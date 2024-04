Girlgroup Việt đời đầu: Người kết hôn đồng giới, người vực dậy sau đổ vỡ, có 2 nhóm vẫn hoạt động sau gần 30 năm!

Không thua kém các boyband, nhiều nhóm nhạc nữ từng được thành lập và trở thành thần tượng của thế hệ 8X, 9X... Thậm chí, một số nhóm vẫn còn năng nổ hoạt động cho đến tận bây giờ dù không còn giữ được sức hút mạnh mẽ như ngày xưa. Thậm chí, Mây Trắng và Mắt Ngọc vẫn còn duy trì hoạt động sau gần 30 năm.

Ba con mèo

Là nhóm nhạc rock nữ hiếm có của Việt Nam trong thời kì "sơ khai" của âm nhạc nhưng vẫn được đông đảo khán giả biết đến. Thành lập từ năm 1988, nhóm Ba con mèo gồm ba chị em trong một gia đình: Phương Uyên, Cẩm Tú, Ngọc Diệp. Nhóm từng có một thời gian gặt hái được rất nhiều thành công, với các hoạt động chủ yếu tại khu vực phía Nam và Làn Sóng Xanh. Những ca khúc làm nên tên tuổi của Ba con mèo như: Sài Gòn cô tiên năm 2000, Mẹ yêu … luôn được khán giả nhớ đến nhóm như một "dấu son" của nhạc Việt.

Ba con mèo gồm 3 chị em trong 1 gia đình

Vào năm 2001, nhóm tuyên bố tan rã trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả 8X và đầu 9X. Hiện Cẩm Tú, Ngọc Diệp đã có một cuộc sống gia đình ổn định, chỉ còn duy nhất Phương Uyên vẫn đi theo sự nghiệp nghệ thuật khi cô hiện là một nhạc sĩ và giám đốc sản xuất nhiều chương trình âm nhạc uy tín của Việt Nam. Tháng 9/2022, Phương Uyên và nữ ca sĩ Thanh Hà chính thức kết hôn tại Mỹ dưới sự chúc phúc của người thân và đồng nghiệp. Kể từ đó, họ công khai song hành với nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Nhóm hội ngộ trong 1 dịp đặc biệt

Phương Uyên hiện đang hạnh phúc bên ca sĩ Thanh Hà

Tam ca Áo trắng

Cũng giống như Ba con mèo, Tam ca Áo trắng là nhóm nhạc nữ có thành viên đều là chị em một nhà gồm: Tuyết Ngân, Minh Tú và Minh Thư. Trong đó Minh Tú và Minh Thư là chị em sinh đôi. Thành lập năm 1992, được xem là nhóm nhạc nhẹ tiên phong của làng nhạc Việt và hoạt động chủ yếu ở thị trường phía Bắc.

Những ca khúc của Tam ca Áo trắng đã gắn liền với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên 8X như: Phố xa, Góc phố dịu dàng, Bồ câu không đưa thư … Hiện tại, cả ba thành viên đều đã kết hôn tại Mỹ và có một cuộc sống viên mãn cùng với gia đình nhỏ của mình.

Tam ca Áo trắng cũng gồm 3 chị em, trong đó có 1 cặp sinh đôi

Ba chị em cùng sang Mỹ sinh sống và thường gặp gỡ nhau những dịp cuối tuần. Lâu lâu, họ tung ra 1 số sản phẩm âm nhạc cho đỡ nhớ nghề

5 dòng kẻ từng là cái tên quen thuộc và không thể không nhắc tới trong dòng nhạc acapella kén người nghe tại thị trường âm nhạc Việt. Từ khi ra đời đến nay, nhóm đã được đề cử nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín như giải Cống hiến và được đánh giá cao về những nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật. Bên cạnh đó, nhóm còn được đánh giá là đại diện xuất sắc nhất và hiếm hoi của World Music Việt khi đã thổi được hồn cốt dân tộc vào âm nhạc.

Tuy nhiên, nhóm không thể duy trì được đội hình 5 thành viên khi lần lượt từng thành viên rời nhóm vì lý do cá nhân như Giáng Son, Hồng Ngọc. Sau một thời gian ngắn ngừng biểu diễn vì lý do giọng ca chính Lan Hương sinh con, 5 dòng kẻ đã trở lại với các hoạt động âm nhạc vào tháng 5/2016. Ở thời điểm hiện tại, nhóm dường như đã tan rã trong âm thầm khi các thành viên đều đang bận rộn cùng cuộc sống cá nhân.

