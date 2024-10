Loạt bằng chứng tố cáo sự kìm hãm của YG đối với BLACKPINK

Lisa “bão job", thoải mái ra nhạc

Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng của Lisa - khi cô út BLACKPINK kết thúc hợp đồng độc quyền với YG sau hơn nửa thập kỷ, tự mình lập công ty riêng. Sự nghiệp độc lập của Lisa khởi động với việc thành lập LLOUD, ký hợp tác cùng hãng thu quốc tế RCA Records. Từ đây, Lisa nghiêm túc chuẩn bị loạt sản phẩm âm nhạc của mình.

Lisa - ROCKSTAR

Tháng 7, Lisa trình làng MV ROCKSTAR, với 1 đội ngũ làm nhạc, hình ảnh “rặt” quốc tế. Single hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thấy tầm nhìn toàn cầu của em út BLACKPINK. Tuy gây tranh cãi về chất lượng, nhưng không thể phủ nhận ROCKSTAR là một sản phẩm đủ để Lisa bắt đầu hành trình mới.

Lisa đưa đến màn collab chấn động với “đoá hồng Tây Ban Nha” Rosalía - New Woman

Không lâu sau ROCKSTAR , Lisa đưa đến màn collab chấn động với “đoá hồng Tây Ban Nha” Rosalía - New Woman . Hợp tác với biểu tượng pop latin từng đạt giải Grammy, cho 1 bài hát nói lên thông điệp mạnh mẽ là 1 bước đi thông minh của nữ thần tượng người Thái. Từ rap hip-hop chuẩn màu Âu Mỹ, đến màn giao thoa giữa Kpop và Latin, cho thấy màu sắc âm nhạc đa dạng mà Lisa không ngại thử nghiệm.

Lisa trên sân khấu Global Citizen 2024

Lisa "oanh tạc" VMAs

Ghi dấu mạnh mẽ với hai single kể trên, Lisa “bão job". Nữ idol người Thái oanh tạc từ sân khấu VMAs 2024, lễ hội âm nhạc Công dân Toàn cầu cho đến sắp tới là sàn diễn Victoria's Secret. Ngày 3/10 tới đây, Lisa sẽ tung single tiếp theo mang tên Moonlit Floor - ca khúc đã được cô trình diễn tại Global Citizen Festival 2024.

Ngày 3/10 tới đây, Lisa sẽ tung single tiếp theo mang tên Moonlit Floor

Những “deal bự" đến dồn dập kể từ khi Lisa mạnh dạn tách lẻ, hợp tác với 1 hãng thu thuộc tập đoàn âm nhạc Sony. So sánh thời gian trước - sau khi rời YG, người ta phải công nhận rằng, đây là điều mà Lisa có lẽ sẽ không được thử nếu vẫn còn dưới trướng công ty thần tượng Hàn Quốc.

Jennie làm những thứ chưa từng

Cũng giống cô em Lisa, Jennie có 1 năm choáng ngợp với “bão job" cá nhân. Từ thời trang, show truyền hình cho đến các quảng cáo thương mại, Jennie đều phủ sóng cùng công ty riêng - Oddatelier. Tuy gặp nhiều sóng gió vì khả năng quản lý non yếu, nhưng nhìn chung, Jennie và Oddatelier vẫn đặt được nền móng vững chắc cho sự nghiệp độc lập hậu rời đế chế giải trí YG.

Jennie tung teaser cho MV Mantra

Vừa qua, Jennie đã chính thức tung thông tin comeback. Cô nàng xác nhận MV Mantra - nằm trong album cá nhân đầu tay sẽ chính thức trình làng vào ngày 11/10 tới. Jennie lập web mang tên chính mình, thả loạt tạo hình gây tranh luận promote cho album mới.

Jennie diện tóc bạch kim đến Paris Fashion Week

Jennie táo bạo trong teaser MV

Jennie nhuộm tóc hồng cho MV Mantra , diện tóc bạch kim đến Paris Fashion Week, thử những hình ảnh chưa từng thấy trước đây. Có những kiểu tóc, trang phục, Jennie khiến dân tình ý kiến trái chiều vì không hợp nhãn. Nhưng chung quy, mọi thử nghiệm đều xuất phát từ quyết định của chính cô.

Jennie thử những tạo hình mới lạ dù đôi lúc gây nên ý kiến trái chiều

Còn nhớ cách đây 4 năm, khi BLACKPINK comeback với How You Like That, Jennie đã chia sẻ câu chuyện khiến fan vô cùng xót xa. Khi ấy, kiểu tóc nhuộm phần mái cùng trang phục Hanbok của Jennie gây sốt Kpop. Nhưng Jennie đã yêu cầu stylist làm mình bớt nổi bật, để khỏi lấn át người khác.

Điều này xuất phát từ những “luật lệ ngầm" mà các thành viên phải chấp nhận khi hoạt động trong 1 nhóm nhạc. YG cũng dành riêng cho từng mẩu BLACKPINK định hướng hình ảnh khác nhau. Do đó, các cô gái khó mà “bung lụa".

