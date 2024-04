Nhóm nữ Kpop thoát kiếp "vô danh", MV comeback được khen hơn cả "em gái BLACKPINK"!

Mới đây, cộng đồng fan Kpop "rần rần" trước thông tin một nhóm nữ được chúc mừng vì chính thức giã từ hội idol "nugu" (chỉ những nhóm nhạc đến từ công ty nhỏ kém tiếng, không có sức ảnh hưởng). Theo đó, một tài khoản Twitter "nugu promoter", chuyên để quảng bá cho các nhóm không nổi tiếng đã chúc mừng nhóm nữ KISS OF LIFE với doanh số album mới đầy ấn tượng chỉ trong ngày đầu comeback. Tài khoản này đã nói lời tạm biệt với nhóm và rất vui vì cuối cùng KISS OF LIFE cũng đã tốt nghiệp khỏi "nugudom".

Fan Kpop chúc mừng Kiss of Life vì đã thoát khỏi kiếp "vô danh"

KISS OF LIFE, còn được gọi là KIOF, là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi S2 Entertainment vào năm 2023. Nhóm gồm bốn thành viên: Julie, Natty, Belle và Haneul, chính thức debut tháng 7/2023 với mini album đầu tay Kiss of Life.

Kiss of Life gợi nhớ đến BLACKPINK

Thời điểm mới ra mắt, KISS OF LIFE gây chú ý khi quy tụ 4 cựu thực tập sinh nổi tiếng từ 4 ông lớn giải trí HYBE, SM, YG và JYP. Nhóm theo đuổi màu sắc âm nhạc hiện đại, hình ảnh mạnh mẽ, nữ quyền và gợi nhớ đến concept girlcrush của BLACKPINK. Với E.P đầu tay, KISS OF LIFE có vài thứ hạng ấn tượng trên BXH Spotify. Nhưng trong bối cảnh các nhóm nữ bùng nổ, KISS OF LIFE vẫn chưa được nhiều fan Kpop biết đến.

KISS OF LIFE - Midas Touch

Ngày 3/4 vừa qua, KISS OF LIFE chính thức trở lại với MV Midas Touch. Lấy cảm hứng từ giai thoại bàn tay vàng của vua Midas trong Thần Thoại Hy Lạp, Midas Touch được đầu tư khủng về mặt hình ảnh. Những khung hình fancy, tạo hình đậm chất thần thoại và đa dạng bối cảnh cho thấy độ đầu tư tất tay cho KISS OF LIFE ở lần trở lại này.

MV mở ra với những khung hình cá nhân fancy

Phân cảnh gây sốt của Natty

Dù đến từ công ty nhỏ, nhưng KISS OF LIFE khiến dân tình choáng ngợp bởi tạo hình "thơm mùi tiền"

Midas Touch tái hiện giai thoại vua Midas của Thần Thoại Hy Lạp

Dù đến từ công ty nhỏ, nhưng chất lượng MV với tính thẩm mỹ cao, đại cảnh hoành tráng "thơm mùi tiền" đến từng chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ khiến dân tình không khỏi choáng ngợp. 4 cô nàng Julie, Natty, Belle và Haneul được khen ngợi khi sở hữu phong thái trình diễn đầy tự tin, mạnh mẽ. KISS OF LIFE nhận về cơn mưa lời khen với Midas Touch.

Dancebreak ấn tượng

Thần thái của tân binh được khen ngợi

Đại cảnh kết MV cực hoành tráng

Bên cạnh đó, phần âm nhạc của Midas Touch khiến người nghe gợi nhớ đến màu sắc đặc trưng của Kpop những năm 2000, sôi động và hấp dẫn. Kết hợp hoàn hảo với giọng hát đặc trưng của các thành viên, ca khúc phù hợp để "quẩy" với vũ đạo mạnh. So với BABYMONSTER, KISS OF LIFE nhận về nhiều phản hồi tích cực hơn nhờ sản phẩm chất lượng từ phần nghe đến phần nhìn. Âm nhạc quen thuộc nhưng không tạo cảm giác nhàm chán hay cũ kỹ.

Phần âm nhạc của Midas Touch khiến người nghe gợi nhớ đến màu sắc đặc trưng của Kpop những năm 2000

Ca khúc Midas Touch đã lọt top 100 MelOn sau 2 ngày phát hành, thành tích vượt BABYMONSTER hiện vẫn "tàng hình" trên các BXH nhạc số nội địa. Bên cạnh đó, KISS OF LIFE còn chứng kiến doanh thu bán đĩa tăng trưởng tích cực. KISS OF LIFE hiện đang chăm chỉ quảng bá ca khúc mới trên các show âm nhạc hàng tuần. Hình ảnh của nhóm cùng thành viên Natty đang được Knet truyền tay nhau. Dân tình ngưỡng mộ sự nghiêm túc và nỗ lực trong từng dự án của nhóm nữ tân binh.