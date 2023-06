Taeyang - aespa là tâm điểm gây xôn xao MXH khi sang Việt Nam nhưng cũng không đủ để lấp đầy khán giả tại Seen Festival?

Ngày 17-18/6 vừa qua, tại Hội An đại nhạc hội quy tụ loạt sao Kpop đình đám - Seen Festival đã khép lại với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Ở cả 2 đêm diễn, dàn line-up gồm những ngôi sao hàng đầu như Taeyang (BIGBANG), BoA, aespa, Hyo (SNSD), KARD,... đã mang đến sân khấu ấn tượng, để lại nhiều kỷ niệm với fan Việt. Ngoài những khoảnh khắc hào hứng được khán giả chia sẻ, đại nhạc hội Kpop lần này vẫn còn một số vấn đề tồn đọng, gây ra ý kiến trái chiều trên MXH.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng show diễn, khâu tổ chức

Trước thời điểm diễn ra 2 đêm concert, Seen Festival gặp khá nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh công tác tổ chức, bán vé và các quy định hiện trường. Theo đó, chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với khán giả tham dự show và nhận được phản hồi khá tốt về công tác tổ chức của Seen Festival trong đêm nhạc đầu tiên. Cụ thể, chất lượng show diễn được đánh giá ở mức ổn định, BTC hướng dẫn nhiệt tình, số lượng nhân sự đông, dễ dàng bao quát, không tình trạng chen lấn xô đẩy, vận hành ít vướng mắc. Nhưng với sự kiện là quy mô một đại nhạc hội, khán giả cho rằng các hoạt động trải nghiệm ở ngoài trước khi vào show chưa đa dạng. Âm thanh ánh sáng hiệu ứng sân khấu ổn.

Dù tồn tại nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhìn chung, khâu vận hành của Seen Festival diễn ra khá suôn sẻ, mượt mà

Sân khấu được set up hoành tráng, dàn dựng công phu

Ở đêm thứ 2, nhiều tranh cãi hơn xảy ra. Cụ thể, theo một bài viết được khán giả dự show đăng tải trên group dành cho fan Kpop, khâu tổ chức concert ngày 2 khá hỗn loạn. BTC chưa thống nhất trong việc phản hồi khán giả, nhiều người chen hàng, lấn line khi nhìn thấy thần tượng. Việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm show. Để nhìn nhận rõ hơn vấn đề, chúng tôi đã liên hiện phía BTC chương trình. Cụ thể, anh Jackie Hân - Giám đốc VietnamEvents phản hồi về những ý kiến trái chiều nêu trên như sau:

"Ở góc độ phía BTC và cụ thể là VietnamEvents (đơn vị thực hiện chương trình này), trực tiếp bao quát chương trình, có thể khẳng định tình trạng chen lấn, lấn line là gần như không xảy ra, nếu có thì chỉ ở một vài điểm rất nhỏ và an ninh đã giải quyết được. Trước khi mở bán vé, BTC đã thông báo sẽ ưu đãi cho fandom lên tới 10% khi mua chung và fandom có mong muốn là được đứng chung cùng nhau để tạo fanchant đẹp để cổ vũ cho nghệ sĩ, BTC hiểu và cũng tạo điều kiện nhưng có yêu cầu fandom phải đến sớm và đi cùng nhau để không gây ảnh hưởng tới các khán giả khác. Nếu fandom đến muộn thì sẽ thực hiện check-in như các khách thông thường.

Bởi vậy, trước giờ mở cửa BTC ưu tiên mở 2 line để fandom checkin trước 5 phút. Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, bộ phận y tế luôn túc trực và hỗ trợ kịp thời, bộ phận an ninh rất nhiệt tình chuyên nghiệp, bên cạnh việc đảm bảo an ninh còn hỗ trợ phát nước cho các bạn. Đồ bị bỏ quên hoặc đánh rơi cũng được BTC hỗ trợ thu gom và trả lại cho khán giả."

Khu vực khán giả để lộ ra quá nhiều khoảng trống, lý do là gì?

Theo ghi nhận hiện trường, số lượng khán giả ở cả 2 đêm nhạc đều không quá đông. Hình ảnh được ghi lại trước khi bắt đầu đêm diễn đầu tiên cho thấy, khán đài không được lấp kín, xuất hiện nhiều lỗ hổng, ngoài khu vực A3, A4 gần sân khấu nhiều fan mua, hầu như các khu khác đều trống người. Là sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao Kpop hàng đầu, fandom đông đảo tại Việt Nam nhưng không quá nhiều khán giả dự show khiến dân tình đặt ra dấu chấm hỏi.

