''Em gái TWICE" nhá hàng album mới: Thiếu hoàn toàn giọng ca chính, tạo hình ''bê nguyên xi" BLACKPINK gây tranh cãi

Tối 10/12, ITZY thả xích bộ ảnh concept nhá hàng cho album Born To Be chuẩn bị ra mắt. Ở lần comeback này, nhóm nữ gen 4 nhà JYP tái xuất với đội hình 4 người, thiếu vắng Lia đã tạm dừng hoạt động vì lý do sức khoẻ. Từng là girlgroup dẫn đầu thế hệ, nhưng kể từ cuối năm 2021 đến nay, ITZY dần đánh mất nhiệt, các sản phẩm âm nhạc không được săn đón như thời điểm mới debut.

ITZY thả xích bộ ảnh concept nhá hàng cho album Born To Be chuẩn bị ra mắt

So với những nhóm hậu bối như IVE, NewJeans hay aespa, ITZY có con đường sự nghiệp khá trồi sụt. Do đó, album lần này khiến dân tình tò mò về khả năng liệu có thể giúp ITZY lấy lại phong độ. Tuy nhiên, ngay từ những hình ảnh đầu tiên, JYP đã gây tranh cãi vì cách xây dựng concept cho ITZY.

JYP gây tranh cãi khi tạo hình của ITZY

Như "bê nguyên xi" từ BLACKPINK

Đội hình 4 thành viên cùng phong cách ''girl phố", chiến binh bụi bặm, những outfit nhiều chi tiết và cắt xẻ táo bạo, ITZY không khác gì BLACKPINK một năm trước đây trong đợt quảng bá Pink Venom. Thậm chí, khi đặt hai nhóm cạnh nhau, outfit của ITZY như ''bê nguyên xi'' từ nhóm nhạc toàn cầu.

Trong một tạo hình khác

... ITZY gây liên tưởng đến aespa

Ở một tạo hình khác, ITZY lại gây liên tưởng đến nhóm nữ "hàng xóm" aespa. 4 cô gái SM vừa comeback với Drama cách đây 1 tháng, không khó để nhìn ra sự tương đồng giữa concept của hai sản phẩm. Ngoài ra, tone đỏ - đen chủ đạo cũng giống với Red Velvet thời quảng bá Bad Boy. Chỉ với vài hình concept đầu tiên, ITZY đã bị so sánh với loạt nhóm nữ khác khiến một bộ phận fan không hài lòng. JYP bị chỉ trích vì làm hình ảnh sơ sài, thiếu đột phá và sáng tạo cho ITZY.

Tone đỏ - đen chủ đạo

có nét tương đồng với Bad Boy - Red Velvet

Bên cạnh đó, việc ITZY comeback dưới đội hình 4 người - thiếu vắng hoàn toàn main vocal Lia cũng khiến nhiều người lo ngại về chất lượng biểu diễn của nhóm. Với tình trạng sức khoẻ hiện tại, sẽ rất khó để Lia đáp ứng lịch trình quảng bá và nhất là biểu diễn live. Ở các nhóm nhạc đông thành viên, việc thiếu khuyết 1 vị trí có thể được bù lấp bởi các yếu tố khác. Nhưng ITZY chỉ có 5 cô gái, trong đó Lia thường đảm nhận các line hát điểm nhấn rất khó thay thế.