Phỏng vấn Westlife: "Chúng tôi yêu mến các bạn thật nhiều! Các fan Việt thật ấn tượng!"

Westlife: "Chúng tôi yêu mến các bạn thật nhiều! Các fan Việt thật ấn tượng!"

Sau 2 đêm diễn của Westlife vào ngày 21 và 22/11, bên cạnh những cảm xúc thăng hoa trong âm nhạc, có thể thấy 4 thành viên của Westlife thực sự đã có quãng thời gian thoải mái tại Việt Nam dù thời gian lưu trú không lâu. Ngay từ khi xuống sân bay, thành viên Mark đã hào hứng sử dụng điện thoại để quay lại cảnh chào đón của fan Việt. Ngay khi về khách sạn, Mark cũng thoải mái đi dạo phố tại Phố Đi bộ Nguyễn Huệ còn Nicky cũng tự do rút tiền và đi mua sắm tại 1 trung tâm thương mại. Trên Instagram của mình, các chàng trai liên tục đăng tải loạt story về Việt Nam, khiến khán giả không khỏi "thương nhớ".



2 đêm nhạc diễn ra với vô số lời yêu gửi đến khán giả Việt Nam từ 4 thành viên, chứng tỏ Westlife thực sự có thiện cảm với lần trở lại đất nước chúng ta sau 12 năm. Xuyên suốt đêm diễn, họ đã chứng tỏ họ là 4 mảnh ghép hoàn hảo tạo nên Westlife: tung hứng đầy ăn ý, hỗ trợ bè phối khi hát đạt đến mức điêu luyện, bông đùa và nhiều lần ôm lấy nhau. Ở tất cả mọi màn trình diễn, 4 thành viên Westlife đều biết cách để tôn vinh từng cá nhân cũng như vinh danh tên nhóm. Nhìn hình ảnh 4 chàng trai từng là thanh xuân của hàng triệu người nay đứng trực tiếp trước mặt "bằng xương bằng thịt", khán giả Việt cũng không khỏi xúc động.

Những màn trình diễn không thể nào quên, những phần giao lưu dễ thương, những tương tác đầy thú vị và cả màn vẫy cờ Việt Nam - Ireland chắc chắn sẽ lưu giữ rất lâu trong kí ức của khán giả Việt Nam.

Sau đêm trình diễn, chúng tôi đã có buổi trò chuyện ngắn với Westlife. Tại đây, các chàng trai đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị lần đầu họ kể khi đến Việt Nam!

Cảm giác của các anh sau khi hoàn thành đêm diễn tại TP. Hồ Chí Minh? Các anh thấy khán giả Việt Nam ra sao? Các anh có cảm nhận được tình yêu từ người hâm mộ Việt Nam?

Đây là một dịp rất đặc biệt! Không thể tưởng tượng được đã lâu thế nào kể từ lần gần nhất chúng tôi đến Việt Nam vào năm 2011 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Westlife đến Hồ Chí Minh và các bạn khán giả thật sự tuyệt vời!

Tình cảm của các fan thật sự tuyệt vời! Khi chúng tôi chưa đáp cánh, bài đăng của các bạn đã ngập tràn Instagram. Và lúc Westlife lên sân khấu, năng lượng của các bạn tràn ngập sân vận động, và chúng tôi cũng yêu mến các bạn thật nhiều! Các fan Việt thật ấn tượng!

Các anh có đoán được những ca khúc nào của Westlife nổi tiếng nhất tại Việt Nam không?

Chúng tôi nghĩ là You Raise Me Up, I Lay My Love On You, Seasons In The Sun, Nothing's Gonna Change My Love For You, My Love.

Với lịch trình dày đặc như thế này, liệu các anh có thời gian tham quan phố xá, thử ẩm thực đường phố của Việt Nam? Các anh có nghe về món ăn Việt Nam trước đây chưa và muốn thử món gì nhất?

Shane: Tối qua tôi đã ăn một món rất cay tên là Phở! Trời ơi, muốn bốc khói đầu luôn! Ngon nhưng mà nóng quá, ăn xong đổ hết mồ hôi.

Nicky: Tôi có tìm hiểu về ẩm thực bản địa nha, dù tối qua tôi đã ăn Pizza Margarita, nhưng, tối nay tôi sẽ ăn… anh gọi là món gì? Phở! Tôi sẽ ăn 10 tô phở!

Kian: Thực sự mà nói thì, tôi đang ăn kiêng nên là tôi chưa ăn được gì hết.

Mark: Tôi chưa ăn nhưng tôi đã uống dừa Việt Nam nhé!

Shane: Cảm ơn Việt Nam! Hẹn gặp lại các bạn một dịp thật sớm nhé! Tạm biệt!