NSX công bố phiên bản nữ Em Xinh Say Hi, dân mạng lập tức tranh cãi

Tối 14/9, đêm chung kết của chương trình Anh Trai Say Hi đã chính thức diễn ra và tìm ra Quán quân xứng đáng - HIEUTHUHAI. Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn úp mở về việc sẽ có phiên bản Em Xinh Say Hi dự kiến được phát sóng vào mùa hè năm 2025. Đặc biệt, các nghệ sĩ nữ khách mời góp mặt trên sân khấu và mang đến màn trình diễn bùng nổ gồm Pháo, 52 Hz, Mỹ Mỹ, Liz Kim Cương và Juky San như ngầm xác nhận đây sẽ là những "em xinh" đầu tiên.

Pháo, 52 Hz, Mỹ Mỹ, Liz Kim Cương và Juky San được dự đoán sẽ là những nghệ sĩ nữ đầu tiên góp mặt trong chương trình Em Xinh Say Hi

Tuy nhiên, khi chỉ vừa "nhá hàng" những gương mặt đầu tiên được cho sẽ góp mặt trong Em Xinh Say Hi, cộng đồng mạng lập tức có nhiều ý kiến tranh cãi. Theo đó, rất nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng một chương trình quy tụ quá nhiều nghệ sĩ nữ trong chương trình sẽ nảy sinh những drama, mâu thuẫn và mất đi tính hài hước, tình cảm như những gì các "anh trai" đã làm được.

Thậm chí có bình luận còn khẳng định nên sớm bỏ ý định xây dựng chương trình trước khi loạt đầu tố, ồn ào hay "bóc phốt" đều bị đào lại làm mất đi hình ảnh tốt đẹp mà Anh Trai Say Hi đã tạo dựng được trong mùa 1.

Rapper Pháo

Liz Kim Cương

Mỹ Mỹ - 52 Hz

Và Juky San là những nghệ sĩ nữ được cho sẽ góp mặt trong Em Xinh Say Hi phát sóng vào mùa hè năm 2025

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Coi nam cho vui chứ nữ thì thôi, nhức đầu lắm.

- Bản nam vui vẻ chứ bản nữ kiểu gì cũng một đống drama cho coi.

- Mình là con gái mà mình cũng không ủng hộ nha. Nhiều con gái là kiểu gì cũng drama chứ không có được tình cảm, hề hước, mảng miếng như phiên bản anh trai đâu.

- Làm Anh Trai mùa 2 đi chứ bản nữ thì không thích lắm.

- Coi nhà trai thì hài hước hòa đồng chứ nhà gái thì sơ hở là drama thôi.