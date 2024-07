HOT: Michael Learns To Rock sẽ mang tour diễn đến Việt Nam vào tháng 11 năm nay!

Chính thức: nhóm nhạc huyền thoại Michael Learns To Rock sẽ trở lại Việt Nam để trình diễn vào tháng 11/2024. Trên trang Facebook chính thức của nhóm, Michael Learns To Rock đã xác nhận chuyến lưu diễn tại Châu Á vào tháng 11 năm nay, đi qua 6 nước: Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Việt Nam.



Michael Learns To Rock xác nhận sẽ mang tour diễn đến TP.HCM

Theo thông tin từ BTC tại Việt Nam, Michael Learns To Rock sẽ mang tour diễn Take Us To Your Heart Tour đến Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM trong đêm nhạc diễn ra vào tối 17/11/2024. Đây cũng là đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của Michael Learns To Rock - một trong những boygroup huyền thoại trong kí ức hàng triệu khán giả - tại Việt Nam sau 8 năm, thế nên người hâm mộ lại càng phấn khích.

Michael Learns To Rock là nhóm nhạc gồm các thành viên người Đan Mạch chuyên trị dòng soft rock và pop rock - những bản rock nhưng lại nhẹ nhàng và đầy sâu sắc. Nhóm thành lập từ năm 1988 và tính đến hiện tại đã bán được hơn 11 triệu bản khắp toàn cầu với 2 thị trường chính là khu vực Scandinavia (Bắc Âu) và Châu Á. Michael Learns To Rock đặc biệt thành công ở Châu Á bởi hình tượng sạch, năng lượng tích cực cũng như các ca khúc đầy quyến rũ đã theo chân ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Các giai điệu của Michael Learns To Rock ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khán giả có thể kể đến Take Me To Your Heart, Paint My Heart, Sleeping Child, 25 Minutes,... Cùng với các boyband khác của thế hệ này, Michael Learns To Rock đã trở thành “huyền thoại”, được khán giả săn lùng thuở còn tiếp cận âm nhạc quốc tế qua chiếc radio hay những chương trình MTV Asia. Michael Learns To Rock không chỉ là âm nhạc, mà còn là hoài niệm, là cảm xúc và những xao xuyến với mỗi bản nhạc được cất lên.

Michael Learns To Rock - Take Me To Your Heart

Michael Learns To Rock đã đến Việt Nam trước đó tổng cộng 3 lần, chứng tỏ sự ưu ái của nhóm nhạc huyền thoại với khán giả Việt Nam. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 1997, thời điểm có rất ít các nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam biểu diễn thế nên kí ức của khán giả về nhóm càng sâu đậm. Lần thứ 2 vào năm 2015, lần thứ 3 vào năm 2016 trong một sự kiện có cả nhóm Wonder Girls.

Đêm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh của ban nhạc Michael Learns To Rock đã được xin giấy phép tổ chức biểu diễn thành công và sẵn sàng đón chờ một đêm nhạc bùng nổ cùng người hâm mộ Việt Nam và quốc tế.

Đêm nhạc được đồng tổ chức bởi Công ty Truyền thông quảng cáo StoryTeller và Công ty Cổ phần Truyền thông inD. StoryTeller là công ty Quảng cáo với hơn một thập kỉ kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên gia Marketing với đam mê sáng tạo và khả năng đổi mới, chuyên tạo ra những câu chuyện thương hiệu hấp dẫn, thu hút khán giả. IND Communication là đơn vị Sáng tạo ý tưởng & tổ chức sự kiện chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm tổ chức những sự kiện doanh nghiệp, âm nhạc với trải nghiệm độc đáo, ấn tượng và quy mô trên toàn quốc.Đồng thời đơn vị đại diện kinh doanh thương mại là AdSponsor trực thuộc Công ty CP Vccorp, AdSponsor là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Sponsorship Marketing tại Việt Nam.Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem một đêm nhạc chất lượng và đầy ấn tượng cùng Michael Learns To Rock. Theo dõi thêm thông tin của chương trình tại đây





