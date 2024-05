Mới đây, Westlife đã chính thức xác nhận họ sẽ mang tour diễn The Hits Tour đến Cung Điền kinh Mỹ Đình - Hà Nội trong 2 đêm 4 và 5/6 sắp tới. Trong bài đăng trên Facebook, nhóm viết: "Hà Nội, Việt Nam! Chúng tôi thực sự rất hào hứng để thông báo rằng chúng tôi sẽ ghé thăm các bạn vào ngày 4 và 5/6 sắp tới". Bên cạnh đó, bài viết cũng thông báo vé cho đêm nhạc The Hits Tour sẽ được mở bán vào ngày 13/5.

2 đêm nhạc của Westlife tại Hà Nội diễn ra vào ngày 4 và 5/6 ở Cung Điền kinh Mỹ Đình. Vé mở bán từ 13/5.

Tuy nhiên với lần trở lại này, Westlife sẽ chỉ trình diễn với 3 thành viên xuyên suốt tour diễn khắp toàn cầu: Kian, Nicky, Shane. Thành viên Mark vì lí do sức khỏe nên không thể đồng hành cùng trong chuyến lưu diễn này.

Điều đáng chú ý, đêm nhạc của Westlife tại Hà Nội sẽ có khách mời đặc biệt: boyband gạo cội 911. Khán giả Việt Nam có lẽ cũng quen thuộc với 911 khi họ cũng khá thường xuyên về Việt Nam trình diễn trong những năm vừa qua. Đặc biệt, họ cũng đã ra mắt ca khúc I Do kết hợp cùng Đức Phúc, trở thành MV Vpop có lượt xem cao nhất trong năm 2023.

Trước đó vào 2 tối 21 và 22/11/2023, gần 30 nghìn khán giả không chỉ ở TP.HCM mà rất đông từ mọi miền Tổ quốc đã đổ về SVĐ Thống Nhất để tham dự The Wild Dreams Tour của Westlife. Họ đã thực sự được sống lại khoảnh khắc tuổi trẻ, đắm chìm trong những bản tình ca mê đắm nhất của Westlife.

Xuyên suốt đêm diễn, họ đã chứng tỏ họ là 4 mảnh ghép hoàn hảo tạo nên Westlife: tung hứng đầy ăn ý, hỗ trợ bè phối khi hát đạt đến mức điêu luyện, bông đùa và nhiều lần ôm lấy nhau. Nhìn hình ảnh 4 chàng trai từng là thanh xuân của hàng triệu người nay đứng trực tiếp trước mặt "bằng xương bằng thịt", khán giả Việt cũng không khỏi xúc động.



Tại Wild Dreams Tour, Westlife đã hát gần như toàn bộ các hit kinh điển nhất của họ, được nhiều thế hệ khán giả nằm lòng: Fool Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Home, Swear It Again, What About Now, Mandy, What Makes A Man, Queen Of My Heart, Uptown Girl, Nothing's Gonna Change My Love For You, Season In The Sun, World Of Our Own, Flying Without Wings, Uptown Girl,... Thế nên khán giả chắc chắn rất trông đợi setlist của The Hits Tour sẽ ra sao!



Westlife diễn ở Việt Nam trong năm 2023.

