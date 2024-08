Jung Kook đang cố gắng “thoát mác" BTS?

Tương lai của Jung Kook

Tháng 7/2023, Jung Kook đánh dấu chặng đường mới trong sự nghiệp - debut với tư cách nghệ sĩ độc lập bằng siêu hit tỷ streams Seven. Bài hát ra mắt, em út vàng của BTS lập tức trở thành hiện tượng. Seven ra mắt tại ngôi vương Billboard Hot 100, thu về 1 tỷ streams chỉ sau 108 ngày. Jung Kook chính thức phá kỷ lục của Flowers - Miley Cyrus để sở hữu bài hát đạt 1 tỷ streams nhanh nhất lịch sử Spotify.

Jung Kook - Seven

Với Seven, Jung Kook không chỉ chứng minh thực lực ở các chỉ số thành tích cao ngất trời mà còn phủ sóng qua hàng loạt xu hướng toàn cầu. Seven trở thành bản hit mùa hè có sức ảnh hưởng nhất của một ngôi sao Kpop, đưa UK Garage xâm chiếm làng nhạc suốt năm 2023. Single mở đường Seven thành công vượt mong đợi, Jung Kook đủ tự tin để gây bão làng nhạc với album đầu tay mang tên GOLDEN, ra mắt vào tháng 11 cùng năm.

Ngày 3/11/2023, Jung Kook tung full album GOLDEN. Đây chính xác là bước ngoặt khẳng định tên tuổi Jung Kook trên bản đồ âm nhạc thế giới. Doanh số album đưa anh chàng tiến thẳng đến vị trí Á quân Billboard 200, chỉ xếp sau “music industry” Taylor Swift với hơn 220 nghìn bản bán ra tại Mỹ trong tuần đầu.

Trong thời điểm ra mắt album GOLDEN, một mình Jung Kook chiếm đến 4 vị trí trên BXH Hot 100, vị trí cao nhất thuộc về ca khúc chủ đề Standing Next To You (#5).

Tên tuổi Jung Kook phủ sóng với các sân khấu tại GMA, Global Citizen Festival và đặc biệt là buổi diễn bất ngờ ngay giữa Quảng trường Thời đại. Vượt qua khỏi biên giới Hàn Quốc, Jung Kook đặt những bước chân đầu tiên vào hành trình trở thành ngôi sao nhạc pop. Thậm chí, thời điểm này Jung Kook còn được truyền thông quốc tế ưu ái dành tặng danh xưng "hoàng tử nhạc pop", hay "main pop boy thế hệ mới".

Tên tuổi Jung Kook phủ sóng qua loạt sân khấu tại Mỹ

Tờ NME dự đoán Jung Kook sẽ sớm “thống trị” làng nhạc sau Justin Timberlake - hoàng tử nhạc pop những năm 2000 và Justin Bieber - người đại diện 2010s: “Thập kỷ nào cũng có một ‘ông hoàng nhạc pop’. Thế nhưng vẫn chưa có nam ngôi sao solo nào đủ thành công trong những năm 2020. Jung Kook đã chứng minh anh ấy thừa khả năng thực hiện sứ mệnh đó với Golden. Những năm 2020 cuối cùng đã tìm ra ‘vua nhạc pop’ và Golden đảm bảo cho anh ấy ngai vàng”.

Lần đầu tiên, một nghệ sĩ Kpop hát tiếng Anh đạt đến impact như em út BTS, được truyền thông quốc tế đánh giá như hiện tượng pop thế hệ mới. Thành công của anh chàng không chỉ đến từ sự ủng hộ của fandom lớn mạnh nhất Kpop mà còn là sự thuyết phục công chúng. Âm nhạc của Jung Kook thực sự viral trên toàn cầu.

Jung Kook là thành viên solo thành công nhất nhóm. Nam ca sĩ 27 tuổi có trong tay mọi thứ ở đỉnh cao - một sự nghiệp chung rực rỡ với nhóm nhạc hàng đầu thế giới và bản thân chính là pop star tiềm năng.

