Sau danh hiệu PAK (Perfect All-Kill) trên BXH iChart, khoảng 1h sáng ngày 29/10 (giờ Việt Nam), MXH bùng nổ khi siêu hit APT. của Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars tiếp tục làm nên lịch sử. Cụ thể Billboard chính thức công bố APT. ra mắt ở vị trí #8 trên BXH Billboard HOT 100. Trong tuần đầu tiên, APT. thu về 25 triệu lượt streams - lượng debut streams cao nhất lịch sử của một nghệ sĩ solo Kpop trên BXH Billboard 100; 3,2 triệu lượt phát radio và 14.000 bản được bán ra ở Mỹ.

Với thành tích này, Rosé chính thức trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đạt thứ hạng cao nhất trên BXH Billboard HOT 100 và trở thành nghệ sĩ Kpop thứ 5 lọt Top 10 BXH này sau PSY, BTS, Jimin, Jungkook. Ngoài ra, APT. cũng là ca khúc có thứ hạng debut cao nhất trong lịch sử Billboard HOT 100 của một nữ nghệ sĩ Kpop.

MV APT. - Rosé (BLACKPINK) x Bruno Mars

APT. của Rosé và Bruno Mars ra mắt ở thứ hạng #8 trên BXH Billboard HOT 100

Trên trang cá nhân, Rosé gửi lời cảm ơn người hâm mộ trước thành tích không tưởng: “Ôi trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy. Thật là điên rồ. Cảm ơn các bạn rất nhiều, Number Ones, BLINK và tất cả mọi người. Điều này là dành cho các bạn. Giấc mơ của mình đã trở thành sự thật”.

Không chỉ dừng lại ở BHX Billboard HOT 100, APT. của Rosé và Bruno Mars cũng xuất sắc hạ cánh ở thứ hạng #1 trên cả hai BXH toàn cầu bao gồm Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. US. Đây là lần thứ hai thành viên BLACKPINK “xưng vương” trên BXH Billboard Global 200 sau bản hit solo On The Ground phát hành năm 2021. Với 224,5 triệu lượt stream Billboard Global 200 tuần này, APT. hiện cũng là ca khúc có lượng stream trong tuần cao thứ 2 trong lịch sử (sau Butter - BTS với 289,2 triệu lượt stream).

APT. đứng đầu BXH Billboard Global 200

Và đồng thời giữ vị trí #1 BXH Billboard Global Excl. US (toàn cầu ngoài Mỹ)

Trước đó, đúng 7h sáng ngày 27/10 (giờ Việt Nam), APT. đã chính thức phủ xanh toàn bộ iChart, chiếm lĩnh vị trí Top 1 trên tất cả các bảng xếp hạng lớn tại Hàn Quốc, bao gồm Melon, Genie, Bugs, VIBE, FLO, YouTube Top Songs — điều chỉ ít nghệ sĩ solo có thể đạt được. Thành tích này cũng chính thức giúp Rosé đạt danh hiệu PAK (Perfect All-Kill) đầu tiên trong sự nghiệp solo.

Rosé cũng là thành viên đầu tiên của BLACKPINK đạt thành tích PAK trong sự nghiệp solo. Dù APT. là một ca khúc tiếng Anh nhưng với độ phủ sóng của ca khúc tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc đã cho thấy màn “out trình” không tưởng của nàng “bông hồng nước Úc”. Trong năm 2024, Rosé là nữ nghệ sĩ thứ 3 đạt thành tích PAK - sau Love Wins All (IU) - Bam Yang Gang (BIBI) và là nghệ sĩ Kpop thứ 7 xuất sắc đạt được danh hiệu này sau IU, BIBI, (G)I-DLE, ILLIT, aespa và DAY6.

Album phòng thu đầu tay của Rosé mang tên ROSIE bao gồm 12 ca khúc dự kiến ra mắt vào ngày 6/12 tới đây.