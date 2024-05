BABYMONSTER gây sốt vì hát chay không nhạc ở fanmeeting, "đối thủ" ILLIT cũng viral nhưng do... hát nhép

Là những tân binh thế hệ mới nên ILLIT và BABYMONSTER thường xuyên được đặt lên bàn cân để so sánh. Nếu như ILLIT thành công vang dội chỉ với ca khúc đầu tay Magnetic thì BABYMONSTER được đánh giá có những bước tiến chậm mà chắc khi ca khúc Sheesh đang dần vươn lên các thứ hạng cao hơn ở BXH nhạc số.

2 nhóm nữ thường xuyên được đặt lên bàn cân

Bên cạnh đó, khả năng hát live của 2 nhóm cũng là chủ đề thường được dân mạng bàn tán. Còn nhớ, khi đoạt cúp đầu tiên ở show âm nhạc, ILLIT đã gây thất vọng não nề bởi sân khấu encore "thảm họa", bị đánh giá là "nhóm nhạc không biết hát". Bên cạnh đó, BABYMONSTER đã chứng tỏ được giọng hát live đầy nội lực khi "chơi lớn" cầm mic tay để hát.



ILLIT gây ngỡ ngàng với sân khấu encore đầu tiên

BABYMONSTER chứng tỏ khả năng với micro cầm tay

Mới đây, những màn biểu diễn của cả 2 nhóm trong lịch trình gần đây tiếp tục được đem ra so sánh. Tại lần xuất ngoại đầu tiên, BABYMONSTER khiến fan trầm trồ bởi loạt sân khấu cực cháy. Là "em gái BLACKPINK", BABYMONSTER khiến dân tình cực kỳ tò mò, không biết khi hát nhạc của nhóm nữ toàn cầu như thế nào. Không để fan thất vọng, BABYMONSTER đã có màn chinh phục As If It's Your Last cực kỳ ấn tượng. Tân binh nữ nhà YG đã bình tĩnh xử lý một cách mượt mà, làm fan tự hào không thôi.

BABYMONSTER xử lý sự cố đỉnh chóp, hát chay bản hit As If It's Your Last của BLACKPINK

Đang chuẩn bị nhảy điệp khúc As If It's Your Last thì nhạc bất ngờ tắt, các cô gái không hề bối rối. Biểu cảm giận dỗi của Ahyeon còn gây sốt vì quá đáng yêu. Để "chữa cháy" tình huống bất ngờ, BABYMONSTER hát chay luôn ca khúc của đàn chị. Một lần nữa, khả năng hát live của BABYMONSTER lại khiến dân tình "nổi da gà".

BABYMONSTER hát chay luôn hit của BLACKPINK khi nhạc bị tắt

Ở phía đối diện, ILLIT cũng trở nên viral khi biểu diễn trong 1 sự kiện nhưng là do... hát nhép. Tại 1 lễ hội âm nhạc ở trường đại học, nhóm đã mang đến nhiều ca khúc sôi động nhưng lại khiến khán giả thất vọng toàn tập. Với màn biểu diễn trơn tru, không 1 tiếng thở, ILLIT được đánh giá là đã hát nhép toàn bộ khiến khán giả cảm thấy như đang bị "lừa". Trên các trang MXH, nhiều bình luận không đồng tình với việc ILLIT không chịu cải thiện kỹ năng mà đã nhận show ồ ạt rồi hát nhép một cách lộ liễu thế này!

ILLIT biểu diễn Magnetic ở một trường đại học

ILLIT được cho là đã hát nhép ở 1 sự kiện

- Hát như thế này mà "bố Bang" đòi giẫm đạp lên aespa à?

- Ngay cả lễ hội ở trường đại học mà cũng hát nhép!

- Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một lễ hội mà không thấy sự cổ vũ như vậy...

- Tôi thích ILLIT thật nhưng khoản live tôi chê thiệt á, đã không tốt mà còn nhép. Thiếu tôn trọng khán giả.