Tuy nhiên, giữa lúc toả sáng Jung Kook bất ngờ tạm ngưng 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự

Sau album đầu tay đầy choáng ngợp, khán giả trông đợi vào World Tour của Jung Kook. Tuy nhiên, ngay khi đang trên đà thành công, em út BTS lựa chọn tạm dừng 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dù gián đoạn 2 năm, nhưng thành tích solo của Jung Kook chưa từng dừng lại. Trong thời gian nhập ngũ, Jung Kook vẫn liên tục phá đảo những cột mốc mới.

Tương lai của Jung Kook được ấn định không chỉ giới hạn ở việc là thành viên BTS, mà bản thân anh chàng cũng sẽ là ngôi sao toàn cầu trong tương lai.

Tham vọng của HYBE, Jung Kook đang cố “thoát mác" BTS?

Sở hữu một ngôi sao như Jung Kook, bất kỳ công ty giải trí nào cũng sẽ nghiễm nhiên coi đây là “báu vật" cần gìn giữ. Không khó để nhìn thấy tham vọng của HYBE trong việc biến Jung Kook thành pop star thế hệ mới.

Không sản xuất album tiếng Hàn, HYBE định hướng cho Jung Kook cho ra mắt album đầu tay gồm 11 tracks hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng đội ngũ quốc tế. Nhìn vào danh mục credit sản xuất album GOLDEN, không khó để nhận ra những cái tên quen thuộc từng làm sản phẩm cho Justin Bieber, Ariana Grande.

Danh mục credit toàn tên tuổi quốc tế của album GOLDEN

Album đầu tay của Jung Kook còn được hai ngôi sao tỷ view Ed Sheeran và Shawn Mendes tham gia sáng tác. GOLDEN đánh dấu sản phẩm đầu tiên của một thần tượng Kpop thu hút ekip quốc tế quy mô khủng đến thế. Âm nhạc và hình tượng nghệ sĩ của Jung Kook cũng được xây dựng bài bản, kế thừa sự đặc trưng từ các biểu tượng pop hàng đầu.

Đến nỗi, giới phê bình Hàn Quốc nhận định có thể nhìn thấy cùng lúc cả Michael Jackson, Justin Timberlake và Justin Bieber trong một danh mục phát (album GOLDEN).

Tại Mỹ, HYBE ký kết hợp tác chiến lược với Universal Music Group - hãng đĩa số 1 thế giới. Màn debut của Jung Kook được xác định là “dự án mũi nhọn", mọi công tác quảng bá đều được HYBE America do Scooter Braun đứng đầu đảm nhận. Chỉ với bấy nhiêu sự đầu tư, cũng đủ thấy HYBE kỳ vọng vào Jung Kook thế nào trong việc đánh chiếm thị trường quốc tế.

Sau hơn nửa năm kể từ album đầu tay, Jung Kook chuẩn bị cho ra rạp bộ phim tài liệu Jung Kook: I am Still, dự kiến vào tháng 9. Bộ phim ghi lại hành trình 8 tháng của Jung Kook trước khi ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. “Phim đi sâu vào quá trình sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và những thách thức mà một siêu sao toàn cầu phải đối mặt.

Ngoài ra, nó cung cấp cho người xem cái nhìn sâu sắc về hành trình phía sau màn ra mắt solo của anh ấy, thể hiện đỉnh cao nghệ thuật của Jung Kook, đưa anh trở thành nghệ sĩ hàng đầu", HYBE mô tả về Jung Kook: I am Still trong thông cáo báo chí.

Jung Kook chuẩn bị cho ra rạp bộ phim tài liệu Jung Kook: I am Still

Thông tin Jung Kook ra mắt phim tài liệu chiếu rạp thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Ngày 21/8, trailer đầu tiên của phim lên sóng. Tuy nhiên, việc này kéo theo một làn sóng tẩy chay hướng đến Jung Kook. Trailer phiên bản tiếng Anh mở đầu với đoạn giới thiệu “Từ BTS đến siêu sao nhạc pop solo toàn cầu”.

