Hoàng tử William nhảy cuồng nhiệt theo Taylor Swift gây bão mạng

Tối 21/6, Hoàng tử William dẫn theo hai con lớn là Hoàng tử George và Công chúa Charlotte đến xem show diễn của Taylor Swift tại Sân vận động Wembley ở London, Anh. Những vị khách đặc biệt còn được ưu tiên vào hậu trường để giao lưu và chụp ảnh cùng siêu sao nhạc pop Mỹ. Ảnh: IG.

Hoàng tử William nhảy hết mình trong lúc Taylor trình diễn bản hit Shake It Off

Tại buổi hòa nhạc, khán giả ghi lại được khoảnh khắc Thân vương xứ Wales gạt bỏ hình tượng thành viên hoàng gia nghiêm túc để thả mình vào âm nhạc. William nhảy hết mình trong lúc Taylor trình diễn bản hit Shake It Off . Đoạn video hút hơn 8,8 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau 20 giờ chia sẻ. Cư dân mạng thích thú trước hình ảnh hiếm có của vị vua tương lai: "Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy, Shake It Off Hoàng tử William", "Hoàng tử William là Swiftie mà tất cả chúng ta cần. Anh ấy chắc chắn làm chúng ta rối trí ở đây theo cách tốt nhất!", "Anh ấy như nhẹ đi trên đôi chân của mình"...

Taylor cũng chia sẻ ảnh selfie cùng ba cha con hoàng gia và bạn trai cô, Travis Kelce, trên Instagram vào ngày 22/6. Bức ảnh nhận được hơn 8,3 triệu lượt Thích sau 15 giờ. Ảnh: IG.

Người đẹp tóc vàng không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến người bạn cũ: "Chúc mừng sinh nhật M8! Các buổi trình diễn tại London đang khởi đầu tuyệt vời". Theo The Direct, M8 là viết tắt của từ "mate", có nghĩa là bạn tốt. Hoàng tử William tròn 42 tuổi vào ngày 21/6. Có vẻ như, tấm vé xem Eras Tour là một trong những món quà mừng sinh nhật anh.

Hoàng tử William đáp lại: "Cảm ơn Taylor Swift vì buổi tối tuyệt vời".

Hoàng tử William từng biểu diễn trên sân khấu cùng Taylor Swift và Jon Bon Jovi tại buổi biểu diễn từ thiện năm 2013. Bộ ba cùng thể hiện bản hit Livin' On A Pray của Bon Jovi. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài William và 2 con, con gái của Công chúa Anne, Zara Tindall, và chồng, cựu cầu thủ bóng bầu dục Mike, mặc trang phục nổi bật đến ủng hộ Taylor trong đêm diễn đầu tiên ở thủ đô nước Anh. Ảnh: Daily Mail.

Lãnh đạo đảng Lao động Sir Keir Starmer và vợ Victoria cũng có mặt trong đám đông ở Wembley vào tối 21/6. Ảnh: X.

Jason Kelce, anh trai Travis Kelce, đeo kín vòng tay tình bạn trong bức ảnh chụp tại Wembley vào cùng ngày. Ảnh: IG.

Người mẫu kiêm diễn viên Cara Delevingne (trái) tham dự buổi hòa nhạc của Swift trong khu vực dành cho khách VIP cùng ngôi sao Bridgerton Nicola Coughlan (phải). Ảnh: X.

Nicola Coughlan trao đổi vòng tay tình bạn với các Swifties từ lều VIP. Ảnh: X.

Sang đêm diễn thứ 2 vào 22/6, người hâm mộ phát hiện thêm nhiều ngôi sao khác có mặt ở hàng ghế khán giả. Diễn viên Mỹ Mila Kunis cùng chồng, tài tử Ashton Kutcher, bay chặng đường xa đến London ủng hộ Taylor. Ảnh: X.

Nhà làm phim Mỹ Greta Gerwig (trái) và Liam Hemsworth cũng hòa mình vào đám đông. Ảnh: X.