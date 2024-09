Tối 13/9, Chung kết 2 của chương trình thực tế Anh Trai Say Hi đã chính thức diễn ra, đồng thời khép lại mùa 1 với nhiều kết quả gây chú ý. Theo đó, từ 16 anh trai cuối cùng, top 5 anh trai đã được chọn để tạo nên đội hình Best 5 gồm HIEUTHUHAI, Rhyder, Isaac, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc. HIEUTHUHAI là Quán quân, Rhyder về nhì với vị trí Á quân.

Anh Trai Say Hi ngập trong thị phi suốt hành trình phát sóng, ở đêm Chung kết cuối cùng, cũng không ngoại lệ. Sau khi mùa 1 khép lại, MXH bùng nổ phản ứng trái chiều về Anh Trai Say Hi.

Dài dòng lê thê, những sân khấu live “vô cảm xúc"

Đêm chung kết Anh Trai Say Hi diễn ra trong gần 4 giờ đồng hồ với phần thi nhóm của 16 anh trai, các tiết mục trình diễn và công bố - trao giải. Trong đó, 4 tiết mục thi nhóm Ngạo Nghễ, Sao Hạng A, Tình Đầu Quá Chén và Anh Em Gọi Là Có Mặt Ngay là phần tiếp nối các sân khấu đấu solo trước đó. Anh Trai Say Hi chơi lớn mời hẳn DJ tỷ views Alan Walker đến biểu diễn loạt hit đình đám cùng 16 anh trai. Bên cạnh đó, còn có sân khấu “throwback” loạt hit trong chương trình.

Các anh trai hoàn thành phần thi theo nhóm

Rất nhiều phân đoạn trong tập Chung kết đã quay hình trước, cùng với đó nhiều stage là live trực tiếp. Tuy nhiên, dù cất công dàn dựng, remix tạo điểm nhấn thế nhưng tại các stage diễn trực tiếp, điểm trừ lớn nhất là “lộ backtrack". Để đáp ứng việc vừa hát vừa thực hiện vũ đạo, chương trình phải dùng đến thủ thuật “hát đè". Việc này khiến các màn trình diễn trở nên kém hoàn hảo. Vấn đề âm thanh gây ảnh hưởng đến trải nghiệm xem show.

Hào nhoáng với vũ đạo và dàn dựng ánh sáng màu mè, song, các sân khấu của đêm chung kết không quá ấn tượng

Những màn dance cover gây tranh cãi

Chưa kể, màn nhảy dance cover vũ đạo loạt hit cũng vấp phải sự phản đối. Fan đã “phát ngán” xem dance cover, do đó không hề hứng thú với màn cài cắm này. Ngoài ra, việc Negav được ưu tiên hẳn sân khấu solo để trình diễn ca khúc mới Mình Anh Thôi cũng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Người hâm mộ các anh trai khác cho rằng chương trình quá "o bế" nam rapper của tổ đội GERDNANG. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ của Anh Trai Say Hi cũng ra nhạc. Nhưng chỉ một mình Negav được biểu diễn trên sóng, điều này bị chỉ trích là không công bằng.

Negav có hẳn 1 sân khấu riêng trình diễn ca khúc mới

Sao chép công thức tạo nên “MAMA dưới vỏ bọc Produce 101”

Ngoài giải Quán quân, Á quân và Top Best 5, Anh Trai Say Hi còn trao nhiều giải phụ cho các anh trai tham gia. Đêm chung kết được dàn dựng như một lễ trao giải quốc tế, đan xen giữa những phần trình diễn và vinh danh các nghệ sĩ. Tuy nhiên, cách đặt tên các hạng mục của Anh Trai Say Hi lại “chạm nọc" fan Kpop.

Những giải phụ của chương trình có cách đặt tên gợi nhớ đến các giải cuối năm tại Hàn Quốc

Không khó để nhận ra những cái tên The Best Hit, The Best Transformer, The Best Leader, The Best Performer, The Best Group Performance “hao hao" các hạng mục xuất hiện đầy mỗi dịp cuối năm, trong các lễ trao giải quan trọng như MAMA, MMA hay AAA. Anh Trai Say Hi dính ồn ào đạo nhái từ đầu mùa, mọi thứ liên tục xào nấu, cóp nhặt từ Kpop. Đây cũng là lý do chương trình có nhiều antifan “hoành hành".

