Fan Việt háo hức chờ ngày gặp Taeyang, aespa, BoA tại Hội An

Những ngày qua, thông tin những tên tuổi hàng đầu làng nhạc như Taeyang (BIGBANG), BoA, Kim Wooseok, DJ Raiden, Hyo (SNSD), aespa, KARD, Kihyun (MONSTA X) và TRINITY_TNT (Thái Lan) sẽ góp mặt trong sự kiện âm nhạc tại Hội An đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng", bàn tán sôi nổi.



TaeYang, aespa, BoA đều xác nhận tham dự đêm nhạc

Nhiều nhóm fandom đang ra sức chuẩn bị các hình thức chào đón thần tượng nhằm thể hiện tình cảm, sự mến mộ của fan Việt đối với những nghệ sỹ đến từ xứ sở Kim chi.

Chỉ còn 4 ngày nữa, 2023 Seen Festival tại Hội An sẽ chính thức diễn ra. Nhiều người hâm mộ nhận định, đây là cơ hội hiếm có để người hâm mộ Việt Nam được tham gia vào một sự kiện âm nhạc tầm cỡ quốc tế, trực tiếp thưởng thức giọng ca và vũ đạo đỉnh cao của dàn nghệ sỹ hàng đầu châu Á ngay tại quê hương mình.

Bạn Trâm Anh (Hà Nội) chia sẻ: "So với các show diễn được tổ chức tại Thái Lan hay Hàn Quốc thì giá vé của sự kiện này quá hợp lý. Mặc dù sẽ mất thêm chút chi phí di chuyển nhưng đây là cơ hội để cho các bạn chưa có điều kiện ra nước ngoài được gặp thần tượng ngay tại Việt Nam".

Trong khi đó Minh Quân (Hải Phòng) lại cho rằng: "Thường có rất ít chương trình âm nhạc lớn với nhiều nghệ sỹ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Có vẻ như nghệ sỹ cũng ít chọn nước ta là nơi dừng chân cho các chuyến lưu diễn của họ. Mong rằng, qua sự kiện lần này, với sự chào đón nồng nhiệt của fans Việt, các nghệ sỹ quốc tế sẽ chú ý tới Việt Nam nhiều hơn".

Đặc biệt, giá vé được công bố chỉ từ 1.8 triệu đồng. Hơn thế nữa, fandom và trẻ em còn được hưởng ưu đãi lên đến 10%. Đây là ưu ái chưa từng có trong tiền lệ với những sự kiện âm nhạc lớn.

Seen Festival tại Hội An sẽ diễn ra trong 2 đêm 17 và 18/6/2023 tại Hoiana Resort & Golf – một trong những quần thể nghỉ dưỡng, giải trí và golf sang trọng bậc nhất Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo công bố của Ban tổ chức, sự kiện còn có nhiều hoạt động thú vị khác như sân khấu dành cho fans, các góc check-in đẹp, quầy ẩm thực Hội An và Hàn Quốc. Đặc biệt, khán giả còn được phát nước ion kiềm Ocany và thưởng thức bia Tiger Soju Infused Lager miễn phí.

Vé 2023 Seen Festival tại Hội An hiện đang được bán online trên TicketBOX, VinID và TicketGO. Khán giả cũng có thể gọi điện trực tiếp tới hotline 0936.391.699 để được tư vấn, đặt vé theo nhóm.

2023 SEEN Festival in Hoi An

Fanpage: https://www.facebook.com/seenfestival

Mua vé tại: https://ticketbox.vn/event/2023-seen-festival-in-hoi-an-87391