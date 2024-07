Mới đây, Binz và bé Goku - con trai của Anh Tài Đỗ Hoàng Hiệp đã có những màn đối đáp cực kỳ duyên dáng trong hậu trường của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Theo đó, khi được bé Goku hỏi chọn 1 trong 2 giữa Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Anh Trai Say Hi, Binz bỗng dưng có phản ứng lạ.

Màn đối đáp giữa Binz và bé Goku

Binz liên tục "cứng người" trước những câu hỏi của cậu bé đáng yêu

Cụ thể, "ông cụ non" Goku đã có những màn đối đáp cực kỳ đáng yêu với Binz. Cậu bé nhiệt tình hỏi chú Binz: "Chú chọn ca hát hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai?". Không một chút do dự, Binz liền chọn chương trình mình đang tham dự. Tuy nhiên, khi cậu bé hồn nhiên đặt câu hỏi lựa chọn: "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Anh Trai Say Hi?", ông chú Binz liền lập tức "xịt keo". Không tin vào tai mình đây là câu hỏi từ cậu nhóc 8 tuổi, nam rapper liền chất vấn mọi người xung quanh: "Ai? Ai viết vào vậy?". Sau đó anh cũng quay sang thắc mắc với cậu cháu: "Nãy giờ ai viết câu hỏi cho con không? Có ai cài câu hỏi cho con vào không mà sao con hỏi khó thế?".

Binz lại được 1 phen hú hồn

Sau đó, không để cậu cháu đang háo hức chờ đợi lâu, Binz liền khẳng định chọn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Cậu bé cũng ngay lập tức tỏ ra trầm trồ trước câu trả lời chắc nịch từ chú Binz. Hành động của giọng ca BigCity Boy cũng chứng minh sự tinh tế. Dưới vai trò là một trong 33 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, việc Binz chọn ủng hộ chương trình là điều đương nhiên!

Trước đó không lâu, anh tài Duy Nhất cũng gây xôn xao với màn "cà khịa" thẳng chương trình đối thủ là đạo nhái. Cụ thể, khi một khán giả đặt câu hỏi: "Giống chương trình Anh Trai Say Hi vậy em?", Duy Nhất lập tức phản pháo: "Dạ bên em là mua lại bản quyền của Trung Quốc, còn bên kia là bắt chước làm theo".

Dòng bình luận gây bão của võ sư Duy Nhất

Bình luận thẳng thắn của võ sư Duy Nhất lập tức gây chú ý MXH giữa lúc 2 chương trình "Anh Trai" cùng lên sóng, anh không ngần ngại bày tỏ việc đối đầu trực diện lẫn nhau. Fan của show Chông Gai cũng nhiều lần tố đối thủ vay mượn format gốc của mình, đặc biệt hơn khi tập 3 Say Hi lên sóng đã lộ ra phần "đấu giá bài hát" rất đặc trưng của show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã mua bản quyền từ format gốc của Mango TV.

Không chỉ võ sư Duy Nhất, Tuấn Hưng cũng gây chú ý khi đăng tải một bức ảnh có bình luận “cà khịa” show đối thủ. Đó là hình ảnh 4 thành viên Anh Tài Huyền Thoại cùng cái ôm đầy thân thiết giữa 2 cựu thành viên Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng và Bằng Kiều. Tuy nhiên, đập vào mắt người xem là dòng bình luận của 1 netizen được đính kèm trên tấm hình này: "Đây mới là 'anh trai' nè, bên kia toàn mấy bạn trẻ nhiều lưu lượng, mất chất của show".

Tấm hình tưởng bình thường nhưng lại rất bất thường mà Tuấn Hưng chia sẻ

Bài đăng của nam ca sĩ gây nên nhiều tranh cãi của netizen cho rằng, Tuấn Hưng đang cố tình gây xích mích giữa 2 chương trình. Tuy nhiên bên cạnh các ý kiến trái chiều, nhiều cộng đồng mạng nhận định, đây hoàn toàn là các thành viên tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì việc các nghệ sỹ bày tỏ quan điểm và ủng hộ chương trình mình tham gia hoàn toàn là điều đương nhiên.