Tháng 8/2016, một trong những nhóm nhạc nữ biểu tượng Hàn Quốc - BLACKPINK ra mắt dưới trướng đế chế giải trí YG Entertainment. Gần 1 thập kỷ hoạt động, BLACKPINK vươn khỏi lãnh thổ Hàn Quốc, “bành trướng" sức ảnh hưởng ra quốc tế và trở thành nhóm nhạc nữ số 1 thế giới hiện tại.

Tân binh khủng long BLACKPINK

Bấy nhiêu thành công của BLACKPINK chỉ đổi bằng 2 full album và chưa đến 50 bài hát. Ngoài âm nhạc, 4 thành viên BLACKPINK được phát triển thêm ở lĩnh vực quảng cáo, thời trang. Có những lúc, số bìa tạp chí của 4 cô gái còn nhiều hơn số lượng bài hát đã phát hành. Vì hiếm khi quảng bá, nên mỗi lần BLACKPINK comeback đều trở thành “cơn địa chấn". Chiến lược “ít mà chất lượng" của YG phát huy hiệu quả ở nhóm nữ toàn cầu.

Nhóm được coi là ngoại lệ Kpop, khi cả 4 thành viên đều thành công gây dựng tên tuổi cá nhân vững chắc, không trùng lặp màu sắc, fandom riêng đông không kém fan nhóm.

BLACKPINK được tạp chí TIME vinh danh là biểu tượng giải trí năm 2022

Nhưng, cũng vì lượng sản phẩm quá ít ỏi, âm nhạc “đóng khung" ở một nhà sản xuất - Teddy mà BLACKPINK vướng nhiều tranh cãi. Với những fan nhạc khó tính, discography (danh sách đĩa nhạc) chưa đến 50 bài, 2 full album và những đĩa đơn lẻ tẻ của BLACKPINK không đủ sức nặng để nhóm được coi là “nghệ sĩ âm nhạc biểu tượng". Có thời điểm, các thành viên cũng hứng chịu đàm tiếu xung quanh việc không tự mình sáng tác, “là hình mẫu Kpop thành công nhờ hình ảnh hào nhoáng" và thiếu chiều sâu.

Rõ ràng, BLACKPINK có nhiều nội lực hơn thế. 4 cô gái không chỉ là những “cỗ máy biểu diễn" hay sản phẩm hình ành, mà là những nghệ sĩ thực sự - đang chịu quản lý bởi một công ty giải trí. Tháng 11/2023, BLACKPINK tái ký hợp đồng nhóm với YG, nhưng chấm dứt hợp đồng quản lý độc quyền. Từ đây, mọi thứ sang trang.

Một Lisa cực “chiến” - dám nghĩ, dám làm

Đầu năm 2024, Lisa công bố thành lập công ty riêng - LLOUD, xác lập hợp tác với hãng thu quốc tế RCA Records. Hai quyết định quan trọng này là nền móng để em út nhóm nữ toàn cầu tự mình quản lý sự nghiệp. Thời điểm ấy, tên tuổi Lisa chưa vực dậy khỏi tai tiếng nhảy ở hộp đêm thoát y, cô còn liên tục sát cánh bên bạn trai tỉ phú. Antifan thừa cơ đánh giá Lisa “không có đam mê âm nhạc", “có chút danh tiếng bắt đầu lười biếng".

Lisa - ROCKSTAR

Song, Lisa là thành viên BLACKPINK đầu tiên ra mắt sản phẩm solo hậu rời YG. Tháng 6/2024, Lisa tung single tiếng Anh ROCKSTAR, từ nhạc đến hình đều là ekip quốc tế sản xuất. Bài hát hơi hướng hip-hop, hướng Lisa đến hình ảnh những rapper da màu châu Mỹ. Đây là nỗ lực “quốc tế hoá' đầu tiên, nữ thần tượng người Thái quyết gạt bỏ tiêu chuẩn Kpop, nhuộm da nâu và mặc đồ hầm hố khoe body trong MV.

Hình tượng của Lisa trong ROCKSTAR

Không để bản thân nghỉ ngơi lâu, Lisa tiếp tục “thả xích" MV New Woman hợp tác cùng “bông hồng Tây Ban Nha" Rosalía. Thử nghiệm mix Kpop với Pop Latin vào một ca khúc đẩy mạnh thông điệp nữ quyền được lòng giới chuyên môn. So với ROCKSTAR hào nhoáng, New Woman “ăn đứt" về phần thông điệp. Đây cũng là thử nghiệm mới lạ nhất Lisa từng làm, là âm nhạc hoàn toàn khác với phần còn lại ở YG hay các sản phẩm cùng BLACKPINK.

