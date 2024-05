11 giờ trưa 10/5 (theo giờ Việt Nam), trưởng nhóm BTS RM tung MV Come back to me mở đường cho album solo Right Place, Wrong Person. Như đã "nhá hàng" trước đó, album lần này của RM được chuẩn bị tận 5 MV chỉn chu. Right Place, Wrong Person không chỉ được ra mắt như một cách tri ân người hâm mộ mà còn bán cả đĩa vật lý.

Giữ đúng lời hứa không để fan "đói nhạc", các thành viên BTS liên tục quảng bá dù đang trong thời gian nhập ngũ. Trước khi nhập ngũ, RM đã làm việc cật lực để chuẩn bị nhạc và số lượng sản phẩm từ MV cho đến hình ảnh cực khủng, phục vụ cho công việc quảng bá sản phẩm.

RM - Come back to me

Come back to me mang giai điệu Indie pop, được tối giản phần bản phối với những âm thanh cơ bản nhất, đặc biệt là tiếng huýt sáo làm nổi bật lời hát chứa chan tâm sự. RM cài cắm các trăn trở về những điều "đúng và sai", đây cũng chính là chủ đề của cả album Right Place, Wrong Person. Không còn là "Rap Monster" gai góc thuở mới debut, RM của album solo thứ hai là bản thể trưởng thành, đầy chiêm nghiệm của người đóng vai trò là "đầu tàu" nhóm nhạc toàn cầu.

RM hoá thân thành nhiều "bản thể" trong MV

Ấn tượng nhất là phân đoạn diễn xuất thành trẻ sơ sinh

Diễn xuất của RM cạnh các tên tuổi chuyên nghiệp khiến fan "nổi da gà"

Đặc biệt hơn cả phải kể đến phần MV được đầu tư "tất tay". Chỉ là MV mở đường, trưởng nhóm BTS đã "chơi lớn" với cả vũ trụ điện ảnh cực hoành tráng. Come back to me được xây dựng như một thước phim ngắn đầy "lớp lang". Lựa chọn những bối cảnh đời thường, màu phim giản dị, mộc mạc đầy hoài cổ, RM đã thể hiện khả năng diễn xuất đầy tinh tế khi hoá thân thành nhiều "bản thể".

MV như một thước phim điện ảnh đầy lớp lang

Ngôi nhà mà RM đi lạc, nơi mỗi căn phòng là một số phận riêng biệt

Come back to me mở ra với không gian một quán nhậu, nơi RM đầy lạc lõng. Hoá ra, RM đang đứng giữa 1 ngôi nhà, mà mỗi một căn phòng là một số phận các nhau. MV không sử dụng lời thoại, chỉ có hình ảnh gợi ra cốt truyện. RM đã dành cho khán giả không gian sáng tạo để tự viết nên câu chuyện của mình.

Để hiện thực hoá một thước phim ngắn trong vỏn vẹn dung lượng 5 phút của MV, RM mời đến dàn diễn viên điện ảnh hùng hậu

Để hiện thực hoá một thước phim ngắn trong vỏn vẹn dung lượng 5 phút của MV, RM mời đến dàn diễn viên điện ảnh hùng hậu gồm Kim Minha, Joseph Lee, Lee Sukhyeong, Kim A Hyun, Choi Seung-yoon, Lee Sanghee, Kang Gilwoo, Gi So You. Giữa những diễn viên chuyên nghiệp, nam idol vẫn không bị lép vế. Những biểu cảm được zoom cận, ánh mắt, cử chỉ đều tinh tế theo từng bối cảnh.

MV được chỉ đạo sản xuất và lên kịch bản bởi Lee Sung Jin, đạo diễn tài năng đứng sau series Beef gây sốt trên Netflix

Come back to me không chỉ quy tụ dàn diễn viên hàng đầu mà còn được làm bởi đội ngũ đạo diễn - giám đốc hình ảnh có "máu mặt". MV được chỉ đạo sản xuất và lên kịch bản bởi Lee Sung Jin, đạo diễn tài năng đứng sau series Beef gây sốt trên Netflix. Bên cạnh đó còn có giám đốc nghệ thuật Ryu Seong Hee, người đứng sau các phim Decision To Leave - Assassination, đạo diễn hình ảnh Kim Woo Hyung của 1987: When the Day Comes - Late Autumn.

RM cho thấy độ chỉn chu và nghiêm túc trong sản phẩm lần này.

RM cho thấy độ chỉn chu và nghiêm túc trong sản phẩm lần này. Bên cạnh đó, cũng phần nào cho thấy quyền lực của một ngôi sao toàn cầu, khi làm MV mà có hẳn 1 đội ngũ điện ảnh như thế này tham gia. Hội tụ nhiều yếu tố, MV Come back to me không chỉ là một sản phẩm giải trí thông thường. Người xem phải "hack não" để bắt kịp câu chuyện mà RM và các cộng sự muốn thể hiện. Nhìn cách các ngôi sao thể hiện khả năng diễn xuất, dân tình không khỏi "nổi da gà".