5 dòng kẻ từng là cái tên vô cùng thành công

Đội hình cuối cùng trước khi nhóm ngừng hoạt động

Trio 666

Khác với các nhóm nhạc khác, Trio 666 (gồm 3 thành viên Hoài Giang, Bích Châu, Ngọc Minh dưới sự đỡ đầu của nhạc sĩ Tuấn Khanh) mang hơi hướng rock mạnh mẽ, sôi động đã đem đến làn gió mới cho giới yêu nhạc. Việc xuất thân từ sinh viên cộng với niềm đam mê ca hát có sẵn nên phong cách âm nhạc của ba cô gái cũng gần gũi với giới trẻ lúc bấy giờ, đặc biệt là những khán giả yêu nhạc rock. Nói về tác phẩm đáng nhớ của nhóm, mọi người sẽ không thể nào quên ca khúc từng làm nên tên tuổi của Trio 666 là Ngày gió và cánh diều . Nhóm cũng từng thay đổi thành viên khi Ngọc Minh rời nhóm.

Trio 666 tạo được phong cách riêng nhưng gây tiếc nuối khi đột ngột tan rã

Khi Trio 666 tan rã vào năm 2007, Hoài Giang và Bích Châu có vài lần diễn chung tại Mỹ, nhưng rồi sau đó vì nhiều lý do, cặp song ca này không thể tiếp tục. Sau đó, Hoài Giang đã quyết định dừng hẳn mọi công việc nghệ thuật để chuyển hướng kinh doanh một lĩnh vực khác. Còn 2 thành viên Bích Châu và Ngọc Minh thì hầu như biến mất khỏi showbiz và không có tin tức gì cho đến hiện tại.

Sắc màu

Nhóm Sắc màu được thành lập năm 1998 với 4 thành viên Phương Mai, Phạm Quỳnh Anh, Huyền Lê và Linh Hương. Tất cả học cùng nhau từ những năm cấp 2 tại trường THCS Ngô Sĩ Liên – Hà Nội khi tham gia hoạt động văn nghệ cho lớp. Nhóm lấy tên Sắc màu với ý nghĩa tuổi học trò có nhiều ước mơ lấp lánh sắc màu.

Nhóm Sắc màu gồm 4 cô bạn chơi thân với nhau

Đến năm 2001, thành viên Linh Hương không còn tham gia ca hát nữa thay vào đó là Minh Phương. Trong gần 5 năm tồn tại, nhóm Sắc màu đã cho ra mắt được 2 album Sắc màu tuổi thơ và Sắc màu mộng mơ , vừa thể hiện những ca khúc dành cho thiếu nhi, vừa là những ca khúc nhạc ngoại được viết lời Việt. Nổi bật là những ca khúc được Sắc Màu cover nguyên bản như The day you went away của M2M hay Baby one more time của Britney Spears.

Tính đến thời điểm hiện tại, Phạm Quỳnh Anh là thành viên duy nhất của Sắc màu còn hoạt động với nghề. Cô gia nhập nhóm H.A.T rồi tách ra trở thành 1 ca sĩ solo với nhiều ca khúc thành công. Nữ ca sĩ hiện đang là bà mẹ 3 con vô cùng viên mãn.

Phạm Quỳnh Anh có sự nghiệp ổn định và cuộc sống cá nhân viên mãn

Mắt Ngọc là nhóm nhạc nữ được xem như một hiện tượng vào năm 1998, nhóm gồm 4 thành viên: Thanh Ngọc, Thuý Nga, Duy Uyên, Ngô Quỳnh Anh dưới sự quản lý của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng và Nguyễn Ngọc Thiện. Mắt Ngọc nhanh chóng trở thành thần tượng của bao khán giả học sinh, sinh viên với những bản hit đình đám thời đó: Hát cùng mùa xuân, Tri kỷ, Vào đời, Ngày xưa yêu dấu, Chuyện lớp tôi … Đây cũng được xem là girlgroup hoạt động lâu nhất và thay đổi thành viên nhiều nhất của Vpop. Hiện tại nhóm vẫn đang tiếp tục hoạt động trong âm nhạc với 3 thành viên và chỉ còn Thúy Nga là người duy nhất còn lại ở phiên bản đời đầu.

Đội hình được yêu thích nhất của Mắt Ngọc

Trưởng nhóm Thanh Ngọc từng gây tiếc nuối khi tách ra solo. Cô đạt giải Nhì Tiếng hát truyền hình 2005 và có cho mình 1 số bản hit thành công. Năm 2023, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Hai thành viên Duy Uyên và Hoàng Oanh sau thời gian gắn bó cùng Mắt Ngọc đã quyết định từ bỏ showbiz và sang nước ngoài xây dựng tổ ấm. Riêng chị cả Ngô Quỳnh Anh sau khi rời H.A.T thì cũng chuyển hẳn sang lĩnh vực khác ngoài nghệ thuật. Những năm gần đây, cô tung ra 1 số ca khúc của riêng mình và gây thương nhớ với nhan sắc bị thời gian lãng quên.

