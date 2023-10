Mẹ Tzuyu (TWICE) ẩn ý giữa tranh cãi nữ idol bị JYP bỏ bê: “Những lời đạo đức giả như gió thoảng mây bay”

Gần đây, fan nhà TWICE liên tục thể hiện sự bất bình với JYP khi công ty không có bất kì động thái nào chăm lo cho sự nghiệp solo của em út Tzuyu. Là thành viên visual của nhóm, Tzuyu có lượng fan đông đảo, trung thành từ những năm đầu debut. Tính đến hiện tại, nữ idol đã ở năm thứ 8 hoạt động nhưng chưa bao giờ bật lên khỏi đội hình TWICE. Vừa qua, nhóm trưởng Jihyo quảng bá cá nhân với album đầu tay ZONE nhưng chưa đạt được hiệu ứng như mong đợi. Do đó, làn sóng phản đối của fan TWICE với công ty lại càng sôi sục hơn.

TWICE đang thực hiện World Tour Ready To Be

Người hâm mộ bất bình khi năm 2023 đã gần khép lại mà Tzuyu không có bất cứ hoạt động solo nào

Người hâm mộ đồng loạt sử dụng hashtag #TzuyuDeservesBetter để bày tỏ ý kiến khi năm 2023 đã gần khép lại mà Tzuyu không có bất cứ hoạt động solo nào. Giữa "tâm bão" tranh cãi, mẹ Tzuyu đã có những bài đăng đầy ẩn ý được cho gửi tới JYP. Đỉnh điểm, mẹ của em út TWICE ám chỉ “những lời đạo đức giả như gió thoảng mây bay", “con đường tìm sự thật gian nan vô cùng" hay nhận định “quả báo sẽ tới nhanh trong thời đại 4.0” càng khiến dân tình hoang mang.

Mẹ Tzuyu đã có những bài đăng đầy ẩn ý được cho gửi tới JYP, ám chỉ “những lời đạo đức giả như gió thoảng mây bay"

Loạt bài đăng của mẹ Tzuyu: 1. "Những lời đạo đức giả như gió thoảng mây bay Những lời gian dối thêu dệt nên cả bầu trời đầy sao rộng lớn Lời hứa hẹn tựa như bong bóng Chạm vào là vỡ, thật không thể nào ngờ Như bồ công anh bay trong gió Mịt mờ như sương mù mà tài tình ảo diệu Như tiểu thuyết gia bậc thầy Múa bút ra từng lời dối trá Lạc lối trong mê cung hun hút Muốn tìm con đường 'sự thật', gian nan vô cùng." 2. "Hành động kỳ lạ chẳng thể hiểu nổi Tìm cớ trì hoãn hết lần này tới lần khác để bàn bạc cho xong kế hoạch Không hề có chút trung thực, thiện chí Đã trở thành thói quen của bạn mất rồi Tôi cũng chỉ là vai diễn trong lời gian dối ấy thôi Ôi đúng là nghệ thuật dựng truyện Sức sáng tạo thật đúng là ấn tượng Thế giới ảo tưởng bạn vẽ nên cũng thật đẹp đẽ biết bao." 3. "Là người có tín ngưỡng tôn giáo, tôi tin vào nhân quả. Như một vòng tuần hoàn, khi một người đánh mất đi danh dự và tín nhiệm, thì người khác cũng không còn tin tưởng vào họ nữa, từ đó bị cô lập, đánh mất cơ hội, các mối quan hệ cũng ít đi. Giá trị của bản thân sẽ tụt dốc về mức 0. Những người luôn giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin tưởng và tôn trọng, tạo ra nhiều cơ hội thành công hơn, vì sự trung thực giúp nâng cao giá trị bản thân. Chọn lời nói dối trá, hay là chọn thành thật, đều sẽ tạo thành "luật nhân quả" trong cuộc sống, ảnh hưởng đến các mối quan hệ và giá trị của chúng ta." 4. "Ác báo sẽ đến nhanh hơn nữa, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 này. Quả báo sẽ tới rất nhanh thôi!"





Tzuyu đã tái ký với JYP từ năm 2022

Ngay lập tức, những động thái này của mẹ Tzuyu gây chú ý trong cộng đồng fan Kpop. Năm 2022, TWICE đã tái ký toàn bộ với JYP. Ở giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp, thông thường công ty quản lý sẽ có chiến lược phù hợp để tách unit hoặc đẩy mạnh hoạt động cá nhân. Các sản phẩm âm nhạc của TWICE thời gian qua cũng không còn gây tiếng vang như trước. Kpop đã chuyển giao sang “thời đại" của những nhóm nhạc gen 4 và bắt đầu phát triển gen 5.

Tzuyu mặc dù là visual, vẫn không nổi tiếng bằng Nayeon hay ba thành viên người Nhật Momo - Sana - Mina

Trên MXH, đa số fan TWICE đều đồng cảm và thấu hiểu với nỗi lòng của mẹ Tzuyu. TWICE hiện tại vẫn làm tốt việc mang doanh thu về cho công ty thông qua world tour ăn khách Ready To Be, thế nhưng cách quản lý nghệ sĩ lại khiến người hâm mộ cực kì lo lắng. So với nhóm nhạc cùng thời như BLACKPINK, các thành viên TWICE có độ nhận diện cá nhân thấp hơn hẳn. Tzuyu mặc dù là visual, vẫn không nổi tiếng bằng Nayeon hay ba thành viên người Nhật Momo - Sana - Mina.