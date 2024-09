Một trong những thông tin khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên đó chính là nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock sắp trở lại Việt Nam vào tháng 11 tới đây. Đây là lần trở lại thứ ba của Michael Learns To Rock và nằm trong chuyến lưu diễn tại Châu Á khi đi qua 6 nước Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Là nhóm nhạc sở hữu nhiều bản hit bất hủ với khán giả nhiều thế hệ, những ca khúc của Michael Learns To Rock cho đến nay vẫn khiến nhiều người phải “tan chảy” mỗi khi giai điệu được cất lên.

Michael Learns To Rock khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi xác nhận trở lại Việt Nam vào tháng 11 năm nay

Ca khúc Sleeping Child nằm trong album Colours phát hành năm 1993 là một trong những ca khúc đưa tên tuổi Michael Learns To Rock đến với khán giả ở châu Á. Sleeping Child được xem như một khúc hát êm ái mà người cha thường hát ru cậu con trai bé nhỏ của mình vào giấc ngủ. Ca khúc sau khi ra mắt đã xếp hạng 43 tại Thụy Điển và Đức.

MV Sleeping Child - Micheal Learns To Rock

Bản tình ca của Michael Learns To Rock khiến cả châu Á phải xôn xao không thể không nhắc đến ca khúc 25 Minute. Ca khúc không chỉ giúp ban nhạc Michael Learns To Rock khẳng định vị thế của mình tại châu Âu mà còn trở thành một bản hit lớn tại châu Á, đặc biệt là tại Philippines, Thái Lan, và Việt Nam. Ca khúc này đã góp phần làm nên thành công toàn cầu của nhóm, giúp Michael Learns To Rock trở thành một trong những ban nhạc quốc tế được yêu thích nhất trong thập niên 90.

MV 25 Minute - Michael Learns To Rock

Paint My Love là một trong những ca khúc kinh điển của ban nhạc Michael Learns To Rock, phát hành vào năm 1996 trong album cùng tên Paint My Love – Greatest Hits. Cho đến nay ca khúc vẫn được xem là bản hit đặc trưng cho phong cách âm nhạc của nhóm. Ca khúc góp phần giúp album đạt chứng nhận Bạch kim ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Á, nơi Michael Learns To Rock có một lượng fan hùng hậu.

MV Paint My Love - Michael Learns To Rock

Có thể nói ca khúc làm "tan chảy" nhiều trái tim fan nữ ở thập niên 90 đó chính là Breaking My Heart. Ca khúc nằm trong album Nothing To Lose phát hành năm 1997. Breaking My Heart mang giai điệu nhẹ nhàng, ca từ chân thành kể về nỗi đau của một tình yêu tan vỡ, dễ dàng chạm đến trái tim người nghe.

MV Breaking My Heart - Michael Learns To Rock

Trong số những bản hit mà người hâm mộ của Michael Learns To Rock thuộc nằm lòng phải kể đến Take Me To Your Heart. Bài hát là phiên bản tiếng Anh của Goodbye Kiss – một bản hit nổi tiếng của ca sĩ Trương Ngọc Hữu tại Trung Quốc. Ca khúc đã chinh phục rất nhiều khán giả tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Đây cũng là bản hit cuối cùng của nhóm trước khi bước vào giai đoạn thoái trào ở giữa thập niên 2000.

MV Take Me To Your Heart - Michael Learns To Rock

Show diễn Take Us To Your Heart Asia Tour của Michael Learns To Rock sẽ được diễn ra vào ngày 17/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Đêm nhạc được đồng tổ chức bởi Công ty Truyền thông quảng cáo StoryTeller và Công ty Cổ phần Truyền thông inD. Vé sẽ được mở bán chính thức vào 11h ngày 20/09/2024 tại: Cticket.vn Chi tiết sơ đồ vé và giá vé TẠI ĐÂY Theo dõi thêm thông tin chính thức của chương trình STORYTELLER