Các thành viên lâu lâu vẫn hội ngộ

Thanh Ngọc tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023

Thúy Nga (ngoài cùng bên phải) vẫn cố gắng duy trì cái tên Mắt Ngọc sau 26 năm

Mây Trắng

Mây Trắng ra mắt vào năm 2000 với 5 thành viên: Ngọc Châu, Thu Ngọc, Yến Trang, Anh Thúy, Thu Thủy. Sau khi Anh Thuý rời nhóm, em gái của Yến Trang là Yến Nhi được thế chỗ vào đội hình. Dù ra mắt sau Mắt Ngọc 2 năm, trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đàn chị trong thị phần nhạc trẻ. Nhưng thành công và sự nổi tiếng của Mây Trắng có vẻ như còn vượt trội hơn Mắt Ngọc. Những ca khúc pop của Mây Trắng đều trở thành hit nhanh chóng mỗi khi ra mắt như Ai ai ai, Thầm mong anh quay về bên em, Ghét anh, Ngóng trông...

Đội hình hoàng kim của Mây Trắng

Tuy nhiên, Mây Trắng cũng nhiều lần trải qua sự thay đổi thành viên khiến nhóm không thể giữ được sức hút vốn có và dần bị lãng quên trên thị trường âm nhạc. Nhóm trưởng Ngọc Châu vì vẫn còn tâm huyết với Mây Trắng nên quyết định kết nạp thêm 2 thành viên mới để duy trì nhóm cho đến hiện tại. Thu Ngọc nhiều lần tham gia các chương trình truyền hình thực tế với mục đích góp vui chứ cũng không mặn mà quay trở lại showbiz. Thu Thủy có 1 sự nghiệp solo thành công, cô hiện đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ 2.

Yến Trang - Yến Nhi từng gia nhập nhóm Ngũ long công chúa rồi tách ra thành cặp song ca Song Yến. Sau đó, 2 chị em cũng định hướng solo nhưng chỉ hoạt động 1 thời gian ngắn rồi chuyển hẳn sang lĩnh vực kinh doanh. Năm 2023, Yến Trang được mời tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng khiến cư dân mạng bức xúc thay vì bị loại ngay vòng Công diễn đầu tiên dù trình diễn hết mình.

Ngọc Châu (giữa) vẫn cố gắng duy trì thương hiệu Mây Trắng sau gần 25 năm

Yến Trang trở lại với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng bị loại sớm

H.A.T

Là girlgroup hậu bối của Mắt Ngọc và Mây Trắng, H.A.T ra mắt công chúng vào năm 2004 với 3 thành viên: Lương Bích Hữu, Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy. Đây là nhóm nhạc nữ đã góp phần đưa nhạc Việt bước sang một trang mới. Nhanh chóng được khán giả yêu thích bởi chất nhạc bắt tai, tạo hình trẻ trung, sành điệu. Nhóm luôn là cái tên được giới trẻ 9X nhắc đến nhiều nhất, thậm chí là album đầu tay We are H.A.T kết hợp cùng Ưng Hoàng Phúc đã tạo nên sức công phá gấp nhiều lần.

Độ hot của các ca khúc như: Taxi, Yêu làm chi, Đành nói lời chia tay, Lời hứa cho tình yêu … đã mang đến cho H.A.T kỉ lục bán đĩa với 30.000 bản, làm những nhóm nhạc khác phải dè chừng. Tuy nhiên, Thu Thủy chỉ đồng hành cùng nhóm trong 1 thời gian ngắn rồi sau đó được thay thế bằng Ngô Quỳnh Anh.

2 phiên bản H.A.T

So với 3 thành viên còn lại, Lương Bích Hữu hoàn toàn là gương mặt mới khi debut cùng H.A.T. Tuy nhiên, với khuôn mặt xinh xắn đậm nét Trung Hoa cùng giọng hát baby voice đặc trưng, nữ ca sĩ nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi riêng cho mình. Ngay từ album solo đầu tay Cô gái Trung Hoa , Lương Bích Hữu đã sở hữu đến 4/6 bản hit đình đám được giới trẻ yêu thích. Sau đó, cô liên tục thay đổi phong cách với những album tiếp theo.

Năm 2014, nhạc sĩ Khánh Đơn từng công khai cầu hôn Lương Bích Hữu ngay tại một lễ trao giải âm nhạc và tuyên bố hai người đã yêu nhau hơn 4 năm trước. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay Lương Bích Hữu đã âm thầm sang nước ngoài sinh con đồng thời chia tay với Khánh Đơn. Mãi đến năm 2022, cô bất ngờ trở lại trong The masked singer và khiến nhiều người trầm trồ bởi tài giả giọng đặc biệt. Cũng từ đây, con đường quay lại với âm nhạc của Lương Bích Hữu cũng trở nên thuận lợi hơn.