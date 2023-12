Jung Kook sẽ là “main pop boy” toàn cầu thay thế Justin Bieber?

Album đầu tay gây bão toàn cầu

Ngày 14/7, Jung Kook đánh dấu màn debut tư cách nghệ sĩ độc lập bằng đĩa đơn Seven. Bản phối UK Garage mở ra làn sóng âm nhạc mới, “phá đảo” mọi BXH âm nhạc từ nội địa đến quốc tế. MV Seven có sự tham gia diễn xuất của Han So Hee ngay lập tức trở thành chủ đề xu hướng trên các nền tảng MXH. Hè 2023, Jung Kook đã mang đến cơn sốt đúng nghĩa, mở đường cho màn quảng bá cá nhân dài hơi kéo dài trong vòng nửa năm.

Hai tháng sau Seven, ngày 29/9, Jung Kook tiếp tục giới thiệu đĩa đơn thứ 2 - 3D, kết hợp cùng rapper đình đám Jack Harlow. Đây là bước đệm hoàn hảo để Jung Kook kéo dài nhiệt lượng, tập trung vào album chính thức Golden sẽ được phát hành vào đầu tháng 11.

Điểm qua một vài thành tích trong giai đoạn quảng bá trước thềm album, Jung Kook đã làm nên loạt kỷ lục đỉnh cao. Seven debut ngay tại ngôi vương Billboard Hot 100, nhanh chóng mở khoá các cột mốc về stream trên Spotify. 3D dù là bài hát ra ở nhịp giữa của đợt quảng bá cũng xuất sắc giành vị trí thứ #5 Hot 100. Cả hai ca khúc đều là xu hướng hot nhất của giới trẻ. Vượt qua khỏi biên giới Hàn Quốc, Jung Kook đặt những bước chân đầu tiên vào hành trình trở thành ngôi sao nhạc pop.

Album Golden ra mắt, là bước ngoặt khẳng định tên tuổi Jung Kook trên bản đồ âm nhạc thế giới. Sự nghiệp cá nhân của Jung Kook vượt xa các thành viên cùng nhóm. Doanh số album đưa anh chàng tiến thẳng đến vị trí Á quân Billboard 200, chỉ xếp sau “music industry” Taylor Swift với hơn 220 nghìn bản bán ra tại Mỹ. Đồng thời, ca khúc Seven cán mốc 1 tỷ stream trên Spotify, Jung Kook soán ngôi của Miley Cyrus trở thành nghệ sĩ có sản phẩm đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử.

Trong thời điểm ra mắt album Golden, một mình Jung Kook chiếm đến 4 vị trí trên BXH Hot 100, vị trí cao nhất thuộc về ca khúc chủ đề Standing Next To You (#5). Tính đến hiện tại, Jung Kook đã vượt 3 tỷ stream trên Spotify - con số khổng lồ dành cho một nghệ sĩ solo Kpop. Đây là những thành tích chưa idol nào có thể làm được ở thị trường quốc tế.

Tên tuổi Jung Kook phủ sóng với các sân khấu tại GMA, Global Citizen Festival và đặc biệt là buổi diễn bất ngờ ngay giữa Quảng trường Thời đại. Jung Kook đã trở thành tên tuổi được săn đón hàng đầu, không chỉ với cộng đồng Army trên toàn thế giới.

Nền tảng vững chắc từ HYBE mang đến loạt cơ hội collab “có một không hai”

Đứng sau màn debut bùng nổ của Jung Kook, không thể không kể đến sự hậu thuẫn vững chắc từ đế chế giải trí mới nổi HYBE. Sau thành công toàn cầu của BTS, Big Hit chuyển mình trở thành một trong những tập đoàn giải trí lớn mạnh nhất Hàn Quốc, thậm chí có phần vượt mặt các công ty BIG 3 (SM, YG, JYP). Năm 2023, HYBE vẫn đứng đầu bảng, sở hữu loạt nghệ sĩ đứng đầu doanh thu và mức độ ảnh hưởng dù BTS đang trong giai đoạn tạm dừng hoạt động.

Trước khi chính thức nhập ngũ, 7 thành viên BTS đều hoàn thành mỹ mãn màn debut solo của mình, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2023. Và có thể thấy, Jung Kook là người được đầu tư khủng nhất.

Không sản xuất album Kpop thông thường, Jung Kook cho ra mắt album 11 tracks full tiếng Anh cùng đội ngũ quốc tế. Tại Mỹ, HYBE đã sớm gia tăng sức ảnh hưởng khi mua lại Ithaca Holdings của Scooter Braun từ năm 2021. Nhìn vào danh mục credit sản xuất album Golden, không khó để nhận ra những cái tên quen thuộc từng làm sản phẩm cho Justin Bieber, Ariana Grande.

Đặc biệt, hai ngôi sao tỷ view Ed Sheeran và Shawn Mendes còn tham gia sáng tác các bài hát thuộc album Golden. Đây là lần đầu tiên, một ngôi sao Kpop thu hút ekip khủng đến như thế vào một sản phẩm debut. Màu sắc âm nhạc của Jung Kook cũng được xây dựng bài bản, kế thừa đặc trưng từ các biểu tượng pop hàng đầu. Đến nỗi, giới phê bình Hàn Quốc nhận định có thể nhìn thấy cùng lúc cả Michael Jackson, Justin Timberlake và Justin Bieber trong một danh mục phát (album Golden).