Dòng chữ này lóe lên trên màn hình giữa phần lồng tiếng của Jung Kook, khi anh tự hỏi liệu bản thân có nhận được sự công nhận rộng rãi như vậy mà không có nhóm nhạc của mình hay không.

Dòng mô tả làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng fan BTS "“Từ BTS đến siêu sao nhạc pop solo toàn cầu”

Cách diễn đạt này khiến fan BTS phản đối. Nhiều người nhận định đây là hành động nhằm xóa bỏ danh tính thành viên BTS của Jung Kook, biến nam thần tượng thành nghệ sĩ solo. Một bộ phận Army còn hoài nghi câu giới thiệu phản ánh ý định của Scooter Braun, người đứng đầu HYBE America đã có vai trò quan trọng trong màn quảng bá của Jung Kook tại Mỹ. Jung Kook bị chỉ trích vì “cố thoát mác BTS".

Người hâm mộ “tan đàn xẻ nghé"

Làn sóng tẩy chay phim tài liệu của Jung Kook ngày càng trở nên gay gắt, khiến fandom BTS “tan đàn xẻ nghé". Ngược lại với những ý kiến cực đoan chỉ trích Jung Kook, nhiều fan only (chỉ hâm mộ một thành viên) của Jung Kook cho rằng việc này là không có căn cứ. Bởi lẽ, đây hoàn toàn là công tác quảng bá thuộc HYBE. Không thể nhận định Jung Kook bội bạc với nhóm rồi dấy lên làn sóng ghét bỏ vô cớ.

Jung Kook bị chỉ trích vì “cố thoát mác BTS", nhưng đây chỉ là suy đoán 1 chiều

Một nghệ sĩ sẽ đến lúc phải hoạt động độc lập, đây là sự phát triển tất yếu cần chấp nhận. Nhóm nhạc có thể đi cùng nhau qua cột mốc 7 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm, nhưng không thể cản trở việc các thành viên tự định hướng và xây dựng sự nghiệp solo. Cân bằng giữa sự nghiệp nhóm và hoạt động cá nhân là việc Jung Kook và toàn thể BTS luôn cố gắng vẹn toàn.

Fan nhóm nhạc toàn cầu liên tục gây tranh cãi thời gian qua

Thời gian qua có lẽ là thời gian khó khăn nhất với fandom BTS. Nhóm nhạc toàn cầu liên tục vướng vào thị phi xuất phát từ đấu tố nội bộ của tập đoàn HYBE - Min Hee Jin, scandal say rượu lái xe của Suga và những “đồn thổi" tiêu cực liên quan đến các thành viên. Ở thời điểm nhạy cảm này, người hâm mộ càng phải đồng lòng, kiên nhẫn chờ đến ngày BTS thực sự comeback.

Tuy nhiên, thực tế lại đang diễn ra ngược lại. Nhiều Army “lộng hành" trên MXH, khiến văn hoá thần tượng trở nên độc hại. Không chỉ tấn công vô cớ nhiều nghệ sĩ, các fan cực đoan còn làm tổn thương chính thần tượng mình.

Việc nghi ngờ tình cảm Jung Kook dành cho nhóm hoàn toàn là ý kiến chủ quan của một nhóm người hâm mộ ích kỷ

Jung Kook hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nam thần tượng luôn đặt nhóm lên trước cá nhân. Việc đột ngột nhập ngũ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp là để đảm bảo cho BTS sẽ có màn comeback hoàn chỉnh vào 2025. Hành động thay vạn lời nói, việc nghi ngờ tình cảm Jung Kook dành cho nhóm hoàn toàn là ý kiến chủ quan của một nhóm người hâm mộ ích kỷ.