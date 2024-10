Các khán giả Việt Nam đang đếm ngược từng ngày để chờ đón đêm concert Take Us To Your Heart Tour 2024 của nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock tại TP.HCM vào ngày 17/11 tới đây. Sáng 4/10, Michael Learns To Rock đã chính thức gửi lời chào đến các fan tại Việt Nam và vé đã chính thức mở bán tại đây.

Trong video, các nghệ sĩ không giấu được sự hào hứng khi lần thứ 4 quay trở lại đất nước hình chữ S: "Xin chào Việt Nam! Chúng tôi quay trở lại rồi đây! Đã đến lúc sắp xếp lịch và hẹn gặp nhau vì Michael Learns To Rock sẽ trở lại vì bạn. Vào ngày 17/11 sắp tới, chúng tôi sẽ biểu diễn lúc 8h tối tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Hãy sẵn sàng cùng chúng tôi hát những bài hát mà bạn yêu thích nhé. Việt Nam ơi, bạn còn chờ gì nữa, đặt vé ngay bây giờ để trải nghiệm đêm nhạc diệu kỳ, tour lưu diễn châu Á Michael Learns To Rock - Take Us To Your Heart 2024. Sớm gặp nhau nhé!".

Clip Michael Learns To Rock gửi lời chào đến người hâm mộ Việt Nam

Nhóm nhạc huyền thoại hào hứng với "đêm nhạc diệu kỳ" cùng khán giả Việt

Trước đó, BTC Take Us To Your Heart Tour 2024 đã công bố sơ đồ chỗ ngồi các hạng vé, giá vé cũng như quyền lợi đi kèm. Ngay khi được xác nhận, người hâm mộ của Michael Learns To Rock đã "đứng ngồi không yên" vì chi phí để "đu" idol ngay tại chính Việt Nam "dễ thở" hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Không chỉ thế, hàng loạt quyền lợi đi kèm với mỗi hạng vé đều được đánh giá là vô cùng hợp lý, thậm chí là sang-xịn-mịn khiến các fan vô cùng phấn khích, chờ đợi để "hóng" ngày săn vé.

Khoảng thời gian này hứa hẹn sẽ là lúc người hâm mộ Michael Learns To Rock "săn" vé quyết liệt để giành cho mình vị trí hoàn hảo nhất để dễ dàng ngắm nhìn những huyền thoại của tuổi thanh xuân.

Clip công bố thời gian mở cổng bán vé concert Take Us To Your Heart 2024

Sơ đồ và hạng vé concert của Michael Learns To Rock tại Việt Nam được đánh giá là vô cùng hợp lý

Các quyền lợi đi kèm cũng vô cùng "xịn xò" làm các fan vô cùng hào hứng chờ ngày "săn" vé

Show diễn Take Us To Your Heart Asia Tour của Michael Learns To Rock sẽ được diễn ra vào ngày 17/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.