Cuối tuần qua, Lisa (BLACKPINK) có màn "chào sân" tại Đại nhạc hội Công dân Toàn cầu 2024 (Global Citizen Festival), diễn ra tại New York, Mỹ. Hậu rời YG, Lisa liên tục cho ra nhạc mới với định hướng toàn cầu.

Em út BLACKPINK "bão job", góp mặt trong những sân khấu đình đám nhất như VMAs 2024, Global Citizen và sắp tới là Victoria's Secret. Những sân khấu này không chỉ giúp Lisa nâng cao vị thế tại Mỹ, mà còn chứng minh tài nguyên âm nhạc "vô tiền khoáng hậu" dù không có BLACKPINK cạnh bên.

Trên sân khấu Global Citizen 2024, Lisa mang đến 5 ca khúc, gồm 4 ca khúc solo đã phát hành và một bài mới toanh. Nữ idol vừa hát, vừa thực hiện vũ đạo đúng thế mạnh. Song, Lisa lại rước về vô số thị phi liên quan đến kỹ năng. Từ VMAs 2024 đến Global Citizen Festival, nữ thần tượng người Thái đều bị chỉ trích 1 vấn đề - hát nhép.

Với các sự kiện quốc tế quy mô này, hát nhép - hát đè là điều cấm kị. Lisa thì lại năm lần bảy lượt bị bóc trần kỹ năng vì lạm dụng thủ thuật "bảo hộ" thường thấy của các idol Kpop. Trên nền tảng X, khán giả dành nhiều lời bình phẩm khắt khe trước sân khấu Global Citizen của Lisa. Dân tình tỏ ra thất vọng trước kỹ năng trình diễn của em út BLACKPINK, thậm chí gọi Lisa là "nữ hoàng hát nhép".

Phản ứng cư dân mạng:

- Lên một sân khấu lớn để hát nhép "bài hát mới" trong khi thật ra đấy chỉ là một bản cover tệ hại của một bài hát mang tính biểu tượng.

- Nữ hoàng hát nhép.

- Nếu cô này định hát nhép suốt như thế thì ít nhất cũng nên tập hát nhép cho tốt. Thấy xấu hổ dùm.

Tôi đã xem VMAs và cổ cũng nhép luôn... Sao nhép hoài vậy?? Còn không thèm che giấu chuyện đó nữa chứ. Kỳ cục.

- Lisa bị fan quốc tế chỉ trích là "không thèm giấu việc hát nhép", "hát nhép cũng thiếu chân thành", "nên giả vờ hát".

- Ở concert BLACKPINK thì hát live rất tốt, nhưng chắc diễn một mình thì hơi quá sức...

- Rap thì ổn nhưng hát yếu lắm... Đoạn giữa không hát nhưng vẫn phát ra tiếng.

- Hát nhép cũng phải làm cho tốt chứ.

- Vốn dĩ cô này cũng đâu có hát tốt. Việc hát tốt phần của mình trong một bài hát 3 phút hoàn toàn khác với việc cân cả bài.

Sau khi sân khấu Global Citizen 2024 của Lisa bị chỉ trích, dân tình lại đào sân khấu Global Citizen 2023 của Jung Kook, bắt đầu so sánh hai ngôi sao toàn cầu. Tháng 9/2023, Jung Kook là idol solo Kpop đầu tiên trình diễn tại lễ hội này. Mang đến siêu hit Seven, Still with You cùng loạt ca khúc của BTS, Jung Kook "đốt cháy" sân khấu trong tiếng reo hò.

Em út nhóm nhạc toàn cầu hát live 100% với ban nhạc, thể hiện khả năng all-rounder từ hát, rap, nhảy khiến các fan vô cùng tự hào. Tham dự một music festival ngoài trời đầy quy mô, Jung Kook ngày càng thể hiện sự trưởng thành, thần thái chín muồi chuẩn ngôi sao nhạc pop thế hệ mới.



Global Citizen 2023 là một trong những sự kiện giúp Jung Kook mở rộng sức ảnh hưởng tại Mỹ, góp phần đưa Seven trở thành hit lớn năm 2023, đạt vô số kỷ lục khó phá vỡ.

Cùng 1 sân khấu, cùng là thành viên của 2 nhóm nhạc toàn cầu nổi tiếng nhất, nhưng Jung Kook và Lisa được khán giả đón nhận hoàn toàn trái ngược. Jung Kook được khen bao nhiêu thì Lisa lại gây tranh cãi bấy nhiêu. Dù có cộng đồng BLINK bảo vệ, thì nữ idol người Thái vẫn không thể khiến công chúng hoàn toàn công nhận.

Nhiều người cho rằng, Lisa chưa đủ tố chất để trở thành một popstar theo như tham vọng cô hướng tới. Để phát triển sự nghiệp solo, Lisa cần cải thiện kỹ năng ngay lập tức. Thế mạnh Lisa là vũ đạo, nhưng để thuyết phục khán giả toàn cầu, giọng live là yếu tố không thể thiếu.