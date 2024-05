0h ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam), Billie Eilish chính thức phát hành album phòng thu thứ 3 Hit Me Hard and Soft. Như đã tiết lộ trước đó, Hit Me Hard and Soft là "sự trở về chính mình" của Billie Eilish. Cô mang sự đen tối của When We All Fall Asleep, Where Do We Go? tái xuất, và nâng cấp hơn ở khâu sản xuất. Album gói gọn trong 10 tracks là trải nghiệm âm nhạc thú vị, khám phá những khía cạnh mới của người nghệ sĩ Gen Z có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Chỉ trong vài giờ lên sóng, Billie Eilish đã nhận về phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Album Hit Me Hard and Soft nhanh chóng phá kỷ lục của Taylor Swift, mang về 95 điểm đánh giá từ Metacritic (một trang tổng hợp các bài đánh giá album nhạc, trò chơi điện tử, phim điện ảnh, chương trình truyền hình và đĩa DVD...). Đây cũng là số điểm cao nhất mà một album đạt được trong năm 2024, trước đó thuộc về "Rắn chúa" Taylor với 93 điểm cho The Tortured Poets Department.

Các chuyên trang âm nhạc dành cơn mưa lời khen cho nữ nghệ sĩ trẻ. “Rõ ràng, tinh tế và là tác phẩm hay nhất của cô ấy. Kiệt tác gợi cảm của siêu sao trẻ đủ hay để sánh ngang với Blue của Joni Mitchell", The Telegraph viết.

Billie Eilish đã gọt giũa những điểm đặc trưng trong âm nhạc của mình, cài cắm vào album mới một cách uyển chuyển những tâm sự từ đáy lòng thông qua ca từ và cách cô cùng anh trai sử dụng các chất liệu âm nhạc. "Như chìm trong nước", cảm giác buồn bã ngọt ngào chính là những gì fan nhạc cảm nhận được khi nghe album mới của nữ ca sĩ.

Tiếng hát như dội vào tâm khảm sự cô đơn, những giằng xé đấu tranh của nữ nghệ sĩ 22 tuổi, khi cô phải chuyển mình sống cuộc sống của một ngôi sao hàng đầu thế giới. Không chỉ tình yêu, khán giả có thể tìm thấy bất kỳ cung bậc cảm xúc nào, chỉ trong 10 tracks.

Dung lượng của Hit Me Hard and Soft cũng được giới chuyên môn đánh giá cao, khi Billie cùng anh trai Finneas đã tối giản mọi thứ để mang đến sản phẩm vừa đủ với người nghe. Sau trải nghiệm album 31 tracks của Taylor Swift, không ít cảm thấy "ngợp" với việc dành gần 3 giờ đồng hồ để nghe xuyên suốt 1 album. Các chuyên trang âm nhạc đánh giá Billie Eilish có sự tính toán hợp lý và hiệu quả, để câu chuyện vẫn được kể hoàn chỉnh mà không khiến người nghe... sợ.

Trong cuộc đua "Album của năm" năm nay, lại xuất hiện thêm một đối thủ đáng gờm. Ở tuổi 22, Billie Eilish có trong tay 9 tượng vàng Grammy, thắng cả giải Oscar và đang trở thành ngôi sao lớn nhất thế hệ. Với sự thể hiện trong Hit Me Hard and Soft, nhiều fan nhạc dự đoán Billie Eilish hoàn toàn là ứng cử viên sáng giá cho Album of the Year.