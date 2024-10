Cách đây hơn 30 năm, một ban nhạc của những người bạn cùng trường trung học được thành lập tại Aarhus, Đan Mạch. Từ xuất phát điểm ấy, với tài năng và đam mê, ban nhạc nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc pop rock thành công nhất của Đan Mạch và được yêu thích trên toàn thế giới - không ai khác đó là Michael Learns To Rock.

Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động từ năm 1988 đến nay, ban nhạc đã để lại những bản hit bất hủ như Take Me To Your Heart, Sleeping Child, 25 Minutes hay The Actor. Michael Learns To Rock đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc.

Michael Learns To Rock đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc

Michael Learns To Rock đã bán được hơn 11 triệu bản thu âm trên toàn cầu, giành được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, bao gồm "Bản thu âm của năm" tại Đan Mạch cho album đầu tay. Michael Learns To Rock được coi là một trong những nhóm nhạc phương Tây thành công nhất tại châu Á, đã tổ chức hàng trăm buổi biểu diễn tại khu vực này và nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ.

3 thành viên Michael Learns To Rock

Các thành viên của Michael Learns To Rock gồm Jascha Richter (sinh năm 1963), là linh hồn sáng tác của nhóm, anh đã viết hầu hết các bài hit của Michael Learns To Rock. Mikkel Lentz (sinh năm 1968) là người chịu trách nhiệm chính về phần hòa âm và sản xuất của nhóm. Và cuối cùng, Kåre Wanscher (sinh năm 1969) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên nhịp điệu cho các bài hát của Michael Learns To Rock, anh còn tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất của nhóm, đặc biệt là trong những album gần đây.

Michael Learns To Rock sẽ mang tour diễn Take Us To Your Heart Tour đến Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM trong đêm nhạc diễn ra vào tối 17/11/2024

Những ngày qua, thông tin nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock sẽ trở lại Việt Nam để trình diễn vào tháng 11/2024 khiến người hâm mộ nức lòng. Theo thông tin từ BTC tại Việt Nam, Michael Learns To Rock sẽ mang tour diễn Take Us To Your Heart Tour đến Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM trong đêm nhạc diễn ra vào tối 17/11/2024.

Ngay trước thềm concert Michael Learns To Rock, chúng tôi có cuộc gặp gỡ ấm áp với hai thành viên Jascha Richter và Kåre Wanscher. Tại đây, các thành viên ban nhạc tâm sự về niềm hạnh phúc khi quay trở lại Việt Nam, cũng như việc Michael Learns To Rock đã làm thế nào để tập quen với những thứ mới trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Gặp gỡ Michael Learns To Rock

Đây là lần thứ tư Michael Learns To Rock trở lại Việt Nam, là lần đầu tiên tổ chức concert tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cảm thấy thế nào và tại sao lại quyết định mang Take Us To Your Heart Tour đến Việt Nam?

Kåre Wanscher: Thật sự đã rất lâu rồi chúng tôi mới đến Việt Nam. Chúng tôi thực sự nhớ đất nước này và người hâm mộ Việt Nam. Bạn biết đấy, chúng tôi tương tác với mọi người rất nhiều qua internet, chúng tôi biết rằng có rất nhiều fan ở Việt Nam muốn chúng tôi quay lại. Chúng tôi đã có một số chuyến đi rất đáng nhớ ở Việt Nam trước đây. Đối với chúng tôi, đó là nơi chúng tôi thực sự yêu thích. Vì vậy, chúng tôi rất muốn quay lại Việt Nam. Cuối cùng thì điều đó cũng xảy ra. Thật phấn khích khi được quay trở lại.

Kåre Wanscher

Loạt hit của Michael Learns To Rock như Sleeping Child, Twenty five Minutes và Take Me To Your Heart được khán giả Việt Nam biết đến và yêu thích trong nhiều thập kỷ. Các anh cảm thấy thế nào khi biết rằng âm nhạc của mình đã tạo nên mối liên kết mạnh mẽ như vậy với người hâm mộ Việt Nam?



Jascha Richter: Như Kare đã nói, nhiều thập kỷ trước, chúng tôi đã có vài buổi hòa nhạc rất tuyệt vời ở Việt Nam. Tôi nghĩ những buổi hòa nhạc này đã đặt nền móng cho sự thành công của chúng tôi tại Việt Nam, cù chúng tôi có thể đã mất liên lạc với Việt Nam trong một vài năm vì không lưu diễn. Cuối cùng Michael Learns To Rock đã trở lại, rất vui khi được gặp lại các bạn.



