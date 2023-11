Jung Kook "thả xích" teaser MV chủ đề: Concept gây tò mò nhưng phản ứng chưa bùng nổ

0h ngày 2/11 (theo giờ Hàn Quốc), Jung Kook tung teaser cho MV chủ đề Standing Next to You sẽ chính thức ra mắt cùng full album đầu tay Golden vào ngày 3/11 tới đây. Sau 2 single mở đường đại thành công, Jung Kook đang là cái tên sáng giá được kì vọng sẽ phá đảo thêm nhiều thành tích khi quảng bá bằng cả album đầy đủ.

Jung Kook - Standing Next to You Teaser

Qua 30 giây được tiết lộ, Jung Kook gây tò mò với concept khi khoe loạt tạo hình ấn tượng. Đặc biệt có cả hình ảnh đeo cánh đen theo mô típ thiên thần - ác quỷ và xuất hiện nữ chính. Bối cảnh thành thị được quay tại Power Station - một trong những tòa nhà quan trọng nhất của thành phố Budapest, Hungary, từng là trường quay của 1 số bộ phim như World War Z hay The Chernobyl Diaries. Với sự đầu tư về mặt hình ảnh, có thể thấy Jung Kook chịu chơi "tất tay" cho màn quảng bá album đầu tiên.

Jung Kook và concept gây tò mò trong MV chủ đề

Độ chịu chi thể hiện qua phần hình ảnh

Trước đó, anh chàng đã nhá hàng giai điệu của 8 ca khúc trong album Golden, bao gồm cả 2 bài đã được ra mắt và Standing Next to You. Ca khúc chủ đề có bản phối dồn dập, nhiều nhạc cụ cổ điển như một ban nhạc. Đến hiện tại, fan đã phần nào xác định được hướng đi của Jung Kook trong sự nghiệp solo. Toàn bộ album bằng tiếng Anh, Jung Kook có con đường Mỹ tiến rõ rệt. Lịch trình sau ngày 3/11 của anh chàng cũng tập trung biểu diễn trên sóng truyền hình Mỹ.

Jung Kook xác định rõ định hướng quốc tế, tập trung quảng bá tại Mỹ

Dù hé lộ concept gây tò mò và cực chịu chi về mặt hình ảnh, nhưng teaser MV chủ đề của Jung Kook lại chưa tạo nên phản ứng bùng nổ như trước đó. Nếu với Seven, Jung Kook phủ sóng MXH với hình ảnh chung khung hình nữ thần Han So Hee, lập kỷ lục 1 triệu lượt xem sau 10 phút thì Standing Next to You chỉ mới lan toả trong cộng đồng fan. Sau hơn 12 tiếng ra mắt, teaser thu về 2,1 triệu views.

Nhưng điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ, Jung Kook đã ra đến MV thứ 3 cho album Golden. Xét về phản ứng, cần xét tổng thể album và đặc biệt là sức chạy thành tích đường dài của title track. Phản ứng ban đầu cho teaser không phải thành tích fan quá quan tâm.