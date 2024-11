Mới đây, BTC của đêm nhạc nằm trong chuỗi tour diễn châu Á Take Us To Your Heart - concert của nhóm nhạc huyền thoại đến từ Đan Mạch Michael Learns To Rock tại Việt Nam đã công bố khách mời đặc biệt. Theo đó nam ca sĩ sẽ xuất hiện trong đêm concert của Michael Learns To Rock chính là Erik. Ngay sau khi thông tin được công bố, người hâm mộ Việt Nam không ngừng phấn khích khi Erik là nam ca sĩ thực lực sở hữu giọng ca cao chót vót cùng nhiều bản hit đình đám trong sự nghiệp.

Erik là ca sĩ khách mời đặc biệt của chương trình Michael Learns To Rock – Take Us To Your Heart Tour 2024 tại Việt Nam

Chưa đầy 2 tuần nữa, nhóm nhạc Michael Learns To Rock sẽ đến Việt Nam trong chuỗi tour diễn Châu Á Take Us To Your Heart tại Nhà thi đấu Phú Thọ vào ngày 17/11 tới đây. Việt Nam cũng sẽ là là điểm đến cuối cùng, kết lại Tour lưu diễn Châu Á của Michael Learn To Rock – Take Us To Your Heart 2024.

Nhóm sẽ hát nhiều bài quen thuộc như Someday, Sleeping Child, Complicated Heart, Paint My Love, Take Me to Your Heart, Love Will Never Lie, 25 Minutes và đặc biệt là màn trình diễn Bài hát mới ra mắt của Nhóm sẽ lần đầu tiên được trình diễn tại Việt Nam - A Life To Remember.

Cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 3 hạng vé CAT 2, CAT 3, CAT 4 đã chính thức sold out. HIện các fan của Michael Learns To Rock đang rất nóng lòng đếm ngược từng ngày để chờ đón giây phút được đắm mình vào không gian âm nhạc đậm chất thanh xuân từ nhóm nhạc huyền thoại.

Nhiều hạng vé trong đêm nhạc đã “bốc hơi” trong thời gian ngắn

Các fan đang rất nóng lòng chờ đợi đêm concert của Michael Learns To Rock sắp diễn ra tại Việt Nam vào ngày 17/11 tới đây