Nụ hôn đồng giới với fan của nữ ca sĩ Hàn gây bão MXH quốc tế

Mới đây, 88rising đã tổ chức một lễ hội âm nhạc kéo dài 2 ngày được tổ chức ở Mỹ với dàn line-up gồm có: (G)I-DLE, BIBI... và cả nữ ca sĩ gốc Việt là thuy. Tại sự kiện này, nữ ca sĩ BIBI đã có một khoảnh khắc gây sốc với chính khán giả đang theo dõi cô biểu diễn. Cụ thể, trong khi biểu diễn ca khúc BIBI Vengence, BIBI đã bước xuống sân khấu để tương tác với fan. Cô tiến lại gần và ôm chầm một fan nữ. Tuy nhiên, người này còn muốn nữ ca sĩ hôn lên môi mình và bất ngờ thay, BIBI hoàn toàn đồng ý làm theo. Cả 2 trao cho nhau nụ hôn đồng giới trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả có mặt ở buổi diễn.

Nụ hôn đồng giới gây sốt của BIBI

Fan muốn được hôn...

... và BIBI liền đáp ứng luôn!

Đoạn clip sau đó nhanh chóng viral trên MXH khi đạt được đến tận 1.3 triệu lượt xem trên MXH và nhận về nhiều lượt tương tác:

- Không phải bảo ở Mỹ nên BIBI mới thoáng vậy, cô ấy cũng làm điều tương tự ở Waterbomb rồi.

- Ôi, ước gì người đó là mình nhỉ?

- Sốc thiệt nhưng cô này vốn thoải mái như vậy mà nên cũng ít bị ném đá hơn, thử idol khác xem...

Clip trên X đã đạt được 1.3 triệu lượt xem

Đây không phải lần đầu tiên BIBI thể hiện tình cảm nồng nhiệt với fan của mình như vậy. Trước đó, cô cũng không ngại hôn môi khán giả tham gia lễ hội nhạc nước Waterbomb. Dù vẫn còn nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng đa số khán giả vẫn phải công nhận BIBI chiều fan số 1!

BIBI nổi tiếng chiều fan

BIBI tên thật là Kim Hyung Seo, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1998 là một ca sĩ, kiêm nhạc sĩ người Hàn Quốc. Năm 2017, cô ký hợp đồng với Feel Ghood Music sau khi Yoon Mi Rae phát hiện ra các bài hát tự sản xuất của cô trên SoundCloud.

Nữ ca sĩ theo đuổi âm nhạc một cách tự do và độc đáo với nhiều thể loại như R&B, soul, hip-hop, và ballad. Ngược lại với số đông, BIBI thích hướng âm nhạc của mình vào những nỗi buồn, nỗi đau chất chứa xen kẽ việc ẩn mình với thế giới. Ngoài ra, cô cũng có một số sáng tác cho các ca sĩ khác như Second (Hyoyeon), Love & Hate (hát chung với Zico), Fever (J.Y.Park)... BIBI cũng thử sức với vai trò diễn viên, bộ phim Đường cùng (Hopeless) mà cô đóng với Song Joong Ki đã mang về cho cô 1 đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Blue Dragon Film Awards 2023. Bên cạnh "quái vật nhạc số" IU với Love Wins All thì BIBI chính là người thứ 2 đạt RAK trong năm 2024 với ca khúc Bam Yang Gang.