Khán đài ngày 1 của Seen Festival chưa được lấp kín

Một vài khu vực trống chỗ

Nói về trải nghiệm concert không quá đông, khán giả tại show ngày 1 cho biết: “Việc show vắng khán giả phần nào làm người tham gia hơi hụt hẫng khi mong đợi sự đông đúc náo nhiệt đến từ một concert. Thậm chí cũng ảnh hưởng đến tâm lý của nghệ sĩ khi nhìn từ trên xuống. Dù không quá đông khán giả nhưng ngày 1, fandom BIGBANG đã làm rất tốt, quẩy hết mình, cổ vũ nhiệt tình. Biển lightstick vàng toả sáng làm Taeyang vô cùng tự hào.”

Dù không quá đông khán giả nhưng ngày 1, fandom BIGBANG đã làm rất tốt, biển lightstick vàng toả sáng đầy xúc động

Có nhiều lý do giải thích cho sự thiếu vắng này, 2 lý do nổi cộm nhất được chính fan đưa ra là thời gian truyền thông gấp và địa điểm tổ chức khá bất tiện cho các fan muốn tham dự:

“Truyền thông quá gấp: Chương trình chỉ công bố thông tin và bắt đầu mở bán 2 tuần trước sự kiện, dù dàn line up quá đỉnh nhưng vẫn không đủ sức lan toả đến tất cả mọi người. Chỉ có những người thật sự ở trong tệp fan thì mới biết về chương trình, những đối tượng khác chưa tiếp cận được.

Địa điểm: Tổ chức ở Hội An khá bất tiện với các fan. Đa số fandom tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Fan chịu chi với giá vé nhưng sẽ cân nhắc về việc bay 2 chiều, quãng đường di chuyển từ Đà Nẵng về Hội An. Số tiền bỏ ra khá lớn, gần như đủ để sang nước ngoài xem concert hoàn chỉnh của idol mà không cần tham dự đêm diễn chung với setlist khoảng 6 bài hát.”

Việc mời được line-up toàn sao khủng Kpop như trên về Việt Nam biểu diễn đã là một nỗ lực đáng khen

Nhưng nhìn chung, việc mời được line-up toàn sao khủng Kpop về Việt Nam biểu diễn đã là một nỗ lực đáng khen. Nhất là với các fan BIGBANG, cơ hội được gặp Taeyang như hiện tại được coi như “có một không hai" sau loạt biến động xảy ra với nhóm, nam idol cũng đã rời YG về The Black Label tập trung vào hoạt động cá nhân.

Idol Kpop hát live ra sao?

Điểm cộng lớn nhất của đại nhạc hội chính là các màn trình diễn mãn nhãn, đã tai. Đêm diễn đầu tiên, Seen Festival có “chị đại SM" BoA, Taeyang và Kim Woo Seok, đều là những ngôi sao được đánh giá cao về kỹ năng trình diễn. BoA và Taeyang là 2 tên tuổi đại diện Kpop gen 1, 2, fan đông và nhiều bản hit có độ lan toả, khiến ai cũng có thể ngân nga, nhún nhảy theo.

Kỹ năng trình diễn của những ngôi sao như Taeyang

Hay chị đại BoA không cần bàn cãi

“Nghệ sĩ Kpop hát live rất hay, tôi chỉ tham gia đêm 1, rất ấn tượng với giọng hát của Taeyang và BoA, cả hai hát như nuốt đĩa. Đương nhiên vì là V.I.P nên nghệ sĩ yêu thích nhất của tôi chính là Taeyang, cảm giác anh đang biểu diễn như tại concert, gặp idol mang đến trải nghiệm đáng giá nhất cho tôi so với tất cả những yếu tố xung quanh”, khán giả SeenFes chia sẻ.

