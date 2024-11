Ngày 6/11, HIEUTHUHAI đã bất ngờ tung ra track diss TRÌNH không kèn không trống, một tay rung chuyển khắp sóng mạng và cả cộng đồng âm nhạc quốc nội. Sản phẩm đã vô tình châm ngòi nổ một cuộc giao chiến căng thẳng giữa nhiều tên tuổi có tiếng trong giới underground Việt Nam, bao gồm GDUCKY, B Ray, ICD, Bình Gold, Lil Shady, LJ… Giữa tình thế “dầu sôi lửa bỏng”, drama ngập tràn, một gương mặt bất ngờ xuất hiện khiến sự chú ý của netizen ngay lập tức bị phân tán nhờ phong cách không giống ai.

Mới đây, Anh Phan, hiện tượng trẻ trong giới Hip-hop Việt, đã bất ngờ thả xích track Gang và ngay lập tức nhận về sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, chủ đề chính khiến dân tình bình luận xôn xao lại là chất lượng xung quanh nhạc phẩm mới ra lò này. Bên cạnh bối cảnh và kỹ thuật quay phim có phần đơn giản, Phan Anh khiến netizen sốc vì phần nhạc quá dở, lời viết thì sáo rỗng.

Track Gang của Anh Phan gây chú ý lớn vì quá dở

Đoạn hoà âm và giọng hát backtrack ở đầu MV được phối lại một cách lạc quẻ, các âm thanh đánh nhau bị nhận xét “ồn hơn cái chợ”. Ca từ sáo rỗng, nhảm nhí khiến người nghe nhạc chỉ có thể lắc đầu phì cười: “Chiếc áo bà ba, sao bà Tư bả mặc”, Trong bóng đêm anh chỉ còn thấy bóng đêm.” Chưa kể, Anh Phan không hề nhấn nhá, nhả chữ khi rap, tạo cảm giác như anh chàng đang đọc sách truyện một cách ngang phè.

Bên dưới phần bình luận, vô số người dùng mạng chê cười trình độ rap của Anh Phan, gieo vần đi flow chưa thấy bắt tai ở đầu mà chỉ thấy tấu hề là chính, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì Anh Phan đã làm phí phạm đi chiếc beat “căng đét”. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, chính khả năng sáng tạo độc nhất vô nhị này của Anh Phan mới giúp anh trở thành một hệ tư tưởng khắp MXH.

Lyrics, giọng rap đến bối cảnh MV đều được thực hiện vô cùng đơn giản và nhàm chán

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Khứa này rap dở tệ mà sao tui cứ nghe đi nghe lại vậy trời. Đúng ma quỷ thật.

- Rap nhảm nhưng bánh cuốn sao sao ấy các bác.

- Đúng là viên ngọc thô của rap Việt, càng mài càng thô.

- Đỉnh cao của rap sáo rỗng.

- Phí beat quá ý. Rơi vào tay ông này thì chỉ có phí phạm.

- Giữa hỗn chiến rap Việt thì chúng ta có ông Anh Phan không giống ai hết.

Anh Phan, từng xuất hiện ở vòng casting Rap Việt mùa 2, là một tài năng trẻ đáng chú ý của làng rap Việt. Là thành viên quen thuộc của tổ đội Under The Hood, Anh Phan đã bỏ túi kha khá sản phẩm viral theo cách tiêu cực như Under The Hood không được thì cút, Trịnh Thăng Bình với cái bệnh thăng trầm, HIEUTHUHAI có hai thứ thiếu, Thượng lộ Bình Dương…

Có thể nói, nhờ bộ óc độc đáo mà công tác truyền thông đánh bóng tên tuổi của Anh Phan được đánh giá là hiệu quả theo một cách “nhảm”, hút tranh cãi là chính. Khó lòng nói các sản phẩm này là sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật chân chính.