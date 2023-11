Jung Kook liên tiếp lập kỷ lục: Nghệ sĩ solo Kpop duy nhất chiếm 4 vị trí trên Billboard Hot 100 cùng lúc, tạo “cơn sốt” album tại Mỹ!

“Niềm tự hào của Army” - Jung Kook đang tạo thêm nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ chỉ sau vài tháng debut solo. Ngày 3/11, Jung Kook tung album đầu tay Golden như một cách thể hiện sự trưởng thành dưới tư cách nghệ sĩ độc lập. Trong 7 màn quảng bá cá nhân, có thể thấy Jung Kook là thành viên thành công nhất. Các bài hát của nam idol có độ lan toả toàn cầu, liên tục lập thêm nhiều kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”.

Jung Kook tung album đầu tay Golden như một cách thể hiện sự trưởng thành dưới tư cách nghệ sĩ độc lập

Jung Kook cho thấy định hướng quốc tế rõ ràng với full album hoàn toàn bằng tiếng Anh. Theo cập nhật mới nhất, Jung Kook đang sở hữu 4 ca khúc lọt Billboard Hot 100 cùng lúc, với vị trí cao nhất thuộc về ca khúc chủ đề Standing Next to You (vị trí thứ 5). Em út BTS là nghệ sĩ solo Kpop duy nhất làm được điều này. Trước đó, Seven cũng thành công ra mắt ngay trên ngôi vương Hot 100.

Jung Kook đang sở hữu 4 ca khúc lọt Billboard Hot 100 cùng lúc, là nghệ sĩ solo Kpop duy nhất làm được điều này

Ngoài ra, Standing Next to You còn đã ra mắt ở vị trí quán quân trên BXH Billboard Global và Billboard Global Excl US. Thành tích này đưa Jung Kook trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đứng hạng nhất ở cả 2 bảng xếp hạng với 3 ca khúc khác nhau. Đây cũng là cũng là bài hát quán quân đầu tiên của Jung Kook không hợp tác cùng nghệ sĩ khác.

Golden đã vượt mốc 211 nghìn bản tại Mỹ, ra mắt tại vị trí #2 trên Billboard 200 chỉ sau 1989 (Taylor's Version) của Taylor Swift

Về doanh thu tại Mỹ, sau 2 tuần lên kệ, Golden đã vượt mốc 211 nghìn bản, ra mắt tại vị trí #2 trên Billboard 200 chỉ sau 1989 (Taylor's Version) của Taylor Swift. Jung Kook tạo nên thực sự “cơn sốt” khi là idol Kpop hát tiếng Anh nhưng không hề kém cạnh bất kì ngôi sao nhạc pop nào của xứ cờ hoa. Jung Kook tham gia nhiều chương trình truyền hình và sân khấu đặc biệt. Đáng nói, sự xuất hiện của anh chàng tại Quảng trường Thời đại hôm 10/11 thu hút đám đông khủng dù chỉ thông báo đơn giản trước 30 phút.

Spotify của Jung Kook vừa mới vượt con số 40 triệu người nghe hàng tháng

Tại Hàn Quốc, album Golden thu về hơn 2,147 triệu bản sau 1 ngày mở bán. Spotify của Jung Kook vừa mới vượt con số 40 triệu người nghe hàng tháng. Jung Kook là nghệ sĩ Kpop thứ hai sau BTS làm được điều này. Album mới cũng thu về hàng triệu lượt nghe mỗi ngày. Trước đó, Jung Kook đã tạo nên lịch sử với ca khúc Seven đạt 1 tỷ stream nhanh nhất (trong 108 ngày). Dù tồn tại nhiều ý kiến trái chiều xung quanh thành công toàn cầu của em út vàng nhà BTS, nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Jung Kook trên bản đồ âm nhạc hiện tại.