Nước đi sai lầm của "em gái BLACKPINK"

Thành tích "bét bảng"

0h ngày 1/4 (theo giờ Hàn Quốc), BABYMONSTER phát hành mini album đầu tay và MV chủ đề Sheesh. Theo đó, tân binh nữ YG chính thức quảng bá đầy đủ 7 thành viên, đánh dấu Ahyeon trở lại đội hình. Sau hơn 2 ngày lên sóng, MV Sheesh và toàn bộ E.P của BABYMONSTER mang về những con số không mấy khả quan. Từ công ty “mát tay" với nhóm nữ, tạo nên thành công biểu tượng cho 2NE1 và BLACKPINK, YG đang thể hiện rõ phong độ đi xuống qua BABYMONSTER.

BABYMONSTER - Sheesh

Gần 3 ngày lên sóng, MV Sheesh cán mốc 40 triệu lượt xem YouTube. Đây cũng chính là con số nổi bật nhất của BABYMONSTER tính đến hiện tại. Tuy nhiên, trong bối cảnh streaming lên ngôi, thành tích nhạc số của nhóm lại là “lỗ hổng" lớn nhất. Trong 24 giờ đầu, BABYMONSTER “tàng hình" trên mọi bảng xếp hạng nhạc số nội địa, không lọt top MelOn top 100. Thứ hạng đang tăng trưởng, nhưng không đáng kể. Với một nghệ sĩ đến từ YG, thành tích kể trên thực sự đáng báo động.

BABYMONSTER “tàng hình" trên mọi bảng xếp hạng nhạc số nội địa; về thành tích quốc tế, Sheesh thụt lùi so với chính sản phẩm trước đó là Batter Up

Về thành tích quốc tế, Sheesh thụt lùi so với chính sản phẩm trước đó là Batter Up. Ca khúc chủ đề chỉ on top #1 iTunes 6 quốc gia, trong khi Batter Up có phong độ khá ổn định, #1 iTunes 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thứ hạng trên Spotify rõ rệt hơn ở ngày thứ 2 phát hành. Sheesh đã chính thức lọt BXH Toàn cầu ở vị trí #69 với hơn 1.7 triệu lượt stream.

Trước khi debut, BABYMONSTER được YG giới thiệu kỹ qua vòng tuyển chọn, sớm tạo độ nhận diện và có nhiều thành viên hút fan. Nhưng với sản phẩm được coi là quan trọng nhất, doanh thu album cũng không mấy khả quan. Mini album BABYMONS7ER chỉ bán được hơn 70 nghìn bản ngày đầu, con số khiêm tốn giữa thời đại các nhóm nữ đang là xu hướng. Điều này xuất phát một phần từ concept nghèo nàn YG xây dựng cho tân binh.

Đứng trước tân binh nhà HYBE, BABYMONSTER khá mờ nhạt. Trong các chỉ số, chỉ có lượt xem YouTube nhỉnh hơn, nhưng nhiều người đặt nghi vấn YG chạy quảng cáo thì mới đạt được cột mốc này. ILLIT debut với Magnetic đã sớm tạo cơn sốt nhạc số, chính thức lọt top 5 mọi BXH nội địa, #2 MelOn và có khả năng đạt all-kill trong tương lai. Chưa kể, vũ đạo Magnetic cũng đang viral toàn cầu. Thứ hạng nhạc số tại Mỹ cực kỳ khả quan.

BABYMONSTER đang hụt hơi trước ILLIT - "gái út" nhà HYBS

ILLIT là nhóm nữ Kpop đầu tiên lọt BXH Spotify Toàn cầu chỉ trong ngày đầu debut với sản phẩm đầu tay. Về doanh thu bán đĩa, ILLIT cũng đã phá kỷ lục khi mini album Super Real Me đạt hơn 236 nghìn bản tuần đầu, vượt qua NewJeans trở thành tân binh nữ có lượng sales cao nhất Kpop. HYBE chứng minh phong độ xây dựng nhóm nữ với 3 “gà chiến" liên tiếp - LE SSERAFIM, NewJeans và ILLIT cực kỳ có tiềm năng còn YG vẫn đang loay hoay với BABYMONSTER.

YG mất khả năng tạo hit

Vấn đề gây tranh luận nhất của YG và tân binh nữ lúc này chính là âm nhạc. Mini album đầu tay gồm 7 tracks, trong đó gồm cả 2 single mở đường Batter Up và Stuck in the Middle phiên bản 7 người. Dù trước đó Batter Up đã gây nên phản ứng trái chiều vì chất lượng âm nhạc, nhưng sau khi Sheesh ra đời, dân tình mới biết đâu là bài hát tệ nhất của BABYMONSTER.

Mọi b-side của BABYMONSTER đều hay hơn ca khúc chủ đề Sheesh

Thay vì chọn Like That - một sáng tác của Charlie Puth, một bản phối oldschool đầy thu hút, tôn vinh trọn vẹn thế mạnh rap của BABYMONSTER thì YG lại quảng bá Sheesh làm MV chủ đề. Nghe trọn E.P, fan nhạc nhận xét b-side nào cũng thu hút hơn track chủ đề. Sheesh là một bản phối Hip-hop quen thuộc đến cũ kỹ.

Sheesh là một bản phối Hip-hop quen thuộc đến cũ kỹ.

Để thể hiện sự đột phá và tránh tai tiếng “áp dụng công thức Teddy", ca khúc được bắt đầu với âm thanh piano đầy thu hút, kết thúc bằng outro lệch hoàn toàn khỏi tổng thể. Điểm nổi cộm nhất phải kể đến 2 lần chorus lặp đi lặp lại từ “sheesh" gây khó chịu. Điệp khúc bị đánh giá là lỗ hổng của cả bài hát. YG khiến fan cứng thất vọng khi đi từ những đoạn hook ngắn gọn càn quét đám đông thành thứ âm thanh “Sheesh, sheesh, sheesh, yeah”.