Lisa feat. Rosalía - MV New Woman

Ngày 3/10, Lisa cho ra mắt áng tình ca Moonlit Floor. Dù không quay MV cầu kỳ, nhưng ca khúc trở nên “hot rần rần" khi Lisa dành riêng 1 stage tại Victoria’s Secret Show, đeo cánh thiên thần để hát về “chàng trai người Pháp mắt xanh". Moonlit Floor là một ca khúc về tình yêu, không khó để đoán ra nhân vật nam chính là “tam thái tử" nhà LVMH - bạn trai Lisa.

Lisa biểu diễn Moonlit Floor trên sàn diễn Victoria's Secret

Không còn YG quản lý, Lisa nhận về những tài nguyên “đỉnh nóc kịch trần” nhất. Biểu diễn mở màn Victoria's Secret, là idol solo đầu tiên diễn VMAs hay đứng trước hàng nghìn khán giả xứ cờ hoa của Lễ hội Công dân Toàn cầu.

Phải bản lĩnh bao nhiêu, một phụ nữ 27 tuổi mới toả sáng được như Lisa. Cô không chỉ khẳng định bản thân, mà còn là đại diện cho phụ nữ châu Á bước ra toàn cầu. Cũng vì sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, tràn đầy cảm hứng, bài hát New Woman của Lisa được ứng cử viên tổng thống Mỹ Kamala Harris chọn làm nhạc cổ động.

Phải bản lĩnh bao nhiêu, một phụ nữ 27 tuổi mới toả sáng được như Lisa

Dù trong quá trình “ra riêng" Lisa gặp không ít tranh cãi liên quan đến sản phẩm và kỹ năng ca hát, thì nhìn chung, nữ idol vẫn đang tận hưởng ngày tháng rực rỡ nhất của mình. 3 ca khúc - 3 thông điệp khác biệt. Lisa dám khẳng định mình là ngôi sao lớn, cũng muốn nói rằng bản thân đang là “người phụ nữ mới" hạnh phúc trong tình yêu. Vượt khỏi ranh giới 1 thần tượng nữ của nền giải trí khắt khe bậc nhất châu Á, Lisa hiện tại là ngôi sao toàn cầu, âm nhạc nói lên chính bản thân cô. “Dám nghĩ - dám làm", là Lisa của năm 2024.

Dù trong quá trình “ra riêng" Lisa gặp không ít tranh cãi liên quan đến sản phẩm và kỹ năng ca hát, thì nhìn chung, nữ idol vẫn đang tận hưởng ngày tháng rực rỡ nhất của mình

Một Jennie nữ tính kiểu Âu - Mỹ, không ngại hở bạo, tự tin “tôi đẹp, tôi có quyền”

Jennie là thành viên BLACKPINK đầu tiên được YG cho quảng bá solo, ngay thời điểm nhóm chỉ mới nổi tiếng hồi 2018. Và thế là hết. Trong 7 năm ở YG, Jennie vẫn luôn ấp ủ cho mình một album đầu tay. Điều này được cô nàng bắt tay chuẩn bị ngay sau khi BLACKPINK hoàn thành World Tour Born Pink. Cuối năm 2023, Jennie công bố thành lập công ty Oddatelier, cùng những cộng sự thân thiết nhất tự quản lý sự nghiệp cá nhân.

Giữa bề bộn công việc, Jennie vẫn ưu tiên dự án cá nhân

Oddatelier “chạy job" mệt nghỉ bởi một Jennie vô cùng năng suất. Hậu rời YG, Jennie thoải mái nhận lịch trình, tham gia show thực tế, collab với các nghệ sĩ nam. Giữa bề bộn công việc, Jennie vẫn ưu tiên dự án cá nhân. Ngày 11/10, Mantra - single mở đường cho album đầu tay của Jennie chính thức lên sóng.

JENNIE - MV Mantra

Mantra là “thần chú của những cô gái đẹp", là cách Jennie hô vang thông điệp nữ quyền. Chính Jennie tham gia sáng tác ca khúc mở đường cho sự nghiệp độc lập của mình. Mantra được hỗ trợ bởi âm bass dồn dập và tiếng kèn hấp dẫn, tạo nên bữa tiệc âm thanh thú vị, đẩy vocal Jennie trở thành điểm sáng ấn tượng.

Tổng thể ca khúc cho thấy một Jennie thoả sức sáng tạo với những thể nghiệm âm nhạc mới, hoàn toàn bước ra khỏi những công thức Kpop nhàm chán, mang đến một màu sắc rất riêng của Jennie. Song, ca khúc cũng có điểm gây tiếc nuối, chính là thời lượng quá ngắn.

