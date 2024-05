Taylor Swift và những nguồn cảm hứng cho "The Tortured Poets Department"

Ngay khi Taylor Swift công bố sẽ phát hành album mới mang tên The Tortured Poets Department tại lễ trao giải Grammy 2024, cả thế giới đã bàn tán và đồn đoán rằng đây là một album chia tay, đề cập tới tình cũ 6 năm Joe Alwyn của cô. Thế nhưng, khi album ra mắt, cả thế giới vỡ oà khi nó chính là con người Taylor Swift trong hai năm qua, được giãi bày và gói gọn trong album mới.

Hai tiếng sau khi phát hành, giọng ca sinh năm 1989 một lần nữa khiến khán giả ngạc nhiên bằng cách phát hành phần thứ 2 của album, gọi là The Tortured Poets Department: The Anthology, bao gồm 15 ca khúc nữa. "Tôi đã viết rất nhiều bài thơ đày đoạ trong hai năm qua và muốn chia sẻ tất cả với mọi người. Và giờ câu chuyện không còn là của tôi nữa, nó là của các bạn" – Taylor chia sẻ.

Cảm hứng từ chàng trai tồi

(Ảnh: GC Images)

Trong khi khán giả chắc nịch rằng album lần này sẽ là sự trải lòng của ngôi sao nhạc pop về mối tình tưởng chừng như kéo dài mãi mãi với Joe Alwyn thì nhiều người đoán rằng nguồn cảm hứng lớn nhất lại là mối quan hệ ngắn ngủi với Matty Healy - giọng ca chính của ban nhạc 1975.

Taylor đang nói với khán giả rằng mối tình này không phải để thay thế nỗi mất mát sau một cuộc chia tay, rằng cả hai đã thực sự yêu nhau đậm sâu và mãnh liệt. "Em yêu anh, điều đó huỷ hoại cuộc đời em" là câu hát lặp đi lặp lại trong Fortnight, kể về giai đoạn đầu tiên hậu chia tay: đau đớn và phủ nhận.

Giai đoạn phủ nhận này vẫn tiếp tục đi theo chủ nhân giải thưởng Grammy đến My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Nói về ca khúc của mình, Taylor chia sẻ rằng đó là phép ẩn dụ, nhìn dưới góc độ là đồ chơi yêu thích của một ai đó cho tới khi họ làm bạn tan nát và không còn muốn bạn nữa. Nữ ca sĩ nói tiếp: "Nó giống như một bài hát về sự phủ nhận để bạn có thể vẫn sống trong thế giới này, nơi vẫn còn hy vọng cho một mối quan hệ độc hại, tan vỡ".

Một số ca khúc khác dường như cũng đề cập tới mối quan hệ với Matty Healy là The Tortured Poets Department – nơi truy tìm "tuổi thọ" cho mối quan hệ của họ, down bad cùng sự tự vấn bản thân về cách kết thúc một chuyện tình, I Can Fix Him (No Really I Can) và niềm tin ngây thơ rằng bản thân có thể khiến một chàng trai tồi thay đổi vì mình, những chỉ trích gay gắt dành cho tình cũ trong The Smallest Man Who Ever Lived…

Nhìn lại mối tình 6 năm

(Ảnh: Shutterstock)

Khi nhắc về Joe Alwyn, Taylor có vẻ nhẹ nhàng hơn, có lẽ bởi chuyện tình của họ cũng đã kết thúc một cách êm đềm như thế. Khi danh sách tên bài hát được tiết lộ, khán giả không mất nhiều thời gian để tin rằng So Long, London chính là lời đáp cho London Boy – ca khúc viết về người tưởng chừng sẽ là tình yêu cả đời của cô, Joe Alwyn.

Những ca khúc về nam diễn viên người Anh có phần đau đớn và tan vỡ, thể hiện nội tâm tổn thương của Taylor Swift. Những người hâm mộ tin rằng đó là lời tạm biệt cuối cùng của nữ ca sĩ dành cho một mối tình dài nhưng không thể kết thúc có hậu.

Cuộc sống dưới ánh hào quang

(Ảnh: Getty Images)

Việc sống dưới ánh nhìn của công chúng thực sự không dễ dàng như mọi người tưởng, đó là những gì Taylor Swift muốn nói trong những ca khúc của mình, từ Clara Bow tới Who’s Afraid of Little Old Me.

"Tôi viết vào một trong những khoảnh khắc cảm thấy cay đắng về những gì chúng ta đang làm với các nghệ sĩ với tư cách là một xã hội, một nền văn hoá" - giọng ca người Mỹ trải lòng – "Chúng ta đã làm gì với những nhà văn, nghệ sĩ và những người sáng tạo? Chúng ta đã đưa họ vào địa ngục. Chúng ta xem những gì họ tạo ra rồi đánh giá nó. Chúng ta thích nhìn nghệ sĩ đau khổ".

Trong khi đó, Clara Bow cũng nhắc tới nhiều ngôi sao nổi tiếng: Clara Bow, Stevie Nicks và cả Taylor Swift. Lời bài hát nói về cuộc đời của nữ ca sĩ khi phải sống dưới ánh hào quang với tư cách là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới. Thế nhưng, thế giới ấy không hề tươi đẹp như mọi người tưởng tượng.

Bản tình ca dành cho chàng vận động viên

(Ảnh: Michael Owens/Getty Images)

Không khó để nhận ra những bản tình ca trong album mới mà Taylor viết dành riêng cho bạn trai Travis Kelce của mình. Cụ thể, The Alchemy khiến những người hâm mộ phấn khích khi nữ ca sĩ nhắc tới nhiều ẩn dụ thể thao, như thể chính bạn trai cầu thủ là người đã kéo cô vào thế giới của NFL.

Một bản tình ca đậm chất Mỹ khác là So High School mang đậm tinh thần lạc quan, gợi nhớ về một thời Taylor Swift trẻ trung, năng động và trong sáng. Ở đó, ngôi sao toàn cầu được trở lại với cảm giác hạnh phúc, buồn vui lẫn lộn như thể bản thân đang yêu thời trung học.