hãy cố gắng tạo nên một bản sắc mới cho tân binh, đừng áp dụng công thức BLACKPINK nữa.