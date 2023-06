Nữ rapper Hàn tung cận cảnh sân khấu Waterbomb: Nước bắn liên tục vào mắt, fan lo lắng cho sức khoẻ của aespa

Những ngày gần đây, lễ hội nhạc nước Waterbomb là sự kiện thu hút sự chú ý nhất tại Hàn. Waterbomb trở thành chủ đề hot nhờ những sân khấu nóng bỏng, cuốn hút. Không khó để bắt gặp hình ảnh quyến rũ bùng nổ của Sunmi, BTOB hay Kwon Eunbi (cựu IZ*ONE),… Nhưng ở góc độ khác, Waterbomb cũng đầy khắc nghiệt, thực sự là một thử thách với nghệ sĩ biểu diễn. Mới đây, nữ rapper Lee Young Ji đã tiết lộ những hình ảnh chân thực nhất của nghệ sĩ trên sân khấu lễ hội nhạc nước khiến dân tình xót xa. Theo đó, màn trình diễn của aespa vào chiều 26/6 phủ sóng khắp MXH.

Waterbomb là một “cuộc chiến” với nghệ sĩ biểu diễn

Để mang đến những sân khấu mãn nhãn từ phần nghe đến phần nhìn và khuấy động được đám đông, nghệ sĩ trình diễn Waterbomb phải vận dụng hết mọi kỹ năng từ hát live vững cho đến vũ đạo, giữ cho visual hoàn hảo bất chấp bị bắn nước vào người. Tại Waterbomb, cả idol lẫn khán giả tham gia đều cháy hết mình, “quẩy” trong âm nhạc và… nước. Khán giả phấn khích bên dưới không ngừng bắn nước lên sân khấu mang đến nhiều nguy cơ trượt ngã, nước vào mắt không thể biểu diễn. Dưới góc độ nghệ sĩ biểu diễn, đảm bảo được những yếu tố nêu trên chính xác là một “cuộc chiến”.

Nữ rapper bị nước bắn vào mặt, chật vật biểu diễn trên sân khấu Waterbomb

Điều này chân thực hơn bao giờ hết khi xem qua video do Lee Young Ji chia sẻ. Nữ rapper sinh năm 2002 bước ra từ Show Me The Money, nằm trong line-up trình diễn Waterbomb năm nay. Cô nàng không giấu được sự vui mừng khi được góp mặt trong festival sôi động nhất mùa hè. Nhưng không có gì là dễ dàng, sân khấu Waterbomb của Lee Young Ji trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết nhờ những tia nước liên tục bắn vào mặt. Có thể thấy, Lee Young Ji rất chật vật để ngăn cho nước vào mắt, giữ thần thái khi trình diễn. Dù chia sẻ video đưa đến góc nhìn khác của Waterbomb một cách hài hước, nhưng dân tình vẫn không thể nào thôi xót xa.

Dù chia sẻ video đưa đến góc nhìn khác của Waterbomb một cách hài hước, nhưng dân tình vẫn không thể nào thôi xót xa cho sự vất vả của các nghệ sĩ

Trong lúc biểu diễn, Lee Young Ji bị rơi một bên kính áp tròng do nước bắn vào mắt. Nữ rapper khiến fan aespa ấm lòng khi nhắn gửi đến khán giả gửi lời cho 4 cô gái SM hãy cẩn thận khi trình diễn: “Nếu aespa đến, các bạn hãy bảo nhóm mau bỏ kính áp tròng ra. Hứa với mình là phải bảo aespa bỏ kính áp tròng hoặc không được tháo kính bảo hộ. Bây giờ mắt trái của mình đang không nhìn rõ gì cả, vậy nên các bạn phải hứa với mình nhé?" Trước đó, thông tin em út aespa Ningning có vấn đề về một bên mắt phải không nhìn được đã náo động fandom nhóm nhạc nữ nhà SM một thời gian dài.

Lee Young Ji gặp khó khăn khi kính áp tròng rơi do nước vào mắt, dặn dò fan hãy nhắc aespa cẩn thận

aespa phá đảo với sân khấu Waterbomb

aespa dạo gần đây liên tục lên xu hướng bởi những sân khấu bùng nổ. Vừa tham dự đại nhạc hội Kpop tại Hội An không lâu, 4 cô gái SM lại tiếp tục khuấy đảo mùa hè cùng Waterbomb. 4 thành viên Karina, Winter, Ningning, Giselle chiếm lĩnh chủ đề bàn luận trên MXH Hàn nhờ sân khấu “phá đảo” Waterbomb.

4 cô gái SM tại tiếp tục khuấy đảo mùa hè cùng Waterbomb

aespa trình diễn tại Waterbomb

Mang đến loạt hit sôi động như Spicy, Next Level, Yeppi Yeppi,… aespa hoàn toàn tận hưởng không khí Waterbomb. Sân khấu của 4 cô gái SM bùng nổ trong âm nhạc, vũ đạo và những khoảnh khắc chơi đùa cùng nước. Xuất hiện lần đầu tại lễ hội nhạc nước hot nhất Hàn Quốc, aespa khiến fan đứng ngồi không yên bởi sự trẻ trung, năng lượng phóng khoáng ngập tràn nhiệt huyết.

Các cô gái tận hưởng hoàn toàn không khí lễ hội

Karina lại gây sốt với chùm ảnh khoe visual siêu thực tại lễ hội nhạc nước

Quẩy hết mức, cháy hết mình nhưng fan cũng không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của aespa, đặc biệt là mắt Ningning. Cô nàng em út được chuẩn bị kĩ càng, có kính mắt bảo hộ nhưng không thể tránh khỏi nguy cơ nước chảy vào mắt. Nhưng nhìn Ningning vui vẻ tận hưởng sân khấu và vẫn cực kì xinh đẹp, các fan phần nào yên tâm.

Ningning được fan lo lắng nhất vì tình trạng mắt không được tốt