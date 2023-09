aespa phản ứng thế nào khi nhìn thấy gậy cổ vũ nhóm TWICE trong concert của mình?

aespa hiện đang thực hiện World Tour SYNK: HYPER LINE tại Bắc Mỹ. Trong concert Boston, Mỹ mới đây, 4 cô gái SM bất ngờ trở thành chủ đề cực hot trên MXH Hàn Quốc bởi một khoảnh khắc thú vị. aespa đã nhìn thấy một khán giả cầm lightstick TWICE - ánh đèn đỏ đối lập với biển tím của nhóm. Phản ứng của các thành viên khiến Knet cực kì quan tâm, bàn luận rôm rả.

Cụ thể, Winter đã phát hiện ra lightstick của TWICE và bị thu hút bởi ánh sáng đỏ nổi bật giữa biển tím (màu lightstick của aespa). Cô nàng tương tác với khán giả cầm lightstick TWICE và nhiệt tình bày tỏ tình cảm với tiền bối: “Chúng tôi cũng yêu họ!”. Em út Ningning còn “khuyến mãi" thêm màn biểu diễn vũ đạo TT, và ngay sau đó là Karina nhảy Cheer Up.

Khoảnh khắc này khiến netizen Hàn cực kì phấn khích, như lời khẳng định sự cởi mở giữa các nhóm nhạc thần tượng, tình bạn thân thiết của aespa với các nghệ sĩ khác. Phản ứng tinh tế của aespa được dân tình dành nhiều lời khen.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều thoải mái với vấn đề này. Với fan Kpop, việc cầm lightstick của nghệ sĩ khác đến concert riêng của một nhóm có fandom, màu sắc riêng là điều tối kị. Do đó, dù aespa phản ứng rất tích cực thì một bộ phận người hâm mộ lại bày tỏ sự bất bình. Nhiều người cho rằng việc này thể hiện sự thiếu tôn trọng, một người hâm mộ tham gia nhiều fandom là điều bình thường, nhưng phải có thời gian và địa điểm phù hợp. Sự việc khơi dậy cuộc tranh luận rộng rãi hơn về văn hóa fandom.