Đêm diễn sắp tới điểm dừng chân cuối trong chuyến lưu diễn Châu Á của Michael Learns To Rock, các fan Việt có thể mong đợi điều gì từ buổi concert này? Có điều bất ngờ nào các anh muốn bật mí không?



Kåre Wanscher: Chắc chắn rồi! Nhưng vì là bất ngờ, chúng tôi không thể bật mí mọi thứ. Tôi có thể kể với các bạn rằng đây sẽ là chương trình hoàn toàn mới, khác lạ so với tất cả những gì đã từng thấy trước đây. Chúng tôi sẽ chơi một bài hát mới được phát hành trước tour. Sẽ có rất nhiều điều thú vị, hứa hẹn cho khán giả trải nghiệm chưa từng có với Michael Learns To Rock. Tất nhiên, mọi người vẫn có thể yên tâm về danh sách bài hát yêu thích từ nhiều năm trước, sẽ quay lại. Cùng chờ nhé.



Trong những lần ghé thăm Việt Nam trước đây, điều gì khiến các anh ấn tượng nhất? Là ẩm thực, văn hoá hay tình yêu từ người hâm mộ Việt?



Jascha Richter: Tôi nhớ lần cuối chúng tôi ở Việt Nam có lẽ là năm 2017. Dẫu không thể diễn tả rõ ràng, nhưng thật là tuyệt vời khi được đến Việt Nam, ca hát và chơi nhạc cùng các bạn. Chúng tôi không thể đợi lâu hơn đến lần hẹn tiếp theo. Việt Nam khác biệt so với phần còn lại của châu Á, theo một cách nào đó. Thực sự rất phấn khích khi được đến đây. Mong chờ gặp các bạn từng ngày.



Jascha Richter

Đã hơn ba thập kỷ kể từ khi Michael Learns To Rock được thành lập. Các anh cảm thấy thế nào về những thay đổi trong ngành công nghiệp âm nhạc, đặc biệt là với sự trỗi dậy của các nền tảng trực tuyến như TikTok? Các anh làm thế nào để theo kịp nhu cầu và sự thay đổi của thị trường?



Kåre Wanscher: Chúng tôi đang cố gắng để theo kịp. Michael Learns To Rock là một ban nhạc bắt đầu trước khi internet và các nền tảng trực tuyến phát triển, do đó, tất cả những điều này với chúng tôi là một sự khởi đầu. Đương nhiên, chúng tôi sẽ phát triển cùng với ngành công nghiệp âm nhạc, sẵn sàng số hóa mọi thứ ngay bây giờ. Chúng tôi vừa mới mở một tài khoản trên TikTok, đang cố gắng gặp gỡ người hâm mộ trên internet, các phương tiện truyền thông xã hội hay những thứ tương vậy. Thực sự khá thú vị.



Thật vui, nhưng cũng rất khác so với những gì chúng tôi mong đợi ở thời điểm bắt đầu ban nhạc. Chúng tôi đang phải làm những thứ rất khác. Thú vị nhưng cũng hơi đáng sợ với người ở thế hệ chúng tôi. Michael Learns To Rock vẫn đang cố gắng bắt kịp, vì vậy mong mọi người hãy kiên nhẫn với chúng tôi một chút khi chúng ta gặp nhau trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi rất thích cảm giác khi các bạn vào xem, tương tác và yêu thích video của Michael Learns To Rock.

Sau đây, fan Việt Nam có một món quà đặc biệt dành cho Michael Learns To Rock. Có thể thấy, người hâm mộ Việt Nam vô cùng thích thú và đắm chìm trong các bài hát của Michael Learns To Rock. Hình những hình ảnh này, các anh có thể hình dung được fan mong chờ show diễn sắp tới như thế nào. Các anh cảm thấy thế nào về điều này?

Kåre Wanscher: Thật tuyệt vời. Chúng ta có thể thấy trong video rằng khán giả thích cả những chàng trai đang hát trên sân khấu. Mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ, đó chính là mục đích của âm nhạc. Chúng tôi hy vọng có thể đưa điều đó lên một tầm cao mới khi trở lại Việt Nam.

Cám ơn các anh rất nhiều về buổi trò chuyện.