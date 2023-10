Jung Kook và màn solo “Mỹ tiến” rõ ràng: Hết kết hợp Jack Harlow lại góp giọng cùng chủ nhân hit Stay

Tháng 7/2023, Jung Kook đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc khi chính thức quảng bá cá nhân, với single Seven gây bão làng nhạc. Từ Seven cho đến 3D, Jung Kook đã cho thấy rõ ràng định hướng quốc tế, tăng độ nổi tiếng ở xứ cờ hoa khi featuring với 2 rapper nổi bật: Latto và Jack Harlow. Em út nhóm nhạc toàn cầu cũng đầu tư quay MV tại Mỹ, quảng bá tại hai lễ hội âm nhạc lớn là GMA Concert - Global Citizen.

Jung Kook phát triển định hướng quốc tế rõ nét

Mới đây, Jung Kook tiếp tục hành trình “Mỹ tiến” khi góp giọng trong màn trở lại của chủ nhân hit Stay - The Kid LAROI. Ca khúc Too Much của The Kid LAROI sẽ mang đến sự kết hợp thú vị cùng Jung Kook và rapper Central Cee. Tối 10/10, video “nhá hàng” Too Much đã được tung lên các nền tảng, kích thích sự tò mò của Army.

The Kid LAROI tung teaser màn kết hợp với Jung Kook - Central Cee

Jung Kook góp giọng trong ca khúc Too Much của The Kid LAROI

The Kid LAROI là gương mặt Gen Z nổi bật của làng nhạc Hollywood. Năm 2021, anh chàng gây sốt với bản hit Stay kết hợp Justin Bieber đứng đầu Billboard Hot 100 nhiều tuần liền. Bài hát này đặc biệt viral tại Hàn và trở thành giai điệu xu hướng một thời gian dài. Do đó, không khó hiểu khi The Kid LAROI mời Jung Kook hợp tác trong sản phẩm mới. Em út BTS hiện là idol Kpop solo thành công nhất với 2 bản hit vươn tầm quốc tế. Seven debut #1 Hot 100 và tuần qua, Jung Kook có cho mình ca khúc thứ hai lọt top 10 BXH này ( 3D ở vị trí thứ 5).

Âm nhạc của Jung Kook có khá nhiều sự đồng điệu với The Kid LAROI

Khẳng định màu sắc pop RnB chủ đạo, biến tấu linh hoạt trong từng bản phối, âm nhạc của Jung Kook có khá nhiều sự đồng điệu với The Kid LAROI. Too Much sẽ chính thức được phát hành ngày 20/10 tới.