Chỉ mới trong album đầu tay, Jung Kook đã collab cùng Latto, Jack Harlow cùng lúc ra mắt thêm các phiên bản remix, hợp tác cả Justin Timberlake, Usher. Jung Kook còn là tên tuổi hút fan góp giọng trong ca khúc Too Much của The Kid Laroi, người từng làm mưa làm gió với siêu hit Stay. Không khó để nhìn thấy đường hướng phát triển của ngôi sao toàn cầu Jung Kook. Ekip đã cân đo đong đếm vừa đủ để cân bằng tính đại chúng, kết hợp cùng loạt rapper nổi tiếng, tạo ra âm nhạc bắt tai, có độ lan toả cao, đi đầu xu hướng.

Jung Kook có đủ khả năng và tiềm năng để trở thành “main pop boy” thế hệ mới, gần như ứng dụng công thức tạo ngôi sao của nền công nghiệp âm nhạc xứ cờ hoa trong album đầu tay. Để làm được điều đó, bệ phóng từ HYBE là yếu tố không thể thiếu để đưa tên tuổi anh chàng vượt biên giới Hàn Quốc.

Tại sao lại là Jung Kook?

BTS có đến 7 thành viên, là một tổng thể khó tách rời. Suốt 10 năm hoạt động, BTS đồng hành từ số âm lên đến đỉnh cao sự nghiệp, góp phần không nhỏ trong sứ mệnh đưa Kpop ra thế giới. Khi tách riêng, mỗi thành viên lại là một cá tính âm nhạc khác nhau, mạnh mẽ và không trùng lặp. 7 màn debut đã chứng minh mức độ ảnh hưởng của từng cá tính âm nhạc ấy. Có thể thấy, Jung Kook mới là người có thể “phá đảo” làng nhạc thế giới, là cái tên hứa hẹn cho danh xưng “main pop boy” toàn cầu.

Cú chuyển mình từ "em út vàng" của BTS trở thành popstar của Jung Kook được truyền thông Mỹ nhận định tích cực.

Tờ NME dự đoán Jung Kook sẽ sớm “thống trị” làng nhạc, sau Justin Timberlake - hoàng tử nhạc pop những năm 2000 và Justin Bieber - người đại diện 2010s: “Thập kỷ nào cũng có một ‘ông hoàng nhạc pop’. Thế nhưng vẫn chưa có nam ngôi sao solo nào đủ thành công trong những năm 2020. Jung Kook đã chứng minh anh ấy thừa khả năng thực hiện sứ mệnh đó với Golden. Những năm 2020 cuối cùng đã tìm ra ‘vua nhạc pop’ và Golden đảm bảo cho anh ấy ngai vàng”.

Sự thành công của Jung Kook được lý giải bằng cả lý thuyết và thực hành. Trong đó, yếu tố tài năng là không thể phủ nhận. Xuất phát điểm là idol Kpop, Jung Kook đã trải qua thời gian ở trong “lò huấn luyện” tiêu chuẩn của nền công nghiệp giải trí xuất khẩu văn hoá. Bộ kỹ năng idol được dung dưỡng trong hơn một thập kỷ mang đến bản lĩnh sân khấu không tầm thường. Chưa kể, Jung Kook còn có lợi thế về visual ưa nhìn, phong cách cá nhân được định hình từ giới giải trí khắt khe ngoại hình như Kpop.

Dù bước ra từ nền công nghiệp, Jung Kook vẫn là một ngôi sao cá tính mạnh, anh chàng bỏ qua khuôn mẫu Kpop, thoải mái với một cánh tay full hình xăm. Nói về thành công của album Golden, đội ngũ sản xuất phải thừa nhận: “Tài năng thiên bẩm và khuynh hướng cầu toàn của Jung Kook đã nâng tầm mức độ hoàn hảo cho sản phẩm”.

Không phải ngẫu nhiên mà Jung Kook trở thành cái tên được lựa chọn để đẩy mạnh thị trường quốc tế. Trong đội hình BTS, anh chàng là nhân tố hút fan nhất. Fandom đông đảo sẵn sàng ủng hộ đã giúp Jung Kook đạt các cột mốc đáng gờm và duy trì thành tích. So với những tài năng trẻ khác của nước Mỹ, Jung Kook có điểm khác biệt vì là một idol Kpop. Anh chàng cũng cân bằng hai thị trường một cách khôn khéo khi thực hiện quảng bá song song ở cả Hàn và Bắc Mỹ.

Với những thuận lợi sẵn có, Jung Kook là cái tên sáng giá nhất để trở thành “main pop boy” thế hệ mới. Sau album đầu tay đầy choáng ngợp, khán giả cực kì trông đợi vào World Tour của Jung Kook. Tuy nhiên, ngay khi đang cực kì thành công, em út BTS đã lựa chọn tạm dừng 2 năm để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dù có phần nhanh vội, nhưng đây là việc sẽ phải xảy ra.

Lời hứa về BTS trở lại trong năm 2025 sẽ sớm được thực hiện khi các thành viên đồng lòng về thời gian nhập ngũ. Jung Kook đã có màn debut đủ sức đưa tên tuổi lên top ngôi sao hàng đầu, fan càng kì vọng hơn về sự nghiệp lâu dài của anh chàng. Hàng triệu fan trên toàn thế giới sẵn sàng chờ đợi và đưa Jung Kook lên đỉnh cao thêm một lần nữa.