Mantra hoàn toàn bước ra khỏi những công thức Kpop nhàm chán, mang đến một màu sắc rất riêng của Jennie

Quay MV tại trời Tây, Jennie chơi lớn với phục trang xa xỉ, không ngại hở bạo khoe đường cong hút mắt bên cạnh loạt xế hộp tiền tỷ. Về phần hình ảnh, MV của Jennie như một catalog thời trang cao cấp, thời thượng và tràn đầy hơi thở thượng lưu.

Jennie cũng không bỏ qua đặc sản vũ đạo - thứ không thể thiếu ở một idol Kpop toàn năng. Nữ rapper nhóm BLACKPINK kết hợp nhuần nhuyễn hình ảnh ngôi sao âm nhạc với hình ảnh thần tượng - là yếu tố giúp cô tiếp cận công chúng và đạt đến thành công như hiện tại.

MV của Jennie như một catalog thời trang cao cấp, thời thượng và tràn đầy hơi thở thượng lưu

Jennie bạo dạn trong việc “xé toạc" hình mẫu công chúa YG mà công chúng đã ghi hằn từ lâu. Trở thành “CEO của chính mình", Jennie tự quyết định mọi thứ và cũng tự mình chịu trách nhiệm cho tất cả tranh cãi. Phốt hút thuốc lá điện tử là một trong những khủng hoảng truyền thông Jennie gặp phải ngay trước thềm tung nhạc mới. Cách xử lý của cô và ekip còn đôi chút vụng về, nhưng tất cả đều là bài học cần thiết để Jennie vững bước.

Jennie bạo dạn trong việc “xé toạc" hình mẫu công chúa YG mà công chúng đã ghi hằn từ lâu

Rosé tạo nên “cơn lốc” làng nhạc nhờ sức mạnh “tự thân”, cá tính âm nhạc rõ nét và những cái đầu tiên đi vào lịch sử

Nhân tố không ai ngờ đến nhất - Rosé, đã đánh úp toàn thể người hâm mộ ca khúc APT., một bản pop rock collab cùng biểu tượng nhạc funk Bruno Mars. Không teaser giới thiệu, không quảng bá, APT. là một cú nổ thật sự. Những ngày này, có lẽ cư dân mạng đã quen với việc buổi sáng mở mắt lại đón nhận thêm 1 kỷ lục mới từ Rosé. Bằng sức mạnh giai điệu, Rosé và Bruno Mars xô đổ mọi kỷ lục từ Đông sang Tây.

ROSÉ & Bruno Mars - APT.

Tại thị trường Hàn Quốc, APT. mang về cho Rosé kỷ lục “out trình" mọi thần tượng solo - Perfect All-Kill cho một ca khúc hoàn toàn là tiếng Anh. Rosé giữ ngôi vương BXH toàn cầu của Spotify và Apple Music, là sao nữ Kpop đầu tiên debut trên Billboard Hot 100 ở hạng #8. Toàn bộ những chỉ số Rosé đạt được với APT. đều xứng đáng ghi vào danh sách lịch sử Kpop.

Toàn bộ những chỉ số Rosé đạt được với APT. đều xứng đáng ghi vào danh sách lịch sử Kpop

APT. trở thành cơn lốc làng nhạc hoàn toàn dựa vào thực lực đến từ âm nhạc. Thử sức với pop-rock, giai điệu tươi vui, yêu đời của Rosé khiến người ta lập tức nhún nhảy. Là bài hát tiếng Anh, nhưng APT. “cộp mác" văn hoá Hàn. Lấy cảm hứng từ trò chơi uống rượu nổi tiếng của xứ củ sâm, Rosé phổ biến trò chơi này cho khán giả toàn cầu thông qua thuật toán bùng nổ của APT..

Lấy cảm hứng từ trò chơi uống rượu nổi tiếng của xứ củ sâm, Rosé phổ biến trò chơi này cho khán giả toàn cầu thông qua thuật toán bùng nổ của APT.

Cách Rosé phát âm “apateu", hát tiếng Anh theo ngữ điệu Hàn Quốc tô điểm thêm nét thú vị cho bài hát, và cũng biến APT. thành biểu tượng văn hoá mới. Kể từ Gangnam Style, người ta mới lại chứng kiến một nét văn hoá Hàn Quốc bỗng dưng viral cực mạnh, thông qua âm nhạc. Bruno Mars, một siêu sao quốc tế cũng “hoà tan" vào APT.. Anh tếu táo chia sẻ về “kỷ nguyên oppa" của bản thân, lần đầu thắng cúp tuần show âm nhạc,...

