Thành tích "tụt dốc không phanh" của 3 thành viên BTS khi tách lẻ, vì đâu nên nỗi?

Tháng 12/2023, RM, Jimin, V và Jung Kook chính thức lên đường nhập ngũ, đánh dấu việc toàn bộ thành viên BTS tạm dừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước khi chính thức nhập ngũ, BTS hứa sẽ không để fan "đói nhạc". Lời hứa này đã được thực hiện khi chỉ trong 5 tháng đầu tiên của năm 2024, các thành viên BTS liên tục cho ra mắt dự án solo, thậm chí quảng bá bài bản không kém các idol đang hoạt động bình thường.

Nhóm nam toàn cầu BTS

Chính thức nhập ngũ toàn bộ thành viên từ tháng 12/2023

Đầu tiên phải kể đến ca khúc Close Than This được Jimin ra mắt hồi tháng 12/2023, nhằm tặng Army ngay dịp nhập ngũ. Đây cũng là dự án ít ồn ào nhất, chỉ được chia sẻ trong cộng đồng fan như một món quà đặc biệt.

Close Than This được Jimin ra mắt hồi tháng 12/2023, nhằm tặng Army ngay dịp nhập ngũ

Đầu năm 2024, V "thả hint" cho single tiếng Anh FRI(END)S. Bài hát chính thức phát hành vào ngày 15/3/2024, được quay hẳn 1 MV chỉn chu với sự góp mặt của mẫu Tây đình đám Ruby Sear. Nam thần nhà BTS đã kịp chuẩn bị cả một bộ ảnh concept đầy tính thẩm mỹ, cùng W Korea quay video live ca khúc mới ngay trước khi tạm dừng hoạt động.

V - FRI(END)S

V chuẩn bị chỉn chu cho FRI(END)S từ photo concept

cho đến video hát live kết hợp với W Korea

Ngay sau V chính là "anh tư" j-hope. Ngày 29/3, "cỗ máy nhảy" của BTS phát hành mini album đặc biệt Hope On The Street Vol.1 cùng MV chủ đề Neuron. Đây là dự án song song với phim tài liệu cùng tên kể lại hành trình từ vũ công đường phố đến ngôi sao biểu tượng. E.P của j-hope được đầu tư chỉn chu, câu chuyện âm nhạc chạm đến trái tim người nghe. Nam idol còn collab với nhiều cái tên đình đám của làng nhạc Hàn Quốc, trong đó nổi bật nhất phải kể đến yoonmirae, em út Jung Kook, Huh Yunjin (LE SSERAFIM).

j-hope - MV NEURON

j-hope còn kết hợp cùng Jung Kook trong 1 track của album

Hope On The Street Vol.1 là dự án song song với phim tài liệu cùng tên kể lại hành trình nghệ thuật của j-hope

Mới đây nhất, trưởng nhóm RM cũng gia nhập đường đua âm nhạc. Nam idol thông báo ra mắt album solo thứ hai Wrong Place, Right Person ngay thời điểm "dầu sôi lửa bỏng", sóng gió phủ kín HYBE vì đấu tố nội bộ với Min Hee Jin. Album của RM được chuẩn bị đến 5 MV, bán cả đĩa vật lý dù anh chàng vẫn đang nhập ngũ. Wrong Place, Right Person chính thức lên kệ vào ngày 24/5 tới.

RM thì phát hành luôn album solo, bán cả đĩa vật lý và chuẩn bị tận 5 MV hoành tráng

Ngày 10/5 vừa qua, RM "thả xích" MV mở đường Come back to me. Trưởng nhóm BTS khiến dân tình choáng ngợp bởi cả "vũ trụ điện ảnh" quy tụ trong một MV. Anh chàng mời đến dàn diễn viên chuyên nghiệp gồm Kim Minha, Joseph Lee, Lee Sukhyeong, Kim A Hyun, Choi Seung-yoon, Lee Sanghee, Kang Gilwoo, Gi So You.

Đặc biệt, MV được chỉ đạo sản xuất bởi Lee Sung Jin, đạo diễn tài năng đứng sau series Beef gây sốt trên Netflix. Tất cả đã tạo nên một MV quy mô, hoành tráng như một phim ngắn nghệ thuật ẩn chứa nhiều thông điệp lớp lang.

