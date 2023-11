Jung Kook ra MV chủ đề cho album đầu tay: Mãn nhãn, nhảy đẹp nhưng âm nhạc thế nào?

11 giờ trưa 3/11 (theo giờ Việt Nam), Jung Kook chính thức trình làng album solo Golden cùng MV chủ đề Standing Next to You. Sau thành công vang dội với single mở đường Seven, album của Jung Kook được fan nhạc trông đợi hơn bao giờ hết. Em út BTS phát hành 11 track hoàn toàn bằng tiếng Anh, thể hiện rõ định hướng quốc tế trong sự nghiệp âm nhạc cá nhân. Album Golden được lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc hoàng kim của Jung Kook, là hành trình từ trưởng thành từ "em út vàng" của BTS đến khi phát hành sản phẩm đầu tay dưới tư cách nghệ sĩ solo.

Jung Kook - Standing Next to You MV

Được lựa chọn làm ca khúc chủ đề, Standing Next to You ngay từ khi được hé lộ phần giai điện đã khiến các Army đứng ngồi không yên, tò mò về bản phối được đặt để nhiều chất liệu. Ca khúc đã không làm fan thất vọng, Standing Next to You là bản phối retro funk, mang âm thanh old-school của thể loại Disco funk được hiện đại hóa. Về phần ca từ, Standing Next to You truyền đi thông điệp tình yêu mạnh mẽ của Jung Kook: ở cạnh đối phương ở bất cứ đâu.

Standing Next to You truyền đi thông điệp tình yêu mạnh mẽ của Jung Kook

Tạo hình và vũ đạo của Jung Kook gây liên tưởng đến "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson

Bản phối hoành tráng chào đầu với hoà tấu của một ban nhạc đưa đến không gian biểu diễn hoàn hảo cho Jung Kook thể hiện vũ đạo. Standing Next to You không có cốt truyện phức tạp, mọi điểm nhấn đều tập trung vào bối cảnh và hình ảnh mãn nhãn. MV được quay tại Power Station - một trong những tòa nhà quan trọng nhất của thành phố Budapest, Hungary, từng là trường quay của 1 số bộ phim như World War Z hay The Chernobyl Diaries. Jung Kook hoá thân vào hình tượng đàn ông lịch lãm, tạo hình và vũ đạo gây liên tưởng đến "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson.

Không có cốt truyện phức tạp, Jung Kook đầu tư vào bối cảnh và màu sắc MV

Những thước phim hoành tráng đẹp mãn nhãn

Ngay sau khi MV lên sóng, các Army vô cùng phấn khích trước khía cạnh trưởng thành của Jung Kook. Standing Next to You ngay lập tức xuất hiện tại vị trí số 1 Today's Top Hit của Spotify, #7 MelOn và thu về 1,5 triệu lượt xem sau 1 tiếng lên sóng.

MV thu về 1,5 triệu lượt xem sau 1 tiếng lên sóng

Album đầu tay và Standing Next to You được các fan nhạc bàn luận rôm rả. Bên cạnh cơn mưa lời khen dành cho phần nhìn mãn nhãn và đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng cho từng sản phẩm cũng có ý kiến nhận xét Standing Next to You là "tấm áo quá rộng" với Jung Kook.

Jung Kook hướng đến hình ảnh popstar phóng khoáng, cá tính nhưng dung hoà được hình tượng idol Kpop

Bản phối disco funk đậm chất Mỹ dường như chưa thực sự phù hợp để giúp Jung Kook toả sáng. Màu sắc âm nhạc này khiến người ta nghĩ đến những cái tên hàng đầu như Bruno Mars, The Weeknd. Em út BTS đã có màn thể hiện bùng nổ, đưa UK Garage trở thành cơn sốt cùng ca khúc trẻ trung Seven. Bài hát khó nhằn như Standing Next to You, Jung Kook có phần khó khăn để hoàn toàn chinh phục khán giả quốc tế.