Dù nỗ lực đến đâu, đội ngũ làm nhạc cho BABYMONSTER cũng không thể thoát khỏi lối mòn đã làm nên thành công cho BLACKPINK. Nhưng lại là “bản dupe" kém hoàn hảo vì không phải do chính Teddy thực hiện.

Dù nỗ lực đến đâu, đội ngũ làm nhạc cho BABYMONSTER cũng không thể thoát khỏi lối mòn đã làm nên thành công cho BLACKPINK

Thiếu Teddy, YG dường như không thể tạo hit cho BABYMONSTER. Fan nhạc chỉ ra, sự thành công của các nhóm nhạc YG trước đây đều được tạo nên bởi một “hit maker" thực thụ. Nếu BIGBANG có G-Dragon và T.O.P thì iKON đã từng có B.I. Âm nhạc 2NE1, BLACKPINK làm nên sức hút đa phần dựa vào những bản hit “cộp mác" Teddy.

YG vẫn tận dụng nhân tài nội bộ trong việc thực hiện sản phẩm, điển hình như sự xuất hiện của Choi Hyunsuk ở credit 2 bài debut cho BABYMONSTER. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, công thức Hip-hop của YG đang dần trở nên lỗi thời.

BABYMONSTER ra mắt quá vội vã

Ở thời điểm còn bận “tranh sáng tranh tối" việc tái ký hợp đồng với BLACKPINK và lao đao vì scandal trên trời rơi xuống của công thần G-Dragon, tân binh nữ như tia hi vọng nhỏ bé giữ giá cổ phiếu YG bình ổn. Tuy nhiên, YG đã đi nước đi sai lầm khi vội vã debut BABYMONSTER, với đội hình đầu tiên gồm 6 thành viên. Ahyeon vốn được kỳ vọng như chủ chốt nhóm không thể ra mắt cùng nhóm vì lý do sức khoẻ.

YG thể hiện rõ ý “push" át chủ bài Ahyeon trong dự án lần này

Thiếu bùng nổ với Batter Up, YG đổi ngày debut của BABYMONSTER, từ 3/11/2023 thành 1/4/2024. Trong thời điểm chuyển giao gen 4 với gen 5, quyết định này gây tranh cãi dữ dội. Chưa kể, động thái này bị chỉ trích thiếu công bằng với 6 thành viên đã trải qua 2 single mở đường, YG thể hiện rõ ý “push" át chủ bài Ahyeon trong dự án lần này.

Nói về việc đổi ngày debut, các thành viên BABYMONSTER bày tỏ sự tán thành. Giọng ca chính Rami khẳng định chờ đợi Ahyeon là điều hiển nhiên và việc đổi ngày cũng giảm bớt áp lực thành tích. Phản ứng với điều này, cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao YG không đợi Ahyeon ổn định rồi debut mà phải làm mọi thứ một cách vội vã.

Tại sao YG không đợi Ahyeon ổn định rồi debut BABYMONSTER mà phải làm mọi thứ một cách vội vã?

Hai màn quảng bá 6 thành viên của BABYMONSTER đều diễn ra hời hợt. Thậm chí còn không có lịch trình xuất hiện trước công chúng. Nhiều phỏng đoán cho rằng YG lo sợ nhóm xuất hiện lâu sẽ mất nhiệt, phải gấp rút để ra sản phẩm đầu tay. Kết quả cuối cùng nhận về vẫn không khả quan, kể cả là với mini album mới nhất. Liệu YG có cho BABYMONSTER debut lần thứ 3?

Chiến lược tạo “BLACKPINK 2.0” không hiệu quả

Thành công toàn cầu với BLACKPINK, không khó hiểu việc YG nuôi tham vọng đưa nhóm đàn em trở thành “phiên bản 2.0” nhằm lấp chỗ trống khi công ty không thể giữ 4 mảnh ghép Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo ở lại công ty. YG liên tục “xào nấu" concept của BLACKPINK cho BABYMONSTER.

Ở thời gian đầu, danh xưng “em gái BLACKPINK" sẽ giúp tân binh nữ nhanh chóng tạo độ nhận diện. Nhưng để đi đường dài, bắt buộc BABYMONSTER phải có bản sắc riêng.

YG lại "xào nấu" concept của BLACKPINK cho BABYMONSTER, từ cách xuất hiện rapline Ahyeon - Ruka

Cho đến bối cảnh quay dựng đều gợi nhớ đến nhóm nữ toàn cầu

YG hiện tại còn không có giám đốc sáng tạo để làm concept cho BABYMONSTER. Trong khi đó, những nhóm nữ thế hệ mới đang làm rất tốt việc này. HYBE có Min Hee Jin cho NewJeans - nhóm đang được kỳ vọng là tương lai Kpop. Hay ILLIT - “gái út” của tập đoàn mới nổi cũng được cựu giám đốc sáng tạo của Vogue Korea nhào nặn hình ảnh. Impact của hai cái tên kể trên cho thấy sự đầu tư tất tay của HYBE là đúng.

Cùng 1 công thức, nhưng có thể thấy BABYMONSTER không thể bật lên như đàn chị BLACKPINK

BLACKPINK thành công vì được tạo nên bởi 4 mảnh ghép có tố chất nổi trội. Cùng 1 công thức, nhưng có thể thấy BABYMONSTER không thể bật lên như đàn chị. Dân tình tiếc nuối cho 7 tài năng mới của YG. Xinh đẹp, tài năng có đủ nhưng vẫn loay hoay trong việc định hình bản sắc.