Nguyên vãn bài đăng của fanpage Seungri:

[DẸP PAGE VÔ CHUỒNG BÒ]

Từ 2023 đến nay cũng không hề up gì mới nữa do 1 phần chẳng còn gì để up cũng như chẳng còn gì để xem bạn là 1 idol nữa. Lúc đó thì vẫn giữ tinh thần khách quan để xem bạn có bị nhét chữ không, chứ lúc tuyên án là tụi tui cũng cất poster rồi á. Hi vọng bạn không phạm pháp hay làm gì trái luân thường đạo lí lần nào nữa.

Chứ tụi này tuyệt vọng ** **, không thèm dòm ngó cái page này. Nay BBC tế lên 1 mặt "đẹp đẽ" của bạn, tụi tui mới nhớ đến page còn mở chứ chả ai muốn nhắc về anh nữa luôn.

Sự nghiệp ngon nghẻ mà giờ ê hề quá ạ ! Cám ơn BBC đã cho ảnh lên sóng, cám ơn mấy bà V.I.P đã nhắc page để tụi tui nhớ cái page tụi t chưa đóng và xin lỗi hồi xưa tụi tui làm mấy bà mệt nách cỡ nào nha.

OT5 ở quá khứ, xin anh đừng đụng đến 3 con người còn đang vì ước mơ âm nhạc mà đang cố gắng từng ngày kia. Hãy ở yên nơi anh đang sống, đừng có nhắc đến 4 người kia.

Cám ơn, chấm hết!