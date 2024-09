Michael Learns To Rock công bố ngày chính thức mở bán vé show diễn tại Việt Nam!

Chỉ còn chưa hơn 1 tháng nữa, concert của nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock - Take Me To Your Heart sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Ngay từ lúc này, rất nhiều người hâm mộ đang vô cùng nóng lòng để “hóng” thông tin bán vé từ đơn vị tổ chức chương trình.

Không để khán giả phải chờ quá lâu, trên trang fanpage của BTC chương trình đã công bố video hé lộ ngày mở bán vé chính thức đó chính là ngày 4/10. Nhiều fan dự đoán, đây sẽ là thời điểm “nóng như chảo lửa” để khán giả được dịp “săn” cho mình những tấm vé hot hit nhất để nhìn ngắm nhóm nhạc huyền thoại ở cự ly gần.

Sơ đồ bán vé và giá vé của concert Michael Learns To Rock - Take Us To Your Heart Tour 2024 tại Việt Nam được công bố trước đó

Nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock đã ghi dấu ấn trong lịch sử âm nhạc với nhiều chuyến lưu diễn toàn cầu, đặc biệt nổi bật ở khu vực châu Á - nơi ban nhạc có lượng người hâm mộ đông đảo. Kể từ khi ra mắt vào năm 1988, nhóm đã thực hiện nhiều chuyến lưu diễn quốc tế, mang đến những bản ballad lãng mạn như Take Me to Your Heart, 25 Minutes và Sleeping Child đến với khán giả trên khắp thế giới.

Một trong những tour đầu tiên đáng chú ý của Michael Learn To Rock đó chính là Blue Night Tour vào năm 2001, diễn ra ngay sau thành công của album Blue Night. Chuyến lưu diễn này đã khẳng định sự yêu mến mà người hâm mộ dành cho ban nhạc, đặc biệt là tại châu Á. Các buổi concert của tour diễn được tổ chức ở nhiều quốc gia khác nhau như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và thu hút hàng chục nghìn lượt khán giả đến thưởng thức.

Vào năm 2015, Michael Learns To Rock tiếp tục làm say đắm người hâm mộ với 25 Live World Tour để kỷ niệm 25 năm hoạt động của nhóm. Tour diễn đã đưa tên tuổi nhóm nhạc huyền thoại đến nhiều quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Philippines và Ấn Độ khi hàng loạt ca khúc trở thành ký ức tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ người nghe nhạc.

Chuyến lưu diễn gần đây nhất - Eternal Asia Tour vào năm 2018 đã một lần nữa chứng minh sức hút của Michael Learns To Rock vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhóm nhạc huyền thoại những buổi biểu diễn đầy cảm xúc tại các thành phố lớn ở châu Á và tiếp tục đưa những ca khúc nổi tiếng hay cả những bản hit mới đến với khán giả trung thành. Đặc biệt, tại Việt Nam, các buổi hòa nhạc của họ luôn cháy vé, thể hiện sự yêu mến bền bỉ của người hâm mộ Việt dành cho Michael Learns To Rock qua nhiều thập kỷ.

Khán giả thăng hoa với những màn trình diễn của Michael Learns To Rock tại đêm nhạc Sky Connection vào tháng 12/2016 ở TP.HCM

Với sự trở lại vào năm 2024 trong Take Us To Your Heart Asia Tour , Michael Learns To Rock hứa hẹn sẽ mang đến loạt bản hit đầy cảm xúc cùng những giai điệu quen thuộc. Đây sẽ là cơ hội để người hâm mộ khắp nơi một lần nữa sống lại những ký ức âm nhạc tuyệt vời mà ban nhạc đã tạo nên trong suốt hành trình sự nghiệp của họ.

Show diễn Take Us To Your Heart Asia Tour của Michael Learns To Rock sẽ được diễn ra vào ngày 17/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

Clip công bố thời gian bán vé concert Take Me To Your Heart của nhóm nhạc Michael Learns To Rock

Sự trở lại lần thứ 4 tại Việt Nam của nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock đang được khán giả Việt vô cùng mong chờ