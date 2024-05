BABYMONSTER làm 1 chuyện khiến dân tình quá nhớ BLACKPINK, story của Jisoo càng “nhân đôi nỗi sầu”

Ngày 11/5 vừa qua, BABYMONSTER đã tổ chức buổi fanmeeting đầu tiên tại Nhật Bản, đánh dấu sự khởi đầu của chuyến lưu diễn tại Châu Á. Ngoài những ca khúc nằm trong mini album đầu tay, nhóm nhạc tân binh nhà YG còn thể hiện nhiều bản hit của tiền bối. Trong đó không thể thiếu ca khúc 1,3 tỷ view của nhóm nhạc toàn cầu BLACKPINK mang tên As If It’s Your Last.

Clip BABYMONSTER cover As If It’s Your Last

Khoảnh khắc BABYMONSTER thể hiện bản hit của đàn chị BLACKPINK khiến khán giả có mặt trong khán phòng không khỏi bất ngờ. Đặc biệt, màn thể hiện này còn vô tình gặp phải sự cố khi bị đột ngột dừng nhạc những 2 lần. Điều này khiến cho các cô nàng tân binh nhà YG không giấu được sự “giận dỗi” và tiếp tục chuyên nghiệp biểu diễn hát chay ca khúc của đàn chị.

Bản cover xử lý sự cố của BABYMONSTER ngay lập tức được lan truyền trên MXH. Ai nấy đều thừa nhận khi chứng kiến cách xử lý của BABYMONSTER, khó ai có thể tin đây là những cô nàng tân binh của Kpop.

Khoảnh khắc giận dỗi của BABYMONSTER khi gặp sự cố bị dừng nhạc đột ngột

Màn cover BLACKPINK nhận được nhiều sự chú ý của BABYMONSTER

Sau màn cover ca khúc As If It’s Your Last của BABYMONSTER, cộng đồng mạng lại bỗng thêm phần nhớ nhung BLACKPINK. Bởi lẽ kể từ khi kết thúc world tour BORN PINK vào tháng 9/2023 và sự kiện tại Cung điện Buckingham vào tháng 11/2023, cho đến nay người hâm mộ vẫn đang mong mỏi khoảnh khắc được nhìn thấy đủ cả 4 thành viên BLACKPINK xuất hiện cùng nhau.

Đặc biệt những màn trình diễn của BLACKPINK trên sân khấu đối với các fan ở thời điểm hiện tại thật sự là những giây phút vô cùng đắt giá mà không biết đến khi nào mới có thể được nhìn thấy thêm một lần nữa.

Mới đây, Jisoo đã đăng tải story nhằm quảng bá cho dự án BLACKPINK kết hợp cùng nền tảng kỹ thuật số VEVE Vibes ra mắt tựa game vào tháng 5/2024. Story chị cả BLACKPINK đăng tải với hình ảnh của 4 thành viên dù chỉ là hình vẽ AI nhưng cũng đủ khiến người hâm mộ bồi hồi và “chỉ biết ước” rằng đây là màn comeback thật sự.

Người hâm mộ BLACKPINK không khỏi nhung nhớ khoảnh khắc cả 4 thành viên đứng trên sân khấu

Story của chị cả Jisoo khiến các fan ước rằng đây là màn comeback của BLACKPINK

BLACKPINK đang có khoảng thời gian tập trung hết công suất cho dự án cá nhân. Nếu như chị cả Jisoo đang chăm chỉ quay phim thì Jennie đã ra mắt hai màn kết hợp và chuẩn bị cho album solo sắp ra mắt.

Lisa cũng đang có chuỗi ngày vô cùng bận rộn khi quay phim The White Lotus và được cho đang chuẩn bị album solo sau khi gia nhập RCA Records.

Trong khi đó Rosé cũng từng “thả thính” sản phẩm solo và lộ nhiều “hint” đang âm thầm thực hiện album solo. Để có thể nhìn thấy BLACKPINK comeback với tư cách hoạt động nhóm, có lẽ người hâm mộ sẽ phải chờ đợi đến ít nhất là nửa đầu năm 2025.