Anh Trai Say Hi gây tranh cãi sao chép công thức tạo nên “MAMA dưới vỏ bọc Produce 101”

Thậm chí, có fan của Anh Trai Say Hi còn ví von chương trình như công thức sao chép giữa MAMA và Producer 101. Bản chất là cuộc thi “sống còn" tuyển chọn tài năng debut nhóm nhạc, lại thể hiện dưới quy cách của một lễ trao giải tổng kết năm. Việc một lần nữa dùng công thức Kpop để “xào nấu" cho chương trình - chiếu cho người Việt xem khiến dân tình ngán ngẩm. Tính sáng tạo của Anh Trai Say Hi bị đánh giá thấp.

Trấn Thành lại kém duyên

Một nhân vật chiếm spotlight không kém các anh trai trong suốt hành trình Anh Trai Say Hi chính là MC Trấn Thành. “Cầm trịch" gần như mọi show hot nhất những năm gần đây, Trấn Thành là “bảo chứng rating", nhưng cũng nhiều lần khiến cư dân mạng tranh cãi. Trong đêm chung kết Anh Trai Say Hi, Trấn Thành lại bị chê “kém duyên".

Màn giao lưu với khách mời, đặc biệt là Lê Dương Bảo Lâm bị phản tác dụng. Trấn Thành và cả Lê Dương Bảo Lâm đều là “chiến thần quăng miếng”, hài hước bổ trợ nhau, nhưng không phải khi nào hai “chiến thần" cũng đều tương tác thuyết phục. Trên sóng chung kết, Trấn Thành nhiều lần trêu đùa khả năng ngoại ngữ của Lê Dương Bảo Lâm. Đối với khán giả, trò đùa này có phần nhạt nhẽo và khiếm nhã khi tập trung vào khuyết điểm của người khác.

Trấn Thành "cà khịa" khả năng tiếng Anh của Lê Dương Bảo Lâm bị chê kém duyên

Bên cạnh đó, Trấn Thành còn khiến fan Negav bất bình vì hỏi “gu bạn gái" của nam rapper. Điều này liên quan đến ồn ào gần đây của bạn gái tin đồn Negav trên MXH. Người hâm mộ cho rằng thực sự không cần thiết phải đề cập những vấn đề này trên sóng Anh Trai Say Hi, tránh nảy sinh những đồn đoán không liên quan.

Điểm sáng của chương trình

Trong hàng loạt những vấn đề gây tranh cãi, điểm sáng của đêm chung kết được fan đồng lòng gọi tên các anh trai. 30 nghệ sĩ tham gia đã cống hiến hết mình cho một hành trình đầy thử thách. Nhiều tài năng được tìm thấy, những bài hát hay liên tiếp ra đời. Đây là một thành tựu được khán giả ghi nhận.

Top 5 chung cuộc của Anh Trai Say Hi

Đêm chung kết dàn dựng lại những bài hát gây ấn tượng trong suốt 2 tháng qua. Từ đây, người hâm mộ có thể nhìn lại chặng đường đáng nhớ đồng hành cùng các anh trai. Có những anh trai toàn năng tự sáng tác, sản xuất bài hát cho nhóm. Có những anh trai biểu diễn nhiệt huyết đến quên mình. Nghệ sĩ Việt được chú ý, hâm mộ không khác gì thần tượng quốc tế.

Vì ai cũng tài năng, xứng đáng được công nhận, nên kết quả của Anh Trai Say Hi cũng khiến khán giả tranh luận. Nổi cộm nhất là việc thành lập nhóm nhạc toàn năng Best 5, hai cái tên được nhắc tới là Isaac và Đức Phúc.

Nhiều người phản đối kết quả vì Đức Phúc lọt top 5 nhóm nhạc toàn năng. Anh bị nhận xét là không quá nổi trội, bứt phá trong suốt hành trình. Trong khi đó, Isaac lại quá an toàn. Không ít ý kiến tiếc nuối cho Anh Tú Atus, Dương Domic - hai cái tên hot và có fandom sôi nổi thời gian qua.

Chiến thắng của HIEUTHUHAI và Rhyder thuyết phục, khá dễ đoán

Ngoài việc này, vị trí Quán quân và Á quân cực kỳ thuyết phục. HIEUTHUHAI và Rhyder là hai cái tên đột phá nhất, và cũng sở hữu lượng fan hùng hậu nhất. Vị thế của hai nghệ sĩ trẻ được nâng cao hơn. Ngoài thiểu số đưa ra bình luận tiêu cực, cả HIEUTHUHAI lẫn Rhyder đều được công chúng đón nhận. Đây chính là kết quả ngọt ngào nhất mà các nghệ sĩ nhận được sau những cố gắng không ngừng nghỉ.