RM - Come back to me

Cả vũ trụ điện ảnh quy tụ trong MV mở đường của RM

Nhưng thành tích lại không mấy khả quan

Là nhóm nhạc toàn cầu, có fandom lớn mạnh bậc nhất Kpop, mọi hoạt động của BTS đều có sức "công phá" khủng khiếp. Tuy nhiên, điều này lại không lặp lại với dự án solo của các thành viên. Không phải ai ra sản phẩm cũng tạo cơn sốt thành tích. Điển hình nhất là 3 dự án liên tiếp gần đây của V, j-hope và RM. Số liệu "đáng báo động" của 3 cái tên đình đám xuất phát từ nhóm nhạc hàng đầu khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi lớn.

Thành tích kém nhất của V, j-hope và RM đều ở trên các BXH âm nhạc nội địa

Trong đó, thành tích kém nhất của V, j-hope và RM đều ở trên các BXH âm nhạc nội địa. Dù được kỳ vọng cao, nhưng kết quả nhận về lại chưa mấy khả quan. Cả 3 bài hát, gồm FRI(END)S - V, Neuron - j-hope và Come back to me mới nhất của RM đều ra mắt với thứ hạng cực thấp trên các BXH nội địa. Thậm chí không lọt #50 MelOn.

Với thứ hạng debut quá "hẻo", loạt bài hát nhanh chóng out khỏi các BXH thuộc iChart chỉ trong những ngày đầu ra mắt. Tại Hàn, dường như công chúng không mấy quan tâm đến việc các thành viên BTS ra nhạc mới.

Bộ ba BTS ra nhạc không được công chúng Hàn quan tâm?

Thế mạnh của BTS vẫn phát huy ở mảng thành tích quốc tế. Về Spotify, FRI(END)S vẫn nắm giữ kỷ lục #1 lượt nghe ngày đầu, trong khi đó, Come back to me mới ra mắt mang về 3.3 triệu lượt stream, chễm chệ vị trí Á quân. Neuron của j-hope cũng lọt top 5.

Nhưng, với YouTube, view MV tăng chậm. Bộ ba thành viên BTS không thiết lập được kỷ lục lượt xem nào mới. Come back to me của RM sau 1 ngày lên sóng chỉ thu về 5 triệu lượt xem.

Vì sao nên nỗi?

Việc thành viên một nhóm nhạc lớn mạnh như BTS ra nhạc tại quê nhà, chính công chúng cũng không mặn mà khiến dân tình hoang mang. Bởi lẽ, với tên tuổi BTS hiệu ứng ban đầu bùng nổ rồi mới hạ nhiệt dần đều. Nhưng trong trường hợp của bộ ba thành viên BTS mới đây, hoàn toàn không tạo được hiệu ứng gây tò mò ngay từ đầu.

Theo lý giải của fan, việc 3 dự án liên tiếp của V, j-hope và RM không gây được tiếng vang tại Hàn Quốc là do nhạc không hợp gu công chúng

Theo lý giải của fan, việc 3 dự án liên tiếp của V, j-hope và RM không gây được tiếng vang tại Hàn Quốc là do nhạc không hợp gu công chúng. Theo đó, V phát hành single tiếng Anh - vốn rất khó leo chart Hàn. j-hope với cá tính âm nhạc riêng biệt, xây dựng được tệp fan riêng. Come back to me của RM cũng tương tự. Bài hát theo thể loại indie pop kén người nghe, thời lượng kéo dài lên đến 6 phút, ảnh hưởng đến việc stream nhạc tạo thành tích.

BTS lại liên tục ra nhạc, khối lượng sản phẩm âm nhạc quá lớn cũng tạo áp lực lên cộng đồng fan trong việc "cày thành tích"

Tuy nhiên, cách giải thích này không thuyết phục được đại đa số fan nhạc. Nhiều người cho rằng Army chưa support đủ mạnh cho các thành viên. Đặc biệt là khi tách lẻ, fandom lại càng bị chia nhỏ. BTS lại liên tục ra nhạc, khối lượng sản phẩm âm nhạc quá lớn cũng tạo áp lực lên cộng đồng fan trong việc "cày thành tích".



