Trưởng nhóm BTS có động thái đáng chú ý với Karina (aespa) giữa tin hẹn hò, Jennie tương tác cực thân cùng 1 nam idol HYBE!

Tối 24/11, sự kiện Love Your W đã diễn ra tại Seoul với sự góp mặt của dàn sao đình đám xứ Hàn như RM (BTS), aespa, ITZY, Lee Soo Hyuk, Soobin & Yeonjun (TXT), RIIZE,... Đặc biệt, sau khi cùng BLACKPINK nhận huân chương thành viên danh dự của Đế quốc Anh, Jennie đã về Hàn dự tiệc của tạp chí W. Ngay từ khoảnh khắc xuất hiện trên thảm đỏ, nữ rapper nhà BLACKPINK đã chiếm trọn spotlight trong tạo hình sang chảnh, quyền lực và không kém phần quyến rũ.

RM (BTS)

aespa

Tại đây, tương tác của các idol hàng đầu khiến dân tình không ngớt bàn tán trên MXH.

RM (BTS) ''quẩy'' theo nhạc aespa, có động thái đáng chú ý giữa tin đồn hẹn hò Karina

Tham gia Love Your W, aespa mang đến sân khấu bản hit Next Level khuấy động không khí. Dàn khách mời nổi tiếng không ngại đứng lên ''quẩy" cùng 4 bông hoa nhà SM, đặc biệt là trưởng nhóm BTS - RM. Anh chàng lọt ống kính phóng viên khoảnh khắc cùng biên đạo Bada Lee theo dõi màn trình diễn của aespa, còn cực kì hào hứng nhảy theo vũ đạo của Next Level.

RM cùng Bada Lee quẩy theo nhạc aespa

Nam idol còn thực hiện vũ đạo trứ danh của Next Level

Bên cạnh đó, tương tác tự nhiên giữa RM và Karina cũng thu hút không ít sự chú ý. Trong bàn tiệc, cả hai trò chuyện vui vẻ, có nhiều cử chỉ cùng biểu cảm cực thân thiết. Trước đó, truyền thông Hàn xôn xao với thông tin RM và Karina lộ bằng chứng hẹn hò khi có bạn chung là nữ ca sĩ So!Yoon!. Hai ngôi sao còn đăng ảnh chụp với So!Yoon! tại cùng 1 địa điểm lên Instagram cá nhân. Chưa kể, RM còn được bắt gặp đến xem show âm nhạc có aespa biểu diễn.

Khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa RM và Karina gây bão MXH

Khoảnh khắc RM và Karina ngồi cùng nhau tại Love Your W cộng với việc trưởng nhóm BTS không ngại ''quẩy'' theo màn biểu diễn của aespa đã lần nữa khiến dân tình rần rần. Lại thêm nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa nam idol toàn cầu với ''nữ thần SM" được bàn tán sau sự kiện này.

Jennie cực thân thiết với một nam idol HYBE

Jennie luôn được biết đến với hình ảnh thần thái, khí chất vượt trội trên sân khấu, nhưng ngoài đời cô nàng lại là ''idol hướng nội" đúng nghĩa. Tham gia các sự kiện công khai, Jennie thường e thẹn và ít khi có tương tác gần gũi với người nổi tiếng ngoài vòng bạn bè. Tại Love Your W, Jennie ngồi cạnh 2 cô bạn gái là người mẫu Hojung và diễn viên Moon Gayoung. Ngoài ra còn có hai thành viên TXT Soobin & Yeonjun.

Jennie trong tiệc Love Your W

Đúng là luôn biết cách khiến fan bất ngờ, Jennie đã có pha tương tác cùng hậu bối Soobin không ai ngờ đến. Cô nàng nói cười vui vẻ trong cự ly gần với nam idol nhà HYBE. Jennie và Soobin nói chuyện cùng nhau như những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Khoảnh khắc này lập tức viral MXH bởi mối quan hệ khó đoán vì trước đó BLACKPINK và TXT là hai nhóm rất ít khi giao lưu cùng nhau.