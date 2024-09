Những ngày cuối năm, thông tin nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock sẽ trở lại Việt Nam để trình diễn vào tháng 11/2024 khiến người hâm mộ không khỏi nức lòng. Trên trang Facebook chính thức của nhóm, Michael Learns To Rock đã xác nhận chuyến lưu diễn tại Châu Á vào tháng 11 năm nay, đi qua 6 nước: Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Theo thông tin từ BTC tại Việt Nam, Michael Learns To Rock sẽ mang tour diễn Take Us To Your Heart Tour đến Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM trong đêm nhạc diễn ra vào tối 17/11/2024.

Đây cũng là đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của Michael Learns To Rock - một trong những boygroup huyền thoại trong kí ức hàng triệu khán giả - tại Việt Nam sau 8 năm, thế nên người hâm mộ lại càng phấn khích. Vé sẽ được mở bán từ tháng 9.

Lịch trình lưu diễn của Michael Learns To Rock.

Sự nghiệp ấn tượng kéo dài hơn 3 thập kỉ

Trong làng nhạc pop quốc tế, có lẽ ít có nhóm nhạc nào ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả Việt Nam như Michael Learns To Rock. Với những bản hit bất hủ như Take Me To Your Heart, 25 Minutes hay The Actor", Michael Learns To Rock đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ.

Michael Learns To Rock được thành lập vào năm 1988 tại Aarhus, Đan Mạch. Ban đầu, nhóm chỉ là một dự án âm nhạc của những người bạn cùng trường trung học. Tuy nhiên, với tài năng và đam mê, họ nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc pop rock thành công nhất của Đan Mạch và được yêu thích trên toàn thế giới.

Năm 1991 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Michael Learns To Rock phát hành album đầu tay mang tên chính nhóm. Album này đã đạt được thành công vang dội với hit single The Actor, giúp họ nhanh chóng nổi tiếng tại Đan Mạch và các nước Bắc Âu. Tuy nhiên, phải đến album thứ hai Colours" (1993) và đặc biệt là album thứ ba Played on Pepper (1995), Michael Learns To Rock mới thực sự bùng nổ trên phạm vi quốc tế. Các bản hit như 25 Minutes, That's Why (You Go Away), và Sleeping Child đã đưa tên tuổi của nhóm vang danh khắp châu Á, châu Âu và thậm chí cả Nam Mỹ.

Michael Learns To Rock - Take Me To Your Heart

Trải qua hơn ba thập kỷ hoạt động, Michael Learns To Rock đã để lại những dấu ấn đáng nể trong nền âm nhạc thế giới. Michael Learns To Rock đã bán được hơn 11 triệu bản thu âm trên toàn cầu, một con số ấn tượng cho một nhóm nhạc đến từ một quốc gia nhỏ như Đan Mạch. Nhóm đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, bao gồm "Bản thu âm của năm" tại Đan Mạch cho album đầu tay của họ. Michael Learns To Rock được coi là một trong những nhóm nhạc phương Tây thành công nhất tại châu Á. Họ đã tổ chức hàng trăm buổi biểu diễn tại khu vực này và nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ.

Các thành viên của Michael Learns To Rock gồm Jascha Richter (sinh năm 1963), là linh hồn sáng tác của nhóm, anh đã viết hầu hết các bài hit của Michael Learns To Rock. Với giọng hát truyền cảm và kỹ năng sáng tác xuất sắc, Jascha đã góp phần tạo nên sound đặc trưng của Michael Learns To Rock. Mikkel Lentz (sinh năm 1968) là người chịu trách nhiệm chính về phần hòa âm và sản xuất của nhóm. Kỹ năng chơi guitar điêu luyện của anh đã tạo nên những giai điệu đặc trưng trong nhiều bài hát của Michael Learns To Rock. Kåre Wanscher (sinh năm 1969) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên nhịp điệu cho các bài hát của Michael Learns To Rock, anh cũng tham gia vào quá trình sáng tác và sản xuất của nhóm, đặc biệt là trong những album gần đây.

Sau nhiều năm vắng bóng, Michael Learns To Rock sẽ chính thức trở lại Việt Nam trong khuôn khổ tour diễn Take Us To Your Hear Tour vào tháng 11/2024. Đây là một phần trong chuỗi tour diễn kỷ niệm 35 năm thành lập nhóm, hứa hẹn mang đến cho khán giả Việt Nam một đêm nhạc đáng nhớ với những bản hit quen thuộc cùng những bài hát mới từ album gần đây nhất của họ. Tour diễn này không chỉ là cơ hội để Michael Learns To Rock gặp gỡ người hâm mộ lâu năm mà còn là dịp để họ giới thiệu âm nhạc của mình đến với thế hệ khán giả trẻ. Với sự kết hợp giữa những bản ballad lãng mạn và những ca khúc pop rock sôi động, Michael Learns To Rock hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa dạng và đầy cảm xúc.

