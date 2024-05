Em út BABYMONSTER gặp sự cố hát chênh phô, khoảnh khắc xấu hổ lập tức gây chú ý

Chiều 12/5, BABYMONSTER đã có buổi fanmeeting thứ hai tại Tokyo, Nhật Bản. Cũng giống với đêm đầu tiên, nhóm nhạc tân binh nhà YG đã liên tục khuấy động sân khấu với loạt màn trình diễn chưa từng thể hiện trên sân khấu. Thế nhưng cũng có những sự cố khi hát live của dàn tân binh gây sự chú ý trên mạng xã hội.

Clip Chiquita bị “crack” giọng khi hát live

Cụ thể, khi cover ca khúc Scars To Your Beautiful (Alessia Cara), em út BABYMONSTER - Chiquita đã lỡ hát chênh phô trước hàng nghìn khán giả. Khi đến line hát của mình, Chiquita trong lúc phiêu đã không may bị “crack” (vỡ giọng) một nốt nhạc. Điều này khiến cho chính cô nàng không khỏi bàng hoàng vì màn thể hiện chưa trọn vẹn.

Ngay sau đó, nàng em út BABYMONSTER “chữa cháy” bằng cách tiếp tục biểu diễn, thể hiện nốt câu hát của mình một cách chuyên nghiệp. Dẫu vậy khi lui về sau và đứng cạnh Asa, Chiquita không giấu được sự xấu hổ và còn ôm mặt vì phút giây hát phô không mong muốn. Hiện đoạn clip Chiquita bị "crack" và xấu hổ vì hát chênh phô đang được lan truyền trên nền tảng X (Twitter) và có clip thu hút hơn 54 nghìn lượt xem.

Chiquita mắt tròn xoe khi hát phô một nốt nhạc

Cô nàng sau đó vẫn thể hiện nốt câu hát một cách trọn vẹn và chuyên nghiệp

Nhưng khi lùi về phía sau, em út BABYMONSTER không giấu được sự xấu hổ