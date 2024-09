Cuối tuần qua, một chương trình về Anh Trai đã chính thức khép lại mùa 1 với ngôi vị Quán quân thuộc về HIEUTHUHAI, Á quân Rhyder. Cuối tập Chung kết 2, NSX nhá hàng việc tiến hành thêm một chương trình thực tế là phiên bản nữ, có tên Em Xinh Say Hi.

5 gương mặt đầu tiên của Em Xinh Say Hi lộ diện, cùng biểu diễn ca khúc chủ đề của phiên bản anh trai - The Stars bao gồm Mỹ Mỹ, Juky San, Liz Kim Cương, Pháo và 52Hz. Ngay lập tức, thông tin này gây bão mạng xã hội.

Phiên bản nữ của Anh Trai Say Hi - Em Xinh Say Hi được nhá hàng trên sân khấu đêm Chung kết

5 "em xinh" đầu tiên biểu diễn The Stars gồm Mỹ Mỹ, Juky San, Liz Kim Cương, Pháo và 52Hz

Show Anh Trai dù là chương trình dẫn đầu về độ thảo luận trong thời gian qua, nhưng cũng gây nên không ít tranh cãi. Cứ mỗi tập phát sóng, chương trình này lại chìm trong thị phi và những cuộc đấu tố của các fandom.

Vấn đề nổi cộm nhất là “đạo nhái". NSX show này vướng điều tiếng đạo format, concept. Cho đến các stage cũng nhiều lần bị fan Kpop bóc vay mượn ý tưởng, vũ đạo, dàn dựng sân khấu. Do đó, khi Em Xinh Say Hi được NSX nhá hàng, cư dân mạng tiếp tục chỉ trích.

Chương trình chưa công bố thông tin đã bị chỉ trích

Trên nền tảng Threads, hàng trăm topic bàn luận về Em Xinh Say Hi được cư dân mạng tương tác nhiệt tình. Chủ đề thấy nhiều nhất là chỉ trích NSX Em Xinh Say Hi đạo nhái, không có tinh thần tôn trọng bản quyền. Chưa công bố bất kỳ thông tin nào, nhưng cư dân mạng đồn đoán Em Xinh Say Hi sẽ có format tuyển chọn nhóm nữ từ 20 - 30 sao nữ, như cách Anh Trai Say Hi đã làm. Bên cạnh đó, nhiều người mong thần tượng nhà mình không tham gia chương trình này.

Chỉ mới nhá hàng, Em Xinh Say Hi đã đối diện với làn sóng ghét bỏ không nhỏ. Trên Facebook, một trang anti nhanh chóng được lập ra, thu hút nhiều sự chú ý. Đến khi chương trình đi vào quảng bá, làn sóng này có lẽ còn dâng cao hơn.

Page anti Em Xinh Say Hi

Lý do cho sự ghét bỏ này đến từ việc chương trình bị gắn mác đạo nhái ngay từ đầu. Cư dân mạng tuyên bố, những ngôi sao biết về chương trình vẫn đồng ý tham gia, chắc chắn bị “vạ lây". Nếu Em Xinh Say Hi có format y như show Anh Trai này, đồng nghĩa với việc chương trình này không khác gì “bản dupe" của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Điểm khác biệt duy nhất là hướng đến các nghệ sĩ trẻ. Điều này đã được hé lộ thông qua 5 ngôi sao trình diễn The Stars trong đêm Chung kết show Anh Trai, toàn là nghệ sĩ Gen Z.

5 nghệ sĩ biểu diễn The Stars

Bị cư dân mạng so sánh với LUNAS

Sự xuất hiện của Pháo gợi nhớ đến Cocona - thành viên cạo đầu trong XG

Ngoài ra, cư dân mạng còn “soi" stage The Stars, chỉ ra việc NSX cố tình tạo một đội hình giống LUNAS - nhóm nhạc chị đẹp. Cũng 5 thành viên, trang phục, tạo hình gần như chung ý tưởng với bộ ảnh concept của LUNAS. Stage The Stars cũng bị fan Kpop chỉ ra sự tương đồng với các nhóm nhạc Kpop. Đội hình có Pháo vừa mới cạo đầu, gây liên tưởng đến nhóm nhạc XG có thành viên Cocona đang hot. Có thể dự đoán, Em Xinh Say Hi tiếp tục là một hành trình ầm ĩ trong thời gian tới.