Âm nhạc của Michael Learns To Rock được đặc trưng bởi những giai điệu dễ nghe, lời ca sâu sắc và giọng hát truyền cảm của Jascha Richter. Phong cách của họ là sự pha trộn giữa pop, soft rock và một chút country, tạo nên một sound rất riêng và dễ nhận biết. Các bài hát của Michael Learns To Rock thường xoay quanh chủ đề tình yêu, những trải nghiệm cuộc sống và các mối quan hệ con người. Điều này, kết hợp với giai điệu bắt tai và dễ hát theo, đã giúp âm nhạc của họ vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa để chinh phục trái tim khán giả trên toàn thế giới.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của Michael Learns To Rock là khả năng duy trì sự nhất quán trong phong cách âm nhạc của họ qua nhiều thập kỷ. Mặc dù có những thay đổi nhỏ để bắt kịp xu hướng âm nhạc đương đại, nhưng về cơ bản, âm nhạc của Michael Learns To Rock vẫn giữ được bản sắc riêng, tạo nên sự quen thuộc và gần gũi với người nghe. Michael Learns To Rock đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong nền âm nhạc pop quốc tế, đặc biệt là tại châu Á. Họ là một trong những nhóm nhạc phương Tây đầu tiên thực sự "bùng nổ" tại thị trường này, mở đường cho nhiều nghệ sĩ quốc tế khác sau này.

Âm nhạc gắn liền với kí ức nhiều thế hệ

Tại Việt Nam, âm nhạc của Michael Learns To Rock đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ. Những bản hit của nhóm đã trở thành những bài hát quen thuộc trong các quán cà phê, karaoke, và các buổi họp mặt bạn bè.

Michael Learns To Rock - 25 Minutes

Hơn thế nữa, Michael Learns To Rock còn là nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam và châu Á. Phong cách viết nhạc, cách xử lý hòa âm và kỹ thuật biểu diễn của họ đã ảnh hưởng đến không ít ca sĩ, nhạc sĩ trong khu vực. Sau 35 năm hoạt động, Michael Learns To Rock vẫn giữ vững vị trí của mình trong lòng người hâm mộ. Sự trở lại của họ với tour diễn Take Us To Yoủ Heart tại Việt Nam vào tháng 11/2024 chắc chắn sẽ là một sự kiện âm nhạc đáng mong đợi.

Đối với nhiều người, đây không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn âm nhạc, mà còn là một hành trình ngược dòng thời gian, khơi gợi lại những ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ. Đối với thế hệ trẻ, đây sẽ là cơ hội để họ được trải nghiệm trực tiếp những giai điệu đã làm nên tên tuổi của một trong những nhóm nhạc pop rock thành công nhất mọi thời đại. Michael Learns To Rock đã chứng minh rằng âm nhạc có sức mạnh vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và thời gian.

Michael Learns To Rock đã đến Việt Nam trước đó tổng cộng 3 lần, chứng tỏ sự ưu ái của nhóm nhạc huyền thoại với khán giả Việt Nam. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 1997, thời điểm có rất ít các nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam biểu diễn thế nên kí ức của khán giả về nhóm càng sâu đậm. Lần thứ 2 vào năm 2015, lần thứ 3 vào năm 2016 trong một sự kiện có cả nhóm nhạc Hàn Quốc - Wonder Girls.

Đêm nhạc được đồng tổ chức bởi Công ty Truyền thông quảng cáo StoryTeller và Công ty Cổ phần Truyền thông inD. StoryTeller là công ty Quảng cáo với hơn một thập kỉ kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên gia Marketing với đam mê sáng tạo và khả năng đổi mới, chuyên tạo ra những câu chuyện thương hiệu hấp dẫn, thu hút khán giả. IND Communication là đơn vị Sáng tạo ý tưởng & tổ chức sự kiện chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm tổ chức những sự kiện doanh nghiệp, âm nhạc với trải nghiệm độc đáo, ấn tượng và quy mô trên toàn quốc.Đồng thời đơn vị đại diện kinh doanh thương mại là AdSponsor trực thuộc Công ty CP Vccorp, AdSponsor là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Sponsorship Marketing tại Việt Nam.Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem một đêm nhạc chất lượng và đầy ấn tượng cùng Michael Learns To Rock.