Taeyang hoà giọng cùng fan trong bản hit quốc dân Eyes, Nose, Lips

Sân khấu đêm nhạc thứ 2 cũng diễn ra suôn sẻ, trọn vẹn và đặc biệt với những ai fan nhà SM. Đến Việt Nam biểu diễn dưới tư cách nghệ sĩ solo lần thứ 3, Hyo không chỉ phát huy khả năng DJ cực cháy mà còn "chiêu đãi" fan bằng loạt sân khấu vừa hát vừa nhảy. Không hổ danh "cỗ máy nhảy SNSD", dù đã hoạt động 16 năm, Hyo không đánh mất năng lượng tuổi trẻ "quẩy" hết mình cùng fan Việt trong set nhạc đậm chất SNSD: Gee, Forever 1 remix. Bên cạnh đó, sân khấu solo Dessert, Deep, Sober,... của Hyo khiến fan không thể đứng yên.

Hyo không hổ danh là idol 16 năm khi vừa hát vừa nhảy vừa chơi DJ cực bốc

Khoảnh khắc aespa chính thức bước lên sân khấu, không khí dường như bùng nổ. Nhóm chuẩn bị 6 hit từ mới đến cũ, đốt cháy sân khấu bằng Next Level, Black Mamba, Welcome to MY World, Spicy,... Giọng live ngày càng nội lực, những bước vũ đạo mượt mà nhưng không kém phần mạnh mẽ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng fan Việt.

aespa để lại ấn tượng sâu sắc với fan Việt

aespa live nội lực hit Spicy

Ngoài ra, đêm diễn thứ 2 còn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của KARD, Trinity và Kihyun (Monsta X). Trong đó, KARD mang loạt ca khúc quen thuộc trở lại, được fanchant của khán giả Việt hưởng ứng nhiệt tình. Là nhóm nhạc hiếm hoi hoạt động dưới đội hình cả nam lẫn nữ, sự kết hợp của KARD mang đến nhiều điều thú vị, quen thuộc với fan Việt qua bản hit Don't Recall. Điểm đặc biệt của nhóm chính là giọng live thu hút và tương tác tự nhiên của các thành viên khi trình diễn.

KARD có giọng live thu hút và tương tác tự nhiên của các thành viên khi trình diễn.

Taeyang (BIGBANG), aespa chiếm trọn tâm điểm MXH, Hyo (SNSD) gây sốt với loạt ảnh check-in ẩm thực Đà Nẵng

Trong dàn line-up toàn sao đình đám, có thể nói Taeyang (BIGBANG) và aespa là 2 cái tên được chú ý nhất, liên tục viral trên MXH. Mọi hoạt động từ tham gia soundcheck, thưởng thức ẩm thực hay các khoảnh khắc vui chơi của các ngôi sao đều được dân tình bàn tán không ngừng.

Trở lại Việt Nam sau 11 năm, Taeyang “náo loạn" sân bay bởi lượng fan đông đảo đón chờ. Từ thời điểm Taeyang được xác nhận về Hội An biểu diễn, V.I.P Việt Nam đã rất hào hứng, chuẩn bị kỹ càng kế hoạch đón tiếp, chào mừng thần tượng. Cả lúc đáp sân bay lẫn lúc về Hàn Quốc, fan Việt đều kề cận Taeyang, nam thần tượng cũng đáp lại thịnh tình của khán giả, liên tục nở nụ cười thân thiện, quyến luyến nhận quà từ fan.

aespa, Taeyang gây náo loạn MXH từ lúc đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng

Còn với aespa, đây là lần đầu tiên mà nhóm nhạc nữ SM có dịp đến Việt Nam, do đó, các MY Việt - fandom nhóm cũng hào hứng không kém. Fan aespa cẩn thận chuẩn bị máy ảnh chất lượng cao ghi lại hình ảnh tại sân bay, sân khấu biểu diễn hay những lần xuất hiện công khai cho 4 cô gái. Ảnh đến từ fansite Việt của aespa lung linh không kém fansite quốc tế, liên tục được dân tình truyền tay nhau. Visual của aespa trong lần đầu tiên đến Việt Nam còn trở thành chủ đề hot tại Hàn.

Visual aespa tại Việt Nam còn trở thành chủ đề hot trên MXH Hàn Quốc

Đến Việt Nam, các thần tượng không bỏ lỡ giây phút nào, thử qua nhiều món ăn đặc sắc. Nếu Taeyang, aespa gây sốt bởi loạt ảnh check-in hàng phở, các loại trái cây nhiệt đới thì Hyo (SNSD) đúng chuẩn “food reviewer", khoe ảnh thưởng thức bánh xèo tại Đà Nẵng nhận được lượt tương tác cực cao.