Mọi thứ đều trở thành content gây sốt khắp thế giới. Kpop lần nữa nở mũi tự hào vì "xuất khẩu văn hoá" đại thành công. Nhiều chuyên gia dự đoán, APT. không chỉ là cơn sốt nhất thời, mà sẽ trở thành megahit có sức ảnh hưởng như Gangnam Style đã từng.

Bruno Mars, một siêu sao quốc tế cũng “hoà tan" vào văn hoá Hàn Quốc. Anh tếu táo chia sẻ về “kỷ nguyên oppa" của bản thân, lần đầu thắng cúp tuần show âm nhạc

Toàn bộ những thành công này của Rosé, dư luận Hàn cũng không ngờ đến. Bởi so với danh tiếng quốc tế của Lisa hay Jennie, Rosé thường không được đánh giá cao bằng. Với sự kiên định, trái tim nhiệt huyết trong âm nhạc, Rosé là người thuyết phục được khán giả bằng chính “nghệ sĩ tính" của mình. Cô từng cân nhắc việc không ra mắt APT. vì lo sợ cảm hứng từ trò chơi uống rượu sẽ đưa đến thông điệp sai lệch.



Rosé có trách nhiệm với mọi thứ bản thân làm ra. Và khi cô nàng làm nhạc đúng cá tính của mình, người ta sẽ phải lên tục thét lên rằng - “Thật bất ngờ". Đoá hồng nước Úc không chỉ sâu sắc, uỷ mị như On The Ground hay Gone, mà cũng có thể “quẩy tới bến" cùng Bruno Mars.

Ngày 6/12 tới đây, full album ROSIE sẽ được ra mắt

APT. chỉ là bước đầu trong sự nghiệp cá nhân của Rosé. Ngày 6/12 tới đây, full album ROSIE sẽ được cô ra mắt. Rosé đã cống hiến hết mình vì đam mê, đổi lại những giờ đắm mình trong phòng thu là một full album đầy hi vọng. Công chúng tò mò không biết Rosé còn ẩn chứa những biến số gì qua 12 tracks tự mình tham gia sáng tác.

BLACKPINK - hạnh phúc khi là chính mình

Bão nhạc cuối năm nay của Lisa, Jennie và Rosé thực sự còn “áp đảo" hơn 1 năm - trong chu kỳ bình thường của BLACKPINK. BLACKPINK có đủ nội lực để chinh phục công chúng bằng âm nhạc. Không thể phủ nhận, chiêu bài “ít mà chất lượng" đã khiến BLACKPINK trở thành “của quý" làng nhạc, cứ comeback sẽ khiến công chúng trông đợi.

Song, quãng nghỉ mà YG đề ra cho BLACKPINK thực sự quá dài, số lượng bài hát nhóm phát hành quá ít ỏi. Cả 4 thành viên đều có khả năng sáng tác, nhưng không mấy khi được ghi nhận, thể hiện trong sản phẩm chung.

Bão nhạc cuối năm nay của Lisa, Jennie và Rosé thực sự còn “áp đảo" hơn 1 năm - trong chu kỳ bình thường của BLACKPINK

Việc cả Lisa, Jennie và Rosé tự mình làm sản phẩm, tham gia sáng tác - sản xuất và nắm giữ bản quyền tác phẩm đã đập tan định kiến BLACKPINK thiếu màu sắc âm nhạc những năm qua. Ngoài 3 cô em, Jisoo cũng đang rục rịch trở lại với âm nhạc sau thời gian dài tập trung diễn xuất. Nhìn cách BLACKPINK tận hưởng không gian sáng tạo cá nhân, tự hào giới thiệu từng chi tiết sản phẩm của mình mà fan tự hào không ngớt.

Jisoo cũng đang rục rịch trở lại với âm nhạc sau thời gian dài tập trung diễn xuất

Thoát khỏi “gọng kìm" của ông lớn giải trí, BLACKPINK hứa hẹn sẽ còn nhiều điều bùng nổ hơn trong tương lai. Không màng thị phi, không bị công ty nào kìm hãm, BLACKPINK hạnh phúc khi là chính mình, tự “vung tiền" làm thứ mình muốn và nhận lại thành quả tương xứng. Đây chính xác là những gì fan mong muốn được nhìn thấy nhất, sau gần 1 thập kỷ theo dõi hành trình trưởng thành của nhóm nữ toàn cầu.