MV Mantra sắp tới hứa hẹn nhiều ẩn số thú vị, là sức sáng tạo, tư duy nghệ thuật độc đáo của Jennie

Hiện tại mọi thứ đã khác, Jennie tự tin làm điều mình muốn. Dẫu cho, điều đó có khiến số đông chưa hài lòng. MV Mantra sắp tới hứa hẹn nhiều ẩn số thú vị, là sức sáng tạo, tư duy nghệ thuật độc đáo của Jennie.

Rosé sáng tác 12 bài hát, được Jennie nhắn nhủ 1 điều

Khuya ngày 1/10 (theo giờ Việt Nam), Rosé khiến làng nhạc chấn động khi đánh úp poster album cá nhân mang tên chính mình - Rosie, dự kiến ra mắt vào ngày 6/12. Thông tin này đến ngay sau khi cô nàng xác lập hợp tác với hãng thu quốc tế Atlanta Records. Đây cũng là sản phẩm Rosé đã ấp ủng những năm qua, được thực hiện ngay sau khi gia nhập THE BLACK LABEL.

Rosé khiến làng nhạc chấn động khi đánh úp poster album cá nhân mang tên chính mình - Rosie

Album solo của Rosé có đến 12 ca khúc, đều được Rosé tham gia sáng tác. Câu chuyện âm nhạc của “đoá hồng nước Úc" sẽ được lột tả một cách chân thực nhất. Ngay sau khi Rosé “đánh úp" tin comeback, Jennie - Jisoo lập tức gửi đến cô em những lời chúc chân thành.

Trên story Instagram, Jennie đăng lại poster album Rosie, cùng lời nhắn gửi “Chị rất vui và hạnh phúc, rosieposie (biệt danh Jennie gọi Rosé). Đã đến lúc để giọng hát tuyệt vời của em đánh thức mọi người. Không thể chờ lâu hơn. Yêu em!". Lời nhắn của Jennie làm cộng đồng fan vô cùng xúc động, nhưng cũng ẩn ý không nhỏ về việc “Rosé đã đến thời gian toả sáng".

Jennie nhắn gửi đến Rosé "Đã đến lúc để giọng hát tuyệt vời của em đánh thức mọi người"

Những năm qua, Rosé nhiều lần bày tỏ đam mê sáng tác của mình, nhưng số lượng bài hát phát hành tại YG quá ít ỏi. Tính đến nay, chỉ có 2 single On the Ground, Gone và 1 track Hard to Love phát hành trong full album thứ 2 của BLACKPINK là được Rosé thể hiện toàn bộ. Fan rất tiếc nuối vì không được nhìn thấy nhiều hơn khía cạnh độc lập của Rosé trong suốt 7 năm hoạt động cùng BLACKPINK.

Phải đến khi rời YG, fan mới có thể thấy album 12 tracks của Rosé

Sản phẩm trong 1 năm tách lẻ của BLACKPINK “áp đảo" thời hoạt động nhóm

Dù không đề cập thẳng thắn, nhưng thực tế đã chứng minh, YG thực sự kìm hãm BLACKPINK trong 7 năm nhóm còn hợp đồng độc quyền. 1 nhóm nữ hàng đầu, sự nghiệp mang tầm quốc tế nhưng discography chưa đến 50 bài hát và vỏn vẹn 2 full album - mỗi full album 8 tracks. Đây là một trường hợp chưa từng thấy trong ngành công nghiệp âm nhạc.

BLACKPINK có đủ khả năng, nội lực để phát hành nhiều nhạc hơn thế. Nhưng YG đã kìm hãm điều đó.

Discography (danh sách đĩa nhạc) ít ỏi của BLACKPINK trong 7 năm hoạt động độc quyền dưới trướng YG

Có thể hiểu, YG vạch ra 1 chiến lược toàn diện cho BLACKPINK - không chỉ ra nhạc, quảng bá như một “gà công nghiệp" mà còn phát triển thương hiệu cá nhân, gia tăng sức ảnh hưởng ở lĩnh vực thời trang. Không thể phủ nhận, chiêu bài “ít mà chất lượng" đã khiến BLACKPINK trở thành “của quý" làng nhạc, cứ comeback sẽ khiến công chúng trông đợi.

Nhưng quãng nghỉ mà YG đề ra cho BLACKPINK thực sự quá dài, số lượng bài hát nhóm phát hành quá ít ỏi. Cả 4 thành viên đều có khả năng sáng tác, nhưng không mấy khi được ghi nhận, thể hiện trong sản phẩm chung.

BLACKPINK có đủ khả năng, nội lực để phát hành nhiều nhạc hơn thế

Để đến khi kết thúc hợp đồng độc quyền, fan mới có thể thấy sự bùng nổ của 4 cô gái. Hiện tại ngoài Jisoo đang tập trung đóng phim, thì 3 mẩu BLACKPINK đang “bung” hết sức mình. Bão nhạc cuối năm nay của Lisa, Jennie và Rosé thực sự còn “áp đảo" hơn 1 năm - trong chu kỳ